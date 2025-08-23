- V
Inter De Limeira x Rio Branco: Palpite Odds +7, +9, Onde Assistir, Série D, 23/08
Inter de Limeira x Rio Branco: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de sábado (23/08), às 16h (horário de Brasília), válido pelas oitavas de final da Série D no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira, com transmissão no Canal Metrópoles no YouTube. A partida é decisiva, afinal, o jogo é o de volta das oitavas de final da Série D.
A Inter de Limeira conseguiu uma vitória crucial por 1 a 0 na casa do Rio Branco e agora tem a vantagem de jogar por um empate para avançar de fase. O Rio Branco terá que reverter o placar fora de casa para continuar na competição.
Inter de Limeira x Rio Branco Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Dupla Hipótese (Inter De Limeira Ou Empate) - odd 1.16
- 🎯 Palpite: Total (Mais de 2.0) - odd 1.76
- 🎯 Palpite: 1º Tempo - Resultado Final (Inter De Limeira) - odd 2.40
As três dicas de palpite buscam resultados com boas chances de acontecer, olhando o retrospecto das equipes. A Inter de Limeira venceu a primeira partida por 1 a 0 e, jogando em casa, tem um retrospecto de 100% de vitórias quando abre o placar em seus domínios. A média de gols das duas equipes é de 1.68 e 1.6 por jogo, o que torna a aposta em mais de 2.0 gols uma boa opção. O time da casa também tem uma sequência invicta de três jogos, o que fortalece a aposta em uma dupla hipótese.
Palpites Alternativos Inter de Limeira x Rio Branco
- 🎯 Palpite: Handicap Asiático Inter De Limeira (-0.5) - odd 1.77
- 🎯 Palpite: Placar Exato (1:0) - odd 5.22
- 🎯 Palpite: Total (Menos de 2.0) - odd 1.91
Os palpites alternativos são opções para quem busca um palpite mais específico e com odds mais altas. A vitória da Inter de Limeira por um gol de diferença é uma possibilidade real, assim como o placar exato de 1 a 0, já que a primeira partida do confronto terminou com esse resultado. A aposta no handicap asiático de -0.5 para a Inter de Limeira é uma boa pedida, já que a equipe tem um retrospecto de 100% de vitórias quando abre o placar em casa.
💰 Inter de Limeira x Rio Branco: Palpites de Odds Baixas
- • 🔵 Palpite: Dupla Hipótese (Inter De Limeira Ou Empate) - odd 1.16
- • 🟢 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Não) - odd 1.60
- • 🟡 Palpite: Inter De Limeira (-0.5) - odd 1.77
⚖️ Inter de Limeira x Rio Branco: Palpites de Odds Médias
- • 🔵 Palpite: Resultado Final (Empate) - odd 3.07
- • 🟢 Palpite: Empate Anula Aposta (Rio Branco ES) - odd 3.16
- • 🟡 Palpite: Empate / Inter De Limeira - odd 4.20
🚀 Inter de Limeira x Rio Branco: Palpites de Odds Altas
- • 🔵 Palpite: Rio Branco ES / Rio Branco ES - odd 7.84
- • 🟢 Palpite: Placar Exato (0:0) - odd 6.70
- • 🟡 Palpite: Placar Exato (0:1) - odd 9.67
Inter de Limeira x Rio Branco: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto entre Inter de Limeira e Rio Branco será no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira, no dia 23 de agosto, um sábado. A partida é válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro e terá transmissão exclusiva no Canal Metrópoles no YouTube. A partida é o segundo jogo do confronto e pode ser decisiva para as pretensões dos dois times.
📋 Informações Completas da Partida
- • ⚽ Confronto: Inter de Limeira x Rio Branco - Série D
- • 📅 Data: 23/08/25
- • ⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)
- • 🏟️ Local: Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira
- • 📺 Transmissão: Canal Metrópoles no YouTube
Como Inter de Limeira e Rio Branco Chegam Para o Confronto
A Inter de Limeira, que tem a vantagem de jogar em casa, vive um bom momento na temporada. O time tem um retrospecto de 100% de vitórias em seus últimos 5 jogos em casa quando abre o placar. O time também tem um bom desempenho defensivo, com 50% de jogos sem sofrer gols. O Inter de Limeira tem uma média de 1.26 gols marcados por jogo e 0.42 gols sofridos por jogo.
O Rio Branco, que tem a desvantagem no placar agregado, chega para a partida com um retrospecto de uma derrota e um empate nos últimos dois jogos. O time tem uma média de 1.1 gols marcados por jogo e 0.5 gols sofridos por jogo. A equipe também tem um retrospecto de 56% de jogos sem marcar gols fora de casa.
Inter De Limeira x Rio Branco ES: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Inter De Limeira x Rio Branco ES: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Inter De Limeira x Rio Branco ES: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
O Jogo Responsável é uma prática que garante que as apostas sejam uma forma segura e divertida de lazer. É vital entender que os resultados são imprevisíveis e que as apostas não devem ser encaradas como uma fonte de renda. Para apostar com segurança, defina limites de tempo e dinheiro, e jamais utilize recursos essenciais para suas despesas. Se o jogo se tornar uma obsessão ou fonte de estresse, procure ajuda profissional. A sua saúde e bem-estar são sempre a prioridade máxima. Para mais informações, acesse a página sobre Jogo Responsável.
