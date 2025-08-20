"Integridade é o que sustenta a credibilidade", afirma fundador da Ana Gaming

A Ana Gaming, responsável pelas marcas 7K, Cassino e Vera, está entre as empresas licenciadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda para operar no Brasil. Com o avanço da regulamentação do setor e o crescimento constante de sua base de usuários, a demanda por gestão responsável, segurança tecnológica e compliance também se intensificou. Diante desse novo contexto, observa-se um aumento significativo na contratação de executivos de alta performance provenientes de segmentos como e-commerce, mobilidade e finanças. Para o segundo semestre, o grupo projeta manter uma trajetória equilibrada e estratégica, visando um crescimento adicional de 20% até dezembro, com foco na atração de novos talentos e no desenvolvimento permanente das equipes.

Combinando paixão pelo entretenimento, entusiasmo pelas apostas esportivas e o objetivo de entregar uma experiência que vá além das expectativas dos jogadores, a Ana Gaming tem firmado parcerias para ampliar sua presença junto a importantes nomes do cenário nacional. Atualmente, a marca 7K patrocina o Santos, time de Neymar, além do Vitória e do Mirassol, enquanto a Cassino mantém uma parceria com o Fortaleza.

“Estamos focados em criar parcerias importantes que colaborem com o momento atual, incentivando o jogo responsável, a confiança e a integridade, além de movimentar economicamente o mercado. Recentemente investimos em diversos aspectos com o objetivo de construir marcas fortes, proporcionando um entretenimento de qualidade a nossos jogadores e evoluindo nossos produtos todos os dias. Sabemos que o cenário atual marca um avanço importante na criação de um ecossistema mais confiável e seguro. Seguimos comprometidos com as melhores práticas internacionais e determinados a estar sempre entre os protagonistas do setor. Projeto um futuro de crescimento sustentável para o grupo nas mais diversas frentes”, afirma Nickolas Tadeu Ribeiro de Campos, founder do Grupo Ana Gaming.