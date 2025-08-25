- V
- V
- V
- D
- V
- V
- D
- V
- D
- D
Inter x Torino: Palpite Odds Altas +5, Onde Assistir, Serie A Itália (25/08)
Inter x Torino: veja o palpite com odds altas +5, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta segunda-feira, 25/08, pela 1ª rodada da Serie A Itália 2025/26. A bola rola às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio San Siro, com transmissão ao vivo pela CazéTV e pelo Disney+.
A partida marca a estreia das duas equipes na nova temporada do Campeonato Italiano. A Inter de Milão, uma das grandes favoritas ao título, começa sua jornada em casa e defende um retrospecto de domínio absoluto sobre o adversário. O Torino, por sua vez, enfrenta um de seus maiores desafios logo de cara e tentará quebrar um longo tabu.
Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.
Inter x Torino Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Inter vence, odd pagando 1.39 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.71 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Resultado Correto: Inter 2 a 0, odd pagando 5.80 na Betnacional
Para as apostas em Inter x Torino, indicamos esses três palpites com base no esmagador retrospecto da Inter no confronto e sua força jogando no San Siro.
🔥 Palpite 1. Inter vence, odd pagando 1.39
Este é o palpite mais seguro para a partida. A Inter de Milão venceu os últimos seis confrontos diretos contra o Torino, uma demonstração de completa superioridade.
Jogando em casa na estreia do campeonato, a equipe de Milão é a grande favorita para começar a temporada com mais uma vitória sobre o rival.
⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.71
A Inter costuma ter um ótimo desempenho defensivo contra o Torino. Em quatro dos últimos seis confrontos, a equipe de Milão venceu sem sofrer gols.
O Torino historicamente tem dificuldades para marcar neste duelo, e a tendência é que a forte defesa da Inter prevaleça mais uma vez.
👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.
💧 Palpite 3. Resultado Correto: Inter 2 a 0, odd pagando 5.80
Para quem busca uma aposta de maior valor, o placar de 2 a 0 para a Inter é uma excelente opção. Este resultado aconteceu em duas das últimas cinco partidas entre eles.
Ele reflete um controle total da Inter, que marca gols suficientes para uma vitória tranquila e mantém sua defesa intacta, garantindo uma estreia perfeita.
Inter x Torino: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a Inter x Torino ao vivo na CazéTV e no Disney+. O jogo começa às 15h45, nesta segunda-feira.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Inter x Torino - Serie A Itália
- 📅 Data: 25/08/2025
- ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio San Siro, Milão
- 📺 Onde vai passar: CazéTV e Disney+
Inter x Torino: Últimos 5 jogos entre os times
- 11/05/2025 - Torino 0-2 Inter
- 05/10/2024 - Inter 3-2 Torino
- 28/04/2024 - Inter 2-0 Torino
- 21/10/2023 - Torino 0-3 Inter
- 03/06/2023 - Torino 0-1 Inter
Inter x Torino: Quem Ganha? Melhores Odds
A Inter de Milão é a grande favorita para vencer a partida, com uma probabilidade de 71,9%. O Torino tem apenas 12,2% de chances de vitória, enquanto o empate está cotado em 20%.
- 🏆 Inter vence, odd 1.39 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 5.00 na Superbet
- 👀 Torino vence, odd 8.20 na F12.bet
Inter x Torino: Palpite do Dia
Inter x Torino: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Inter x Torino: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- D
- E
- V
- V
- D
- E
- V
- D
- V
- V
FC Copenhagen Vence
- V
- V
- V
- V
- D
- E
- D
- V
- E
- V
Flamengo Vence
- V
- E
- D
- D
- D
- V
- V
- V
- D
- V
Athletic Club Vence
- V
- V
- V
- D
- D
- V
- D
- V
- V
- E
Udinese Vence
- D
- V
- E
- V
- V
- E
- D
- D
- V
- V
Empate
- D
- E
- D
- D
- V
- V
- D
- E
- D
- V
CSA Vence
- D
- D
- V
- V
- D
- E
- E
- E
- V
- V
Empate
- V
- E
- V
- V
- V
- V
- E
- E
- V
- E
Benfica Vence