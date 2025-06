Inter de Milão x Fluminense - Odds para Placar Exato nas Oitavas do Mundial de Clubes

O duelo entre Inter de Milão x Fluminense, válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da FIFA 2025, está marcado para segunda-feira, 30 de junho, às 16h (horário de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, Carolina do Norte, nos Estados Unidos. A partida coloca frente a frente um dos favoritos ao título e um dos representantes sul-americanos que avançaram após fase de grupo equilibrada.

Se você está de olho no mercado de placar exato, é importante considerar o desempenho recente das duas equipes na competição.