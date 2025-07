Inter Miami x FC Cincinnati: Palpite, Onde Assistir, Escalações - MLS 2025 (26/07)

Inter Miami e FC Cincinnati medem forças neste sábado, 26 de julho, em jogo válido pela Major League Soccer. O embate começará às 20h15 (horário de Brasília) no Lockhart Stadium, em Florida, e veja abaixo todas as cotações e palpites para esta partida, que poderá ser assistida pela Apple TV com o MLS Season Pass.

A equipe do Inter Miami vai a campo buscando diminuir a distância para o líder da Conferência Leste. O time está com 41 pontos em 21 jogos. Eles têm um dos melhores ataques da conferência, com 49 gols marcados.

Já o FC Cincinnati, por sua vez, mostra regularidade ao longo da temporada. O confronto promete muito equilíbrio, com ambas as equipes buscando consolidar suas posições.

Confira nosso palpite de Inter Miami x FC Cincinnati, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Inter Miami x FC Cincinnati Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para as apostas em Inter Miami x FC Cincinnati nós sugerimos esses três palpites baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025. Como você verá a seguir, os dois times estão em momentos distintos na MLS.



Ambas as Equipes Marcam : Odd pagando 1.38 na Esportes da Sorte

Mais de 2.5 Gols : Odd pagando 1.37 na Betnacional

Resultado Final: Inter Miami vence: Odd pagando 1.93 na Esportes da Sorte



Ambas as Equipes Marcam (AM) - Odd pagando 1.38

Esse palpite se justifica pelo histórico de confrontos diretos entre as equipes. Dos doze jogos disputados, sete terminaram com ambas as equipes marcando. Isso representa uma alta porcentagem (58%), o que é um bom indicativo para essa aposta.

Além disso, o Inter Miami tem um histórico de ter marcado gols em 75% dos seus jogos no total. O FC Cincinnati tem um desempenho ainda melhor nesse quesito, marcando em 83% de suas partidas. Esses números mostram que ambos os ataques são eficientes e costumam balançar as redes.

Mais de 2.5 Gols - Odd pagando 1.37

A aposta em mais de 2.5 gols é interessante devido à média de gols nos confrontos diretos. Em doze jogos entre as duas equipes, oito tiveram mais de 2.5 gols. Isso significa que 67% dos duelos terminaram com pelo menos três gols marcados.

O Inter Miami tem uma média de 1.83 gols marcados por jogo, e o FC Cincinnati tem uma média de 2.08 gols marcados por partida.

Resultado Final: Inter Miami vence - Odd pagando 1.93

Considerando o fator casa, o Inter Miami apresenta um bom desempenho. Em sete jogos disputados em seu estádio contra o FC Cincinnati, o Inter Miami conquistou quatro vitórias e um empate. Isso mostra uma certa dominância quando joga diante de sua torcida.

O desempenho geral do Inter Miami em casa também é favorável, com 60% de vitórias. Por outro lado, o FC Cincinnati tem 29% de derrotas jogando fora de casa contra o Inter Miami.

Inter Miami x FC Cincinnati - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir à Inter Miami x FC Cincinnati na Apple TV com o MLS Season Pass. A partida está marcada para às 20h15, deste sábado.

Tudo o que você precisa saber de Inter Miami x FC Cincinnati:



⚽️ Confronto: Inter Miami x FC Cincinnati - Major League Soccer



📅 Data: 26/07/2025



⏰ Horário: 20h15 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Lockhart Stadium, Florida



📺 Onde vai passar Inter Miami x FC Cincinnati: Apple TV (MLS Season Pass)



Inter Miami x FC Cincinnati - Últimos 5 jogos Entre Os Times

16/07/2025 - FC Cincinnati 3x0 Inter Miami CF (MLS 2025)



24/08/2024 - Inter Miami CF 2x0 FC Cincinnati (MLS 2024)



06/07/2024 - FC Cincinnati 6x1 Inter Miami CF (MLS 2024)



07/10/2023 - Inter Miami CF 0x1 FC Cincinnati (MLS 2023)



23/08/2023 - FC Cincinnati 3x3 Inter Miami CF (US Open Cup 2023)



Inter Miami x FC Cincinnati: quem ganha? - Melhores odds

Inter Miami tem 51,81% de probabilidade de ganhar o jogo deste dia, 26 de julho. Isso porque, em casa, o Inter Miami tem uma taxa de vitória de 60%.



Inter Miami ganha - Odd de @1.93 - Esportes da Sorte



FC Cincinnati ganha - Odd de @3.18 - Esportes da Sorte



Empate - Odd de @4.04 - Esportes da Sorte



