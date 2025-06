Inter Miami x Palmeiras: Palpites e Onde Assistir – Copa do Mundo de Clubes (23/06)

Inter Miami x Palmeiras: confira os palpites para o jogo que ocorre no Hard Rock Stadium, em Miami, na segunda-feira, 23/06, às 22h (horário de Brasília), pela Copa do Mundo de Clubes.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Inter Miami x Palmeiras Palpites – Copa do Mundo de Clubes



Palpite 1 – Total de gols no 1º tempo: Mais de 1.5



Palpite 2 – Empate anula aposta: Palmeiras



Palpite 3 – Total de escanteios: Mais de 10.5



Palpite 1 – Total de gols no 1º tempo: Mais de 1.5

Os jogos do Inter Miami na temporada têm sido verdadeiros festivais de gols, com média superior a quatro por partida. Em metade dos confrontos recentes, o primeiro tempo já teve pelo menos dois gols. O Palmeiras costuma crescer depois do intervalo, mas deve aproveitar espaços desde o início.

Palpite 2 – Empate anula aposta: Palmeiras

Mesmo atuando fora de casa, o Palmeiras chega com um sistema defensivo mais confiável e um ataque com melhor aproveitamento.

A equipe brasileira sofreu só dois gols em dez jogos e tem controle emocional em jogos decisivos, o que reduz riscos diante de um rival empolgado.

Palpite 3 – Total de escanteios: Mais de 10.5

Inter Miami e Palmeiras estão entre os times com mais escanteios por jogo neste Mundial. O

s norte-americanos atacam bastante pelas laterais e cruzam muito na área, enquanto os paulistas forçam jogadas pelas pontas e mantêm volume ofensivo alto, o que eleva a média de corners.

Como chegam Inter Miami x Palmeiras

As duas equipes somam quatro pontos na chave e brigam diretamente pela liderança do Grupo A. Quem vencer garante o topo e um possível cruzamento mais acessível. O empate também classifica os dois, mas o Inter Miami precisa melhorar o saldo se quiser passar em primeiro.

Inter Miami

A vitória sobre o Porto deu moral ao time comandado por Javier Mascherano. O ataque continua eficiente, mas a defesa tem deixado a desejar: são mais de dois gols sofridos por partida nos últimos compromissos. O estilo agressivo cobra seu preço, especialmente contra equipes organizadas.

Palmeiras

O Verdão mostrou consistência até aqui, com um empate diante do Porto e um triunfo por 2x0 sobre o Al Ahly. A defesa se mantém como ponto forte, com poucas finalizações concedidas. No ataque, as jogadas pelas laterais e a bola parada seguem como principais armas.

Inter Miami x Palmeiras – Onde Assistir

Inter Miami x Palmeiras terá transmissão da CazéTV no YouTube, na Globo, SporTV e DAZN. A partida acontece dia 23/06, às 22h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

Ficha do Jogo: