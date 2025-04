Inter de Milão x Milan: Palpite - Onde Assistir, Horário e Escalações - 23/04

⚽ Jogo: Inter de Milão x Milan

Inter de Milão x Milan 📅 Data: 23/04/2025

23/04/2025 🕡 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) 🏟️ Estádio: Giuseppe Meazza, Milão

Giuseppe Meazza, Milão 📺 Onde Assistir: CazéTV (YouTube) e Prime Video

Análise e estatísticas recentes de Inter de Milão x Milan

Como chega a Inter de Milão?

A Inter lidera a Série A com 71 pontos e está nas semifinais da Champions League. Apesar de uma derrota recente para o Bologna, o time de Simone Inzaghi busca o triplete na temporada. No primeiro jogo da semifinal da Coppa Itália, empatou em 1 a 1 com o Milan, mantendo vivas as chances de avançar à final.

Como chega o Milan?

O Milan ocupa a 9ª posição na Série A, com 51 pontos, e vê na Coppa Itália a chance de salvar a temporada. Após empatar o primeiro jogo da semifinal, a equipe de Sérgio Conceição precisa vencer para garantir vaga na final. O time conta com o retorno de jogadores importantes, como Kyle Walker e Ruben Loftus-Cheek, para o confronto decisivo.