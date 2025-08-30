Assine UOL
Serie A - Italy
Stadio Giuseppe Meazza
Udinese
  • E
  • V
  • V
  • V
  • D
Odds atualizadas a 30.08.2025 às 23:31

Inter x Udinese: Palpite, Odds +12, +15, Onde Assistir, Campeonato Italiano, 31/08

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Inter x Udinese: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Inter e Udinese se enfrentam neste domingo, 31 de agosto, pela segunda rodada da Serie A Itália 2025. O apito inicial está marcado para às 15h45 (horário de Brasília) no icônico Giuseppe Meazza, em Milão. A partida terá transmissão pela Disney+.


A Inter busca iniciar a temporada com força total, visando manter a liderança ou uma posição de destaque na Serie A do Campeonato Italiano. A equipe quer consolidar seu favoritismo jogando em casa.


Já a Udinese chega com a meta de surpreender em Milão. A equipe almeja somar pontos importantes fora de casa para não se distanciar da parte de cima da tabela. Confira nossos palpites de Inter x Udinese, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas.


Inter x Udinese Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória da Inter - odd 1.40

  • 🎯 Mais de 2.5 Gols - odd 1.65

  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.90


Inter x Udinese Palpites Alternativos



  • 🎯 Placar Correto: Inter 2x1 Udinese - odd 7.50

  • 🎯 Intervalo com Mais de 0.5 Gols - odd 1.30

  • 🎯 Último Gol Marcado pela Inter - odd 1.45


Inter x Udinese Super Palpite do Dia



  • 🚀 Resultado Correto + Ambas Marcam: Inter 3x1 Udinese - odd 15.00


💰 Inter x Udinese Palpite de Odds Baixas



  • 🔵 Vitória da Inter - odd 1.40

  • 🟢 Inter vence o 1º Tempo - odd 1.75

  • 🟡 Menos de 3.5 Gols na Partida - odd 1.35


⚖️ Inter x Udinese Palpite de Odds Médias



  • 🔵 Ambos Marcam Sim - odd 1.90

  • 🟢 Mais de 1.5 Gols no 1º Tempo - odd 2.15

  • 🟡 Inter marca mais de 1.5 Gols - odd 1.60


🚀 Inter x Udinese Palpite de Odds Altas



  • 🔵 Placar Exato: Inter 2x0 Udinese - odd 8.00

  • 🟢 Udinese marca no 2º Tempo - odd 3.50

  • 🟡 Resultado Exato: 3x1 para a Inter - odd 12.50


Inter x Udinese: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Inter x Udinese - Serie A Itália 2025

  • 📅 Data: 31/08/2025

  • Horário: 15:45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Giuseppe Meazza, Milão.

  • 📺 Transmissão: Disney+ e Novibet


Inter x Udinese: Escalações prováveis


Inter: Yann Sommer; Benjamin Pavard, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries; Henrikh Mkhitaryan, Nicolò Barella, Federico Dimarco, Petar Sucic; Lautaro Martínez, Marcus Thuram.


Udinese: Razvan Sava; Nicolo Bertola, Thomas Kristensen, Oumar Solet, Kingsley Ehizibue; Arthur Atta, Jordan Zemura, Sandi Lovric, Jesper Karlstrom; Iker Bravo, Keinan Davis.


Inter x Udinese: Como chegam os times


Inter



  • ⚽️ 1 Jogo

  • 1 Vitória (100%)

  • 🤝 0 Empates (0%)

  • 0 Derrotas (0%)

  • 🥅 5 Gols marcados (5 G/J)

  • 🛡️ 0 Gols sofridos (0 G/J)


Udinese



  • ⚽️ 2 Jogos

  • 1 Vitória (50%)

  • 🤝 1 Empate (50%)

  • 0 Derrotas (0%)

  • 🥅 3 Gols marcados (1,5 G/J)

  • 🛡️ 1 Gol sofrido (0,5 G/J)


Inter x Udinese: Retrospecto dos últimos jogos


As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 117 vezes, com 61 vitórias do Internazionale, 32 empates e 24 triunfos do Udinese.


2025-03-30: Inter 2-1 Udinese, R30, Serie A Itália 24/25
2024-12-19: Inter 2-0 Udinese, Oitavas, Copa Itália 24/25
2024-09-28: Udinese 2-3 Inter, R6, Serie A Itália 24/25
2024-04-08: Udinese 1-2 Inter, R31, Serie A Itália 23/24
2023-12-09: Inter 4-0 Udinese, R15, Serie A Itália 23/24

Inter x Udinese: Palpite do Dia

Inter Vence
Superbet logo
1.33
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Inter x Udinese: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Inter x Udinese: Confrontos Diretos

5 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2024 Serie A
Inter
2 - 1
Udinese
2024 Coppa Italia
Inter
2 - 0
Udinese
2024 Serie A
Udinese
2 - 3
Inter
2023 Serie A
Udinese
1 - 2
Inter
2023 Serie A
Inter
4 - 0
Udinese

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável



  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.

  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.

  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.

  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.

  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.

  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.


Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.

