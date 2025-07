Internacional x Ceará: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Brasileirão 2025 (20/07)

Internacional e Ceará se enfrentam neste domingo, 20/07, em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão 2025. A bola rola às 11h no Beira-Rio, Porto Alegre, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse confronto, que terá transmissão exclusiva do Premiere.

O Internacional busca se afastar da zona de rebaixamento após deixar o Z-4 na última rodada com vitória sobre o Vitória. Já o Ceará também luta por pontos importantes, ocupando a 10ª posição com 18 pontos e tentando se aproximar do G6.

Confira nosso palpite de Internacional x Ceará, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações deste confronto entre dois times que precisam da vitória.

Internacional x Ceará Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Internacional marca no segundo tempo - odd pagando 1.75 na Bet365

na Bet365

Palpite 2 - Ceará mais de 1.5 cartões amarelos - odd pagando 1.90 na Superbet

na Superbet

Palpite 3 - Jogo termina com menos de 2.5 gols - odd pagando 1.65 na Esportes da Sorte



Para as apostas em Internacional x Ceará sugerimos esses três palpites hoje baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025. Como você verá a seguir, os dois times estão em momentos distintos no Brasileirão.

Internacional marca no segundo tempo - odd pagando 1.75

O Internacional marcou 75% dos seus gols nos últimos 30 minutos de jogo nos últimos confrontos no Beira-Rio. A equipe de Roger Machado teve dificuldades para criar no primeiro tempo contra o Vitória, mas resolveu a partida com golaço de Bruno Tabata aos 47 minutos da etapa final.

O padrão tático do Inter favorece um jogo mais intenso na segunda etapa, quando os jogadores conseguem maior liberdade para atacar. Com o apoio da torcida gaúcha e a necessidade de vitória, a tendência é que o time pressione mais após o intervalo.

Ceará mais de 1.5 cartões amarelos - odd pagando 1.90

O Ceará recebeu média de 2.1 cartões amarelos por jogo nos últimos cinco confrontos fora de casa. A equipe tem adotado postura mais combativa para compensar as ausências técnicas, especialmente quando joga longe de Fortaleza.

Contra o Corinthians na última rodada, o time cearense cometeu muitas faltas e teve jogo truncado, mostrando que a estratégia defensiva pode gerar mais cartões. Enfrentando um Inter que joga em casa e precisa vencer, a tendência é que o Ceará seja mais cauteloso taticamente.

Jogo termina com menos de 2.5 gols - odd pagando 1.65

As estatísticas defensivas de ambos os times favorecem um jogo com poucos gols. O Internacional manteve a meta limpa em 30% dos últimos 10 jogos, enquanto o Ceará tem média de apenas 0.8 gols marcados por partida.

O histórico direto entre as equipes também aponta para placares magros, com 60% dos últimos confrontos terminando com menos de 3 gols. Considerando que ambos os times priorizam a organização defensiva e chegam de atuações abaixo tecnicamente, o cenário favorece um jogo cauteloso.

Internacional x Ceará - Últimos 5 jogos Entre Os Times



26/10/2022 - Internacional 2x1 Ceará (Brasileirão 2022)



02/07/2022 - Ceará 1x1 Internacional (Brasileirão 2022)



06/10/2021 - Ceará 0x0 Internacional (Brasileirão 2021)



20/06/2021 - Internacional 1x1 Ceará (Brasileirão 2021)



07/01/2021 - Ceará 0x2 Internacional (Brasileirão 2020)



Últimas Notícias do Internacional

O Internacional voltou a vencer após um mês de parada no Brasileirão, derrotando o Vitória por 1x0 no Beira-Rio. A equipe de Roger Machado saiu da zona de rebaixamento com gol de Bruno Tabata no apagar das luzes, mas o desempenho foi abaixo do esperado.

O time teve dificuldades para criar oportunidades claras durante quase toda a partida. O atacante Valencia perdeu chance clara, enquanto Borré pouco produziu no setor ofensivo. A vitória veio mais pela persistência do que pela qualidade técnica apresentada.

O retorno de Rochet ao gol foi o principal destaque positivo, com o goleiro fazendo defesas importantes na reta final. Roger Machado ainda busca o melhor entrosamento da equipe após o período de pausa no campeonato.

Internacional - Últimos 5 jogos



✅ Internacional 1x0 Vitória



❌ Atlético-MG 2x0 Internacional



❌ Internacional 0x2 Fluminense



✅ Internacional 2x1 Bahia



🟡 Sport 1x1 Internacional



Últimas Notícias do Ceará

O Ceará perdeu para o Corinthians por 1x0 fora de casa, sentindo as ausências de Pedro Raul e Pedro Henrique no setor ofensivo. A equipe de Léo Condé teve dificuldades para infiltrar a defesa adversária e criar chances claras de gol.

O time cearense fez uma primeira etapa apagada, com muitos erros de passe e poucas chegadas ao ataque. Fernandinho e Galeano ajudaram na marcação, mas o Ceará esperou demais pelo momento certo para atacar.

Para o confronto contra o Internacional, Pedro Raul e Pedro Henrique retornam ao time, o que deve dar mais opções ofensivas para Léo Condé. A equipe busca voltar a vencer fora de casa para se manter na primeira metade da tabela.

Ceará - Últimos 5 jogos



❌ Ceará 0x1 Corinthians



❌ Fortaleza 0x1 Ceará



🟡 Sport 0x0 Ceará (4x2 nos pênaltis)



✅ Sampaio Corrêa 1x2 Ceará



✅ Botafogo 3x2 Ceará



Internacional x Ceará - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir Internacional x Ceará pelo Premiere. A partida está marcada para às 11h deste domingo, no Beira-Rio. O confronto marca o retorno do Internacional após um mês de parada no Brasileirão.

Tudo o que você precisa saber de Internacional x Ceará:



⚽️ Confronto: Internacional x Ceará - Brasileirão 2025



📅 Data: 20/07/25

20/07/25

⏰ Horário: 11h (horário de Brasília)

11h (horário de Brasília)

🏟️ Local: Beira-Rio, Porto Alegre

Beira-Rio, Porto Alegre

📺 Onde vai passar Internacional x Ceará: Premiere (pay-per-view)



Internacional x Ceará: Escalações

A escalação Internacional deve ter Rochet no gol; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Bruno Tabata, Borré e Valencia.

A escalação Ceará deve ser: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marllon, David Ricardo e Matheus Bahia; Fernandinho, De Lucca e Fernando Sobral; Aylon, Erick Pulga e Facundo Barceló.

Vale lembrar que essas são escalações prováveis e podem sofrer alterações até o apito inicial, dependendo de questões táticas ou físicas dos jogadores.

Internacional x Ceará: quem ganha? - Melhores odds

O Internacional tem 45% de probabilidade de ganhar o jogo deste domingo, 20/07. Isso porque a equipe joga em casa, vem de vitória importante e possui ligeira vantagem técnica, mas ainda busca consistência na temporada.



Internacional ganha - Odd de @2.20 na Superbet



Empate - Odd de @3.10 na Bet365



Ceará ganha - Odd de @3.40 na Esportes da Sorte



Lembre-se que apostas devem ser feitas com responsabilidade. Pratique o Jogo Responsável e aposte apenas o que pode perder.