Inter x River Plate: Palpite de Placar Exato - Mundial de Clubes FIFA - 25/06

A partida entre Inter e River Plate, marcada para quarta-feira, 25 de junho de 2025, às 22h00 (horário de Brasília), no Lumen Field, encerra a terceira rodada do Grupo E do Mundial de Clubes FIFA 2025.

O confronto é direto pela liderança da chave: o River Plate lidera com 4 pontos (uma vitória e um empate), enquanto o Inter aparece logo atrás, com 4 pontos (uma vitória e um empate também).

Com ambos invictos, a partida promete equilíbrio e tensão, tornando o mercado de placar exato especialmente interessante para quem busca valor com odds altas.