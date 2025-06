Inter x River Plate: Palpites com Odds Altas - Mundial de Clubes FIFA - 25/06

Inter de Milão e River Plate se enfrentam na quarta-feira, dia 25 de junho de 2025, às 22h00 (horário de Brasília), em confronto direto pela 3ª rodada do Grupo E do Mundial de Clubes FIFA 2025.

O jogo será disputado no Lumen Field e vale a liderança da chave, com ambas as equipes chegam invictas após os dois primeiros compromissos.

Este duelo entre gigantes do futebol europeu e sul-americano promete forte equilíbrio técnico, com oportunidades valiosas para quem aposta em mercados de alto retorno com odds 5+.