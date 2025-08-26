Assine UOL
Inter De Limeira
Copa Paulista - Brazil
Estádio Major José Levy Sobrinho
Comercial
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.02
x
3.1
2
3.5
Apostar agora
Odds atualizadas a 26.08.2025 às 12:00

Inter De Limeira x Comercial: Palpite Odds Altas +7, +8, Onde Assistir, Copa Paulista

Publicado
25.08.2025
Atualizado em
26.08.2025
Tempo de leitura
7 min

Inter de Limeira x Comercial: Palpite Odds Altas +5, +7 para o jogo desta terça-feira (26/08), às 15h00, no Estádio Major Levy Sobrinho (Limeirão), pela Copa Paulista. O clássico do interior promete equilíbrio e emoção.


Inter de Limeira x Comercial: Palpite com odds baixas


🔎 Mercados de maior probabilidade, bons para quem busca segurança nas apostas.



  • ⚽ Palpite: Dupla hipótese Inter de Limeira ou empate – odd 1.22

  • 🔥 Palpite: Menos de 3.5 gols – odd 1.16

  • 🎯 Palpite: Empate anula aposta Inter de Limeira – odd 1.50

  • 🛡️ Palpite: Inter de Limeira com handicap asiático (0,0/-0,5) – odd 1.80

  • 📊 Palpite: Menos de 2.5 gols – odd 1.66


🔎 Clássicos da Copa Paulista costumam ser travados e de poucas oportunidades claras. A Inter leva vantagem pelo mando, mas o Comercial é competitivo, o que reforça o valor em apostas de proteção e mercados under.


Inter de Limeira x Comercial: Palpite com odds médias


🔎 Seleção de mercados que oferecem retorno interessante sem abrir mão da probabilidade.



  • ⚽ Palpite: Vitória da Inter de Limeira – odd 2.05

  • 🔥 Palpite: Mais de 2.0/2.5 gols (linha asiática) – odd 1.92

  • 🎯 Palpite: Empate no intervalo – odd 1.90

  • 🛡️ Palpite: Empate exato – odd 3.00

  • 📊 Palpite: Intervalo/Final Empate → Empate – odd 4.75


🔎 O equilíbrio deve marcar a primeira metade, justificando o empate parcial. O fator casa favorece a Inter, mas o Comercial pode surpreender em contra-ataques, tornando o over asiático uma opção plausível.


Inter de Limeira x Comercial: Palpite com odds altas


🔎 Mercados mais ousados para quem busca lucros expressivos com maior risco.



  • ⚽ Palpite: Vitória do Comercial – odd 3.50

  • 🔥 Palpite: Intervalo/Final Empate → Comercial – odd 7.50

  • 🎯 Palpite: Placar exato 1x0 para Inter de Limeira – odd 5.19

  • 🛡️ Palpite: Placar exato 0x0 – odd 5.73

  • 📊 Palpite: Inter de Limeira vence por 2x0 – odd 8.11


🔎 O Comercial é azarão, mas pode surpreender. Ainda assim, resultados magros a favor da Inter, como 1x0 ou 2x0, são comuns em clássicos do interior, onde a intensidade defensiva prevalece.


🔥 Super Palpite Inter de Limeira x Comercial


⭐ Palpite: Inter de Limeira vence + Menos de 3.5 gols – odd 2.90


🔎 Explicação: A Inter tem leve favoritismo em casa, mas dificilmente vencerá em goleada. O mercado combinado de vitória com placar enxuto reflete bem o histórico entre os rivais.


🏟️ Ficha do Jogo



  • Jogo: Inter de Limeira x Comercial

  • Data: Terça-feira, 26 de agosto de 2025

  • Horário: 15h00 (de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Major Levy Sobrinho (Limeirão), Limeira-SP

  • 🏆 Competição: Copa Paulista 2025 – fase de grupos


📺 Onde Assistir Inter de Limeira x Comercial


A partida terá transmissão ao vivo pela Paulistão Play (streaming oficial da FPF). Além disso, casas de apostas podem disponibilizar acompanhamento em tempo real com estatísticas detalhadas, como a Superbet ou a Bet365.

Inter De Limeira x Comercial: Palpite do Dia

Inter De Limeira x Comercial: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Inter De Limeira x Comercial: Confrontos Diretos

0 Vitórias
3 Empates
0 Vitórias
2025 Copa Paulista
Comercial
0 - 0
Inter De Limeira
2025 Copa Paulista
Comercial
2 - 2
Inter De Limeira
2025 Copa Paulista
Inter De Limeira
2 - 2
Comercial

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Inter De Limeira
Empate
Comercial

⚠️ Jogo Responsável


Aposte com equilíbrio e consciência:



  • 🎯 Aposte apenas com valores que não comprometam sua vida financeira.

  • 📉 Evite a tentação de recuperar perdas com novas apostas impulsivas.

  • ⏱️ Estabeleça tempo e limite de gastos para cada sessão.

  • 🧠 Não aposte em momentos de ansiedade ou estresse.

  • 👥 Caso perceba perda de controle, procure ajuda especializada.

  • ➡️ Mantenha sempre o foco no entretenimento, não em ganhos garantidos.

