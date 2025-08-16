Assine UOL
Inter Miami
  • D
  • V
  • V
  • V
  • E
Major League Soccer - United States
Chase Stadium
Los Angeles Galaxy
  • D
  • V
  • D
  • V
  • D
Odds atualizadas a 16.08.2025 às 21:01

Inter Miami x LA Galaxy: Palpite, Odds Altas e Onde Assistir - MLS 16/08

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
16.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Confira os melhores palpites Inter Miami x LA Galaxy com odds altas e palpite placar exato.


A partida da Major League Soccer promete grandes emoções, com dois times buscando se aproximar da liderança na tabela. O Inter Miami recebe o LA Galaxy no Lockhart Stadium, em confronto marcado para sábado, 16/08/2025, às 20H30 (horário de Brasília).


Neste artigo, você encontrará os melhores palpites, análises detalhadas, odds altas e informações de onde assistir ao vivo. Além disso, oferecemos dicas de placar exato e mercados alternativos que podem valorizar sua aposta.


Inter Miami x LA Galaxy Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


🎯 Palpite: Resultado Final - Inter Miami vence - odd 1.51
🎯 Palpite: Ambos Marcam - Sim - odd 1.48
🎯 Palpite: Dupla Chance - Inter Miami ou LA Galaxy - odd 1.17


O Inter Miami chega com um forte retrospecto em casa, aproveitando a fase ofensiva de jogadores como Messi e Suarez. Já o LA Galaxy apresenta instabilidade fora de casa, mas pode aproveitar contra-ataques rápidos. Estes palpites refletem o momento das equipes e são nosso palpite do dia, baseado nas estatísticas de gols e desempenho recente.


🚀 Inter Miami x LA Galaxy Palpite com odds altas


🔵 Palpite: Placar Exato 2-1 - odd 8.07
🟢 Palpite: Inter Miami vence e ambos marcam - odd 2.38
🟡 Palpite: Primeiro Gol Inter Miami - odd 1.47


Estatisticamente, Inter Miami domina os jogos em casa e tem média alta de gols, enquanto o LA Galaxy sofre gols em mais da metade dos confrontos fora de casa. Esses palpites refletem oportunidades de odds altas para apostadores que buscam risco calculado.


Placar Exato Inter Miami x LA Galaxy


🔥 Placar Exato 3-1 Inter Miami - odd 10.03 - Betnacional 


Com Messi e Suarez em grande fase, um placar mais elástico para o Inter Miami é possível. O LA Galaxy pode marcar, mas a equipe tende a ceder espaço atrás, criando cenário para um jogo com gols de ambas as equipes.


Informações do Jogo: Inter Miami x LA Galaxy: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Inter Miami x LA Galaxy - Major League Soccer

  • 📅 Data: 16/08/2025

  • ⏰ Horário: 20H30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Lockhart Stadium, Fort Lauderdale

  • 📺 Transmissão: Apple TV pela MLS Pass.


📺 Onde Assistir Inter Miami x LA Galaxy


O jogo será transmitido pelo Apple TV através do MLS Pass. Também é possível acompanhar a partida via casas de apostas, como Bet365, Superbet e Novibet, através do login em sua conta.


Como Inter Miami e LA Galaxy Chegam Para o Confronto


Inter Miami:
O time de Miami chega em boa fase, contando com Messi e Suarez em grande desempenho ofensivo. Lesões não impactam o setor ofensivo, e a equipe busca manter a liderança na tabela da MLS. Nos jogos em casa, o Inter Miami tem média superior a 2 gols por partida e boa posse de bola.


LA Galaxy:
O Galaxy enfrenta dificuldades fora de casa, com média de gols sofridos superior à média da liga. Algumas suspensões podem comprometer o setor defensivo, mas a equipe aposta em contra-ataques e na experiência de seus atacantes para buscar pontos fora de casa.


Jogo Responsável


Lembre-se sempre que apostas são uma forma de entretenimento. Aposte com moderação e respeite o Jogo Responsável. Evite apostar mais do que pode perder e acompanhe sempre os limites pessoais. O objetivo é se divertir com responsabilidade.

Inter Miami x Los Angeles Galaxy: Palpite do Dia

Inter Miami Vence
Superbet logo
1.53
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Inter Miami x Los Angeles Galaxy: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Inter Miami x Los Angeles Galaxy: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2024 Major League Soccer
Los Angeles Galaxy
1 - 1
Inter Miami
2021 Major League Soccer
Inter Miami
2 - 3
Los Angeles Galaxy

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Inter Miami
Empate
Los Angeles Galaxy

Jogo Responsável


Lembre-se sempre que apostas são uma forma de entretenimento. Aposte com moderação e respeite o Jogo Responsável. Evite apostar mais do que pode perder e acompanhe sempre os limites pessoais. O objetivo é se divertir com responsabilidade.

