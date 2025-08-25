Inter x Torino: Palpite Odds Altas +5, Onde Assistir, Serie A Itália (25/08)

Inter x Torino: veja o palpite com odds altas +5, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta segunda-feira, 25/08, pela 1ª rodada da Serie A Itália 2025/26. A bola rola às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio San Siro, com transmissão ao vivo pela CazéTV e pelo Disney+.

A partida marca a estreia das duas equipes na nova temporada do Campeonato Italiano. A Inter de Milão, uma das grandes favoritas ao título, começa sua jornada em casa e defende um retrospecto de domínio absoluto sobre o adversário. O Torino, por sua vez, enfrenta um de seus maiores desafios logo de cara e tentará quebrar um longo tabu.

Inter x Torino Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Inter vence, odd pagando 1.39 na Superbet



⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.71 na Bet365



💧 Palpite 3. Resultado Correto: Inter 2 a 0, odd pagando 5.80 na Betnacional



Para as apostas em Inter x Torino, indicamos esses três palpites com base no esmagador retrospecto da Inter no confronto e sua força jogando no San Siro.

🔥 Palpite 1. Inter vence, odd pagando 1.39

Este é o palpite mais seguro para a partida. A Inter de Milão venceu os últimos seis confrontos diretos contra o Torino, uma demonstração de completa superioridade.

Jogando em casa na estreia do campeonato, a equipe de Milão é a grande favorita para começar a temporada com mais uma vitória sobre o rival.

⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.71

A Inter costuma ter um ótimo desempenho defensivo contra o Torino. Em quatro dos últimos seis confrontos, a equipe de Milão venceu sem sofrer gols.

O Torino historicamente tem dificuldades para marcar neste duelo, e a tendência é que a forte defesa da Inter prevaleça mais uma vez.

💧 Palpite 3. Resultado Correto: Inter 2 a 0, odd pagando 5.80

Para quem busca uma aposta de maior valor, o placar de 2 a 0 para a Inter é uma excelente opção. Este resultado aconteceu em duas das últimas cinco partidas entre eles.

Ele reflete um controle total da Inter, que marca gols suficientes para uma vitória tranquila e mantém sua defesa intacta, garantindo uma estreia perfeita.

Inter x Torino: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Inter x Torino ao vivo na CazéTV e no Disney+. O jogo começa às 15h45, nesta segunda-feira.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Inter x Torino - Serie A Itália

📅 Data: 25/08/2025

⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio San Siro, Milão

📺 Onde vai passar: CazéTV e Disney+



Inter x Torino: Últimos 5 jogos entre os times



11/05/2025 - Torino 0-2 Inter



05/10/2024 - Inter 3-2 Torino



28/04/2024 - Inter 2-0 Torino



21/10/2023 - Torino 0-3 Inter



03/06/2023 - Torino 0-1 Inter



Inter x Torino: Quem Ganha? Melhores Odds

A Inter de Milão é a grande favorita para vencer a partida, com uma probabilidade de 71,9%. O Torino tem apenas 12,2% de chances de vitória, enquanto o empate está cotado em 20%.