Inter Escaldes x Olimpija Ljubljana: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência - 29/07

Inter Escaldes x Olimpija Ljubljana: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O confronto marca o embate entre o time de Andorra, que tenta fazer história em competições europeias, e o Olimpija Ljubljana, tradicional clube da Eslovênia, com mais experiência nesse tipo de torneio. O favoritismo está do lado visitante, mas o Inter Escaldes aposta na altitude e no gramado local para equilibrar as ações.

Inter Escaldes x Olimpija Ljubljana Palpite - 3 Opções Para Você Apostar





Palpite 1 - Vitória do Olimpija Ljubljana - odd pagando 1.55 na Novibet







Palpite 2 - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd pagando 1.77 na Novibet







Palpite 3 - Olimpija vence e não sofre gol - odd pagando 2.20 na Novibet





A diferença técnica entre os elencos pode pesar desde os primeiros minutos.

Vitória do Olimpija Ljubljana - odd pagando 1.55

O time esloveno tem mais experiência internacional e qualidade individual. Mesmo fora de casa, o favoritismo é claro.

Total de Gols: Mais de 2.5 - odd pagando 1.77

A tendência é de jogo aberto, especialmente se o Inter Escaldes se expor em busca do resultado. Essa linha costuma ser atingida com frequência em eliminatórias.

Olimpija vence e não sofre gol - odd pagando 2.20

Para quem busca uma odd mais robusta, vale considerar o bom sistema defensivo do Olimpija.

Inter Escaldes x Olimpija Ljubljana: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Inter Escaldes x Olimpija Ljubljana: