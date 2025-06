Inter x Fluminense: quem ganha hoje? Veja as probabilidades! - 30/06

A resposta exige mais do que palpites superficiais. Envolve dados, leitura tática e uma análise fria de desempenho recente. Para ajudar, faremos um mergulho estatístico para entender qual a chance do Fluminense ganhar da Inter de Milão, e também o que a equipe italiana precisa fazer para frustrar os planos do Tricolor.

Por isso, siga a leitura para saber qual a possibilidade do Fluminense ganhar da Inter!

Fluminense x Inter: quem ganha?

Se você está se perguntando qual a chance do Fluminense ganhar da Inter de Milão, temos más notícias. Segundo as casas de apostas, as probabilidades são baixas. Confira os números:

Probabilidade da Inter ganhar hoje : 57%

: 57% Probabilidade do Fluminense ganhar hoje : 17%

: 17% Chances do empate: 26%