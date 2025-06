Inter de Milão x Fluminense: Palpites com Odds 5+ nas Oitavas do Mundial de Clubes

O confronto entre Inter de Milão e Fluminense, válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da FIFA 2025, será disputado no segunda-feira, 30 de junho, às 16h (horário de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

Para quem busca apostas com alto retorno, separamos quatro palpites com odds 5+, todos disponíveis em casas confiáveis do mercado brasileiro.

Palpite 1: Ambos marcam no 1º tempo - Odd 5.50 (Bet365)

Essa aposta exige que as duas equipes balancem as redes ainda na primeira etapa. A odd é alta porque nem sempre há gols tão cedo em jogos eliminatórios, mas a Inter costuma começar pressionando e o Flu pode responder em transições rápidas com Cano ou Arias.