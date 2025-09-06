Inter de Limeira x Goiatuba: Palpite, Odds e Onde Assistir Brasileirão Série D 06/09

Confira os melhores palpites para Inter de Limeira x Goiatuba, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Inter de Limeira e Goiatuba se enfrentam pelas quartas de final da Série D, do Campeonato Brasileiro, neste sábado, dia 06 de setembro, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Limeirão. No primeiro jogo, empate em 0x0. A equipe que se classificar garante vaga na Série C. Inter De Limeira x Goiatuba terá transmissão do YouTube do Metrópole.

Palpites de Inter de Limeira x Goiatuba: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas do Campeonato Brasileiro Série D e no resultado do primeiro jogo, analisamos o desempenho de Inter de Limeira e Goiatuba para trazer as melhores dicas de apostas. O empate em 0x0 na primeira partida sugere um duelo de defesas sólidas, mas a necessidade de uma equipe vencer para avançar pode abrir o jogo. Selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto de volta.



⚽ Resultado Final: Inter de Limeira - Odd de 1.57 na Novibet



⚽ Total de Gols - Abaixo de 2.5 - Odd de 1.62 na Superbet



⚽ Ambas as Equipes Marcam: Não - Odd de 1.68 na Superbet



Como Inter de Limeira e Goiatuba Chegam Para o Confronto

O Inter de Limeira chega para este jogo de volta do mata-mata da Série D após um empate sem gols no primeiro confronto. A equipe tem uma defesa muito sólida, com uma média de 0.5 gols sofridos na competição.

Ofensivamente, o time registra uma média de 1.4 gols marcados e 5.1 escanteios, sugerindo um volume ofensivo moderado. Jogando em casa, o Inter de Limeira buscará a vitória para garantir a sua classificação para a Série C.

O Goiatuba, por sua vez, tem o desafio de vencer fora de casa para avançar na competição. A equipe tem uma defesa mais vulnerável, com uma média de 1.2 gols sofridos, mas um ataque mais forte, com uma média de 1.6 gols marcados e 5.3 escanteios. O Goiatuba buscará ser mais eficiente na finalização para superar o adversário e seguir na competição.

Palpites Alternativos Inter de Limeira x Goiatuba



⚽ Método de qualificação - Inter de Limeira - Tempo Regulamentar - Odd de 1.57 na Novibet



⚽ 1º tempo - Total de Gols - Menos de 0.5 - Odd de 2.60 na Superbet



⚽ 1º tempo - Resultado - Empate - Odd de 2.07 na Esportes da Sorte



Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Inter de Limeira x Goiatuba. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como a solidez defensiva do Inter de Limeira e a necessidade de ataque do Goiatuba, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.

Palpites de Odds Altas Inter de Limeira x Goiatuba



⚽ Resultado no Intervalo/Final do Jogo: Empate/Inter de Limeira - Odd de 4.40 na Stake



⚽ Resultado Final & Total de Gols - Inter de Limeira & Menos de 2.5 - Odd de 3.25 na Superbet



⚽ Resultado Exato - 1x0 - Odd de 5.03 na Esportes da Sorte



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como a vitória do time da casa com um placar mais elástico ou um resultado surpresa do Goiatuba.

Informações do Jogo: Inter de Limeira x Goiatuba: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida