Inter De Limeira x Rio Branco: Palpite Odds +7, +9, Onde Assistir, Série D, 23/08

Inter de Limeira x Rio Branco: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de sábado (23/08), às 16h (horário de Brasília), válido pelas oitavas de final da Série D no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira, com transmissão no Canal Metrópoles no YouTube. A partida é decisiva, afinal, o jogo é o de volta das oitavas de final da Série D.

A Inter de Limeira conseguiu uma vitória crucial por 1 a 0 na casa do Rio Branco e agora tem a vantagem de jogar por um empate para avançar de fase. O Rio Branco terá que reverter o placar fora de casa para continuar na competição.

Inter de Limeira x Rio Branco Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Dupla Hipótese (Inter De Limeira Ou Empate) - odd 1.16

🎯 Palpite: Total (Mais de 2.0) - odd 1.76

🎯 Palpite: 1º Tempo - Resultado Final (Inter De Limeira) - odd 2.40



As três dicas de palpite buscam resultados com boas chances de acontecer, olhando o retrospecto das equipes. A Inter de Limeira venceu a primeira partida por 1 a 0 e, jogando em casa, tem um retrospecto de 100% de vitórias quando abre o placar em seus domínios. A média de gols das duas equipes é de 1.68 e 1.6 por jogo, o que torna a aposta em mais de 2.0 gols uma boa opção. O time da casa também tem uma sequência invicta de três jogos, o que fortalece a aposta em uma dupla hipótese.

Palpites Alternativos Inter de Limeira x Rio Branco



🎯 Palpite: Handicap Asiático Inter De Limeira (-0.5) - odd 1.77

🎯 Palpite: Placar Exato (1:0) - odd 5.22

🎯 Palpite: Total (Menos de 2.0) - odd 1.91



Os palpites alternativos são opções para quem busca um palpite mais específico e com odds mais altas. A vitória da Inter de Limeira por um gol de diferença é uma possibilidade real, assim como o placar exato de 1 a 0, já que a primeira partida do confronto terminou com esse resultado. A aposta no handicap asiático de -0.5 para a Inter de Limeira é uma boa pedida, já que a equipe tem um retrospecto de 100% de vitórias quando abre o placar em casa.

💰 Inter de Limeira x Rio Branco: Palpites de Odds Baixas



• 🔵 Palpite: Dupla Hipótese (Inter De Limeira Ou Empate) - odd 1.16

• 🟢 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Não) - odd 1.60

• 🟡 Palpite: Inter De Limeira (-0.5) - odd 1.77



⚖️ Inter de Limeira x Rio Branco: Palpites de Odds Médias



• 🔵 Palpite: Resultado Final (Empate) - odd 3.07

• 🟢 Palpite: Empate Anula Aposta (Rio Branco ES) - odd 3.16

• 🟡 Palpite: Empate / Inter De Limeira - odd 4.20



🚀 Inter de Limeira x Rio Branco: Palpites de Odds Altas



• 🔵 Palpite: Rio Branco ES / Rio Branco ES - odd 7.84

• 🟢 Palpite: Placar Exato (0:0) - odd 6.70

• 🟡 Palpite: Placar Exato (0:1) - odd 9.67



Inter de Limeira x Rio Branco: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Inter de Limeira e Rio Branco será no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira, no dia 23 de agosto, um sábado. A partida é válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro e terá transmissão exclusiva no Canal Metrópoles no YouTube. A partida é o segundo jogo do confronto e pode ser decisiva para as pretensões dos dois times.

📋 Informações Completas da Partida



• ⚽ Confronto: Inter de Limeira x Rio Branco - Série D

• 📅 Data: 23/08/25

• ⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)

• 🏟️ Local: Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira

• 📺 Transmissão: Canal Metrópoles no YouTube



Como Inter de Limeira e Rio Branco Chegam Para o Confronto

A Inter de Limeira, que tem a vantagem de jogar em casa, vive um bom momento na temporada. O time tem um retrospecto de 100% de vitórias em seus últimos 5 jogos em casa quando abre o placar. O time também tem um bom desempenho defensivo, com 50% de jogos sem sofrer gols. O Inter de Limeira tem uma média de 1.26 gols marcados por jogo e 0.42 gols sofridos por jogo.

O Rio Branco, que tem a desvantagem no placar agregado, chega para a partida com um retrospecto de uma derrota e um empate nos últimos dois jogos. O time tem uma média de 1.1 gols marcados por jogo e 0.5 gols sofridos por jogo. A equipe também tem um retrospecto de 56% de jogos sem marcar gols fora de casa.