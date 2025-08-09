Inter De Limeira x Marcílio Dias: Palpite, Odds +5 e Onde Assistir Brasileirão Série

Confira os melhores palpite para Inter De Limeira x Marcílio Dias, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Inter De Limeira e Marcílio Dias se enfrentam neste sábado, 09 de agosto, no mata-mata do Campeonato Brasileiro Série D. O confronto acontece às 16h (horário de Brasília) no Estádio Limeirão. O primeiro jogo terminou 0x0. Inter De Limeira x Marcílio Dias terá transmissão pelo YouTube do Metrópole.

Palpites de Inter De Limeira x Marcílio Dias: Nossas 3 Melhores Dicas

Com o placar de 0x0 no primeiro jogo, a partida de volta se torna uma verdadeira final. A Inter de Limeira tem uma defesa mais sólida, com uma média de 0.5 gols sofridos na competição, enquanto o Marcílio Dias tem uma média maior de escanteios (7.0). Selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto decisivo.



⚽ Resultado Final: Inter de Limeira - Odd de 1.86 na Betnacional



⚽ Total de Gols - Abaixo de 2.5 - Odd de 1.51 na Superbet



⚽ Ambas as Equipes Marcam: Não - Odd de 1.55 na Stake



Palpites Alternativos Inter De Limeira x Marcílio Dias



⚽ Inter de Limeira vence e Total de Gols Abaixo de 3.5 - Odd de 2.75 na Superbet



⚽ Total de Escanteios do Marcílio Dias - Acima de 6.5 - Odd de 2.20 na Stake



⚽ Resultado do Intervalo: Empate - Odd de 1.95 na Superbet



Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Inter De Limeira x Marcílio Dias. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como o grande número de escanteios do Marcílio Dias e a tendência de jogos equilibrados entre as equipes, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.

Palpites de Odds Baixas Inter De Limeira x Marcílio Dias



⚽ Inter de Limeira para se classificar - Odd de 1.66 na Esportes da Sorte



⚽ Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.28 na Esportes da Sorte



⚽ Inter de Limeira ou Empate (Dupla Chance) - Odd de 1.28 na Stake



Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, geralmente entre 1.10 e 2.49. São apostas com maior probabilidade de acerto, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Analisamos o cenário da partida para oferecer opções seguras.

Palpites de Odds Médias Inter De Limeira x Marcílio Dias



⚽ 1º Tempo - Resultado - Inter de Limeira - Odd de 2.55 na Esportes da Sorte



Inter de Limeira vence e Ambos Marcam: Não - Odd de 2.80 na Superbet



⚽ Ambas as equipes marcam e Total de Gols - Não & Abaixo de 2.5 - Odd de 3.50 na Stake



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, na faixa de 2.50 a 4.99. Essas apostas oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo indicadas para quem busca valor em mercados ligeiramente mais desafiadores, mas ainda com boas chances de sucesso. Consideramos cenários prováveis do jogo para estas recomendações.

Palpites de Odds Altas Inter De Limeira x Marcílio Dias



⚽ Método de Qualificação - Inter de Limeira na disputa de pênaltis - Odd de 5.60 na Superbet



⚽ Resultado Exato - 1x1 - Odd de 5.67 na Esportes da Sorte



⚽ Intervalo/Final do Jogo - Inter de Limeira/Empate - Odd de 15.00 na Stake



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas, acima 5.00. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como resultados exatos ou combinações específicas de eventos na partida.

Informações do Jogo: Inter De Limeira x Marcílio Dias: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Inter De Limeira x Marcílio Dias - Campeonato Brasileiro Série D (mata-mata)

Data: 09/08/2025

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Limeirão, Limeira (SP)

Transmissão: YouTube do Metrópole



Como Inter De Limeira e Marcílio Dias Chegam Para o Confronto

O Inter de Limeira chega para este jogo de volta do mata-mata da Série D após um empate sem gols no primeiro confronto. A equipe tem uma média de 0.5 gols sofridos na competição, o que indica uma defesa muito sólida. Jogando em casa, o time buscará ser mais eficiente no ataque para garantir a classificação, pois um novo empate levará a decisão para os pênaltis.

O Marcílio Dias também tem uma defesa consistente, com 1.0 gol sofrido em média na competição. No entanto, a equipe se destaca pelo volume ofensivo, com uma média de 7.0 escanteios por jogo. O Marcílio Dias terá o desafio de jogar fora de casa em um confronto decisivo e precisará de uma atuação consistente para buscar a vitória ou um empate com gols, que os classificaria, e seguir na competição.

* Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.