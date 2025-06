Inter de Milão x Fluminense: Estatísticas e Palpites do Mundial de Clubes 2025

O confronto entre Inter de Milão x Fluminense pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da FIFA 2025 está marcado para segunda-feira, 30 de junho, às 16h (horário de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

A seguir, analisamos os dados estatísticos atualizados das duas equipes com base na fase de grupos da competição.

Estatísticas da Inter de Milão no Mundial de Clubes 2025