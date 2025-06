Inter de Milão x Fluminense: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Mundial de Clubes

Inter de Milão x Fluminense: confira palpites para o jogo que acontecerá no Bank of America Stadium, em Charlotte, Carolina do Norte, nos Estados Unidos, no dia 30 de junho de 2025, às 16:00h, pelo Mundial de Clubes da FIFA.

Inter de Milãox Fluminense - Palpites para a partida de hoje - Mundial de Clubes da FIFA 2025

- ⚽ Ambas Equipes Marcam: Sim

- ⚽ Resultado Final: Vitória da Inter de Milão

- ⚽ Mais de 2.5 gols

- ⚽ Handicap Asiático Inter de Milão -1.5

- ⚽ Total de Cartões: Mais de 4,5

Explicação: Utilizamos estatísticas recentes e análise dos times para sugerir estes palpites.

Dicas: Busque por mercados alternativos como cartões, escanteios e handicaps para encontrar odds interessantes e boas oportunidades de aposta.

Inter de Milão x Fluminense - Onde Assistir



TV Globo (TV aberta)

SporTV (TV fechada)

Globoplay (streaming)

DAZN (streaming)

CazéTV (YouTube) (streaming gratuito)



O jogo também poderá ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Como chegam as equipes

Inter de Milão

A Inter chega como favorita após terminar a temporada com o vice-campeonato europeu e sair invicto da fase de grupos do Mundial, com um empate na estreia e duas vitórias no últimos dois jogos.

Fluminense

O Tricolor vem de um empate por 0 a 0 na última rodada e venceu apenas um confronto na fase de grupos, acumulando dois empates e uma vitória. A equipe conta com a inspiração do colômbiano Arias, a firmeza do goleiro Fábio e com os gols de Germán Cano no setor ofensivo.