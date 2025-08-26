Inter De Limeira x Comercial: Palpite Odds Altas +7, +8, Onde Assistir, Copa Paulista

Inter de Limeira x Comercial: Palpite Odds Altas +5, +7 para o jogo desta terça-feira (26/08), às 15h00, no Estádio Major Levy Sobrinho (Limeirão), pela Copa Paulista. O clássico do interior promete equilíbrio e emoção.

Inter de Limeira x Comercial: Palpite com odds baixas

🔎 Mercados de maior probabilidade, bons para quem busca segurança nas apostas.



⚽ Palpite: Dupla hipótese Inter de Limeira ou empate – odd 1.22



🔥 Palpite: Menos de 3.5 gols – odd 1.16



🎯 Palpite: Empate anula aposta Inter de Limeira – odd 1.50



🛡️ Palpite: Inter de Limeira com handicap asiático (0,0/-0,5) – odd 1.80



📊 Palpite: Menos de 2.5 gols – odd 1.66



🔎 Clássicos da Copa Paulista costumam ser travados e de poucas oportunidades claras. A Inter leva vantagem pelo mando, mas o Comercial é competitivo, o que reforça o valor em apostas de proteção e mercados under.

Inter de Limeira x Comercial: Palpite com odds médias

🔎 Seleção de mercados que oferecem retorno interessante sem abrir mão da probabilidade.



⚽ Palpite: Vitória da Inter de Limeira – odd 2.05



🔥 Palpite: Mais de 2.0/2.5 gols (linha asiática) – odd 1.92



🎯 Palpite: Empate no intervalo – odd 1.90



🛡️ Palpite: Empate exato – odd 3.00



📊 Palpite: Intervalo/Final Empate → Empate – odd 4.75



🔎 O equilíbrio deve marcar a primeira metade, justificando o empate parcial. O fator casa favorece a Inter, mas o Comercial pode surpreender em contra-ataques, tornando o over asiático uma opção plausível.

Inter de Limeira x Comercial: Palpite com odds altas

🔎 Mercados mais ousados para quem busca lucros expressivos com maior risco.



⚽ Palpite: Vitória do Comercial – odd 3.50



🔥 Palpite: Intervalo/Final Empate → Comercial – odd 7.50



🎯 Palpite: Placar exato 1x0 para Inter de Limeira – odd 5.19



🛡️ Palpite: Placar exato 0x0 – odd 5.73



📊 Palpite: Inter de Limeira vence por 2x0 – odd 8.11



🔎 O Comercial é azarão, mas pode surpreender. Ainda assim, resultados magros a favor da Inter, como 1x0 ou 2x0, são comuns em clássicos do interior, onde a intensidade defensiva prevalece.

🔥 Super Palpite Inter de Limeira x Comercial

⭐ Palpite: Inter de Limeira vence + Menos de 3.5 gols – odd 2.90

🔎 Explicação: A Inter tem leve favoritismo em casa, mas dificilmente vencerá em goleada. O mercado combinado de vitória com placar enxuto reflete bem o histórico entre os rivais.

🏟️ Ficha do Jogo



Jogo: Inter de Limeira x Comercial

Data: Terça-feira, 26 de agosto de 2025

⏰ Horário: 15h00 (de Brasília)

🏟️ Estádio: Major Levy Sobrinho (Limeirão), Limeira-SP

🏆 Competição: Copa Paulista 2025 – fase de grupos



📺 Onde Assistir Inter de Limeira x Comercial

A partida terá transmissão ao vivo pela Paulistão Play (streaming oficial da FPF). Além disso, casas de apostas podem disponibilizar acompanhamento em tempo real com estatísticas detalhadas, como a Superbet ou a Bet365.