Inter x Udinese: Palpite, Odds +12, +15, Onde Assistir, Campeonato Italiano, 31/08
Inter x Udinese: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Inter e Udinese se enfrentam neste domingo, 31 de agosto, pela segunda rodada da Serie A Itália 2025. O apito inicial está marcado para às 15h45 (horário de Brasília) no icônico Giuseppe Meazza, em Milão. A partida terá transmissão pela Disney+.
A Inter busca iniciar a temporada com força total, visando manter a liderança ou uma posição de destaque na Serie A do Campeonato Italiano. A equipe quer consolidar seu favoritismo jogando em casa.
Já a Udinese chega com a meta de surpreender em Milão. A equipe almeja somar pontos importantes fora de casa para não se distanciar da parte de cima da tabela. Confira nossos palpites de Inter x Udinese, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas.
Inter x Udinese Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória da Inter - odd 1.40
- 🎯 Mais de 2.5 Gols - odd 1.65
- 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.90
Inter x Udinese Palpites Alternativos
- 🎯 Placar Correto: Inter 2x1 Udinese - odd 7.50
- 🎯 Intervalo com Mais de 0.5 Gols - odd 1.30
- 🎯 Último Gol Marcado pela Inter - odd 1.45
Inter x Udinese Super Palpite do Dia
- 🚀 Resultado Correto + Ambas Marcam: Inter 3x1 Udinese - odd 15.00
💰 Inter x Udinese Palpite de Odds Baixas
- 🔵 Vitória da Inter - odd 1.40
- 🟢 Inter vence o 1º Tempo - odd 1.75
- 🟡 Menos de 3.5 Gols na Partida - odd 1.35
⚖️ Inter x Udinese Palpite de Odds Médias
- 🔵 Ambos Marcam Sim - odd 1.90
- 🟢 Mais de 1.5 Gols no 1º Tempo - odd 2.15
- 🟡 Inter marca mais de 1.5 Gols - odd 1.60
🚀 Inter x Udinese Palpite de Odds Altas
- 🔵 Placar Exato: Inter 2x0 Udinese - odd 8.00
- 🟢 Udinese marca no 2º Tempo - odd 3.50
- 🟡 Resultado Exato: 3x1 para a Inter - odd 12.50
Inter x Udinese: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Inter x Udinese - Serie A Itália 2025
- 📅 Data: 31/08/2025
- ⏰ Horário: 15:45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Giuseppe Meazza, Milão.
- 📺 Transmissão: Disney+ e Novibet
Inter x Udinese: Escalações prováveis
Inter: Yann Sommer; Benjamin Pavard, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries; Henrikh Mkhitaryan, Nicolò Barella, Federico Dimarco, Petar Sucic; Lautaro Martínez, Marcus Thuram.
Udinese: Razvan Sava; Nicolo Bertola, Thomas Kristensen, Oumar Solet, Kingsley Ehizibue; Arthur Atta, Jordan Zemura, Sandi Lovric, Jesper Karlstrom; Iker Bravo, Keinan Davis.
Inter x Udinese: Como chegam os times
Inter
- ⚽️ 1 Jogo
- ✅ 1 Vitória (100%)
- 🤝 0 Empates (0%)
- ❌ 0 Derrotas (0%)
- 🥅 5 Gols marcados (5 G/J)
- 🛡️ 0 Gols sofridos (0 G/J)
Udinese
- ⚽️ 2 Jogos
- ✅ 1 Vitória (50%)
- 🤝 1 Empate (50%)
- ❌ 0 Derrotas (0%)
- 🥅 3 Gols marcados (1,5 G/J)
- 🛡️ 1 Gol sofrido (0,5 G/J)
Inter x Udinese: Retrospecto dos últimos jogos
As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 117 vezes, com 61 vitórias do Internazionale, 32 empates e 24 triunfos do Udinese.
2025-03-30: Inter 2-1 Udinese, R30, Serie A Itália 24/25
2024-12-19: Inter 2-0 Udinese, Oitavas, Copa Itália 24/25
2024-09-28: Udinese 2-3 Inter, R6, Serie A Itália 24/25
2024-04-08: Udinese 1-2 Inter, R31, Serie A Itália 23/24
2023-12-09: Inter 4-0 Udinese, R15, Serie A Itália 23/24
Inter x Udinese: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Inter x Udinese: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Inter x Udinese: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.
Dicas para um Jogo Responsável
- 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.
- 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.
- 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.
- 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.
- 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.
- 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.
Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.
