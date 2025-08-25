Assine UOL
Serie A - Italy
Stadio Giuseppe Meazza
Torino
  • V
  • D
  • V
  • D
  • D
Odds atualizadas a 25.08.2025 às 10:30

Inter x Torino: Palpite Odds Altas +5, Onde Assistir, Serie A Itália (25/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
25.08.2025
Atualizado em
25.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Inter x Torino: veja o palpite com odds altas +5, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta segunda-feira, 25/08, pela 1ª rodada da Serie A Itália 2025/26. A bola rola às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio San Siro, com transmissão ao vivo pela CazéTV e pelo Disney+.


A partida marca a estreia das duas equipes na nova temporada do Campeonato Italiano. A Inter de Milão, uma das grandes favoritas ao título, começa sua jornada em casa e defende um retrospecto de domínio absoluto sobre o adversário. O Torino, por sua vez, enfrenta um de seus maiores desafios logo de cara e tentará quebrar um longo tabu.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Inter x Torino Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Inter vence, odd pagando 1.39 na Superbet

  • Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.71 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Resultado Correto: Inter 2 a 0, odd pagando 5.80 na Betnacional


Para as apostas em Inter x Torino, indicamos esses três palpites com base no esmagador retrospecto da Inter no confronto e sua força jogando no San Siro.


🔥 Palpite 1. Inter vence, odd pagando 1.39


Este é o palpite mais seguro para a partida. A Inter de Milão venceu os últimos seis confrontos diretos contra o Torino, uma demonstração de completa superioridade.


Jogando em casa na estreia do campeonato, a equipe de Milão é a grande favorita para começar a temporada com mais uma vitória sobre o rival.


⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.71


A Inter costuma ter um ótimo desempenho defensivo contra o Torino. Em quatro dos últimos seis confrontos, a equipe de Milão venceu sem sofrer gols.


O Torino historicamente tem dificuldades para marcar neste duelo, e a tendência é que a forte defesa da Inter prevaleça mais uma vez.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Resultado Correto: Inter 2 a 0, odd pagando 5.80


Para quem busca uma aposta de maior valor, o placar de 2 a 0 para a Inter é uma excelente opção. Este resultado aconteceu em duas das últimas cinco partidas entre eles.


Ele reflete um controle total da Inter, que marca gols suficientes para uma vitória tranquila e mantém sua defesa intacta, garantindo uma estreia perfeita.


Inter x Torino: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Inter x Torino ao vivo na CazéTV e no Disney+. O jogo começa às 15h45, nesta segunda-feira.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Inter x Torino - Serie A Itália

  • 📅 Data: 25/08/2025

  • Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio San Siro, Milão

  • 📺 Onde vai passar: CazéTV e Disney+


Inter x Torino: Últimos 5 jogos entre os times



  • 11/05/2025 - Torino 0-2 Inter

  • 05/10/2024 - Inter 3-2 Torino

  • 28/04/2024 - Inter 2-0 Torino

  • 21/10/2023 - Torino 0-3 Inter

  • 03/06/2023 - Torino 0-1 Inter


Inter x Torino: Quem Ganha? Melhores Odds


A Inter de Milão é a grande favorita para vencer a partida, com uma probabilidade de 71,9%. O Torino tem apenas 12,2% de chances de vitória, enquanto o empate está cotado em 20%.



  • 🏆 Inter vence, odd 1.39 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 5.00 na Superbet

  • 👀 Torino vence, odd 8.20 na F12.bet

Inter x Torino: Palpite do Dia

Inter x Torino: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Inter x Torino: Confrontos Diretos

5 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2024 Serie A
Torino
0 - 2
Inter
2024 Serie A
Inter
3 - 2
Torino
2023 Serie A
Inter
2 - 0
Torino
2023 Serie A
Torino
0 - 3
Inter
2022 Serie A
Torino
0 - 1
Inter

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Inter
Empate
Torino

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.

