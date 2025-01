Inter x Monaco: Palpite e Estatísticas - Champions 29/01

Onde assistir Inter de Milão x Monaco ao vivo

O confronto entre Inter e Monaco, válido pela Champions League, acontecerá no dia 29 de janeiro, às 17h00 (horário de Brasília).

Os torcedores brasileiros poderão acompanhar todas as emoções do jogo com transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Max.

*Apostas esportivas são entretenimento e proibidas para menores de 18 anos. Jogue segundo o Jogo Responsável e nunca aposte aquilo que não pode perder.