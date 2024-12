Internacional x Botafogo: palpites, estatísticas e dicas | 04/12/2024

Qual aposta em Internacional x Botafogo vale mais a pena?

Nós separamos 3 palpites para apostas em Internacional x Botafogo, considerando sempre as melhores odds para cada cenário.

Escolhemos um palpite de baixo risco (com alta chance de ser vencedor), um de médio risco (com probabilidade média) e um com alto risco (alta volatilidade), mas todos com boas cotações nas melhores bets.

Ambas Equipes Marcam: Sim (palpite de baixo risco)

Este é nosso palpite seguro para Internacional x Botafogo, no Brasileirão Série A. Os dois times têm o melhor ataque da competição e, combinados, têm 59% de chance de ambos marcarem. Afinal, 61% dos jogos em casa do Inter terminam com os dois times marcando, enquanto isso é verdade em 56% dos jogos do Fogão como visitante.

A melhor odd que encontramos para “Ambas Equipes Marcam” nesse jogo foi de 1.80, na bet365. Em nossa visão, a bet está pagando acima da probabilidade real do evento e, portanto, oferece uma ótima oportunidade.