Instituto Cordoba x Unión Santa Fe: Palpite Odds Altas +5, Onde Assistir (16/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
15.08.2025
Atualizado em
15.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Instituto Cordoba x Unión Santa Fe: veja o palpite com odds altas +5, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta sexta-feira, 15/08, pela 5ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino 2025. A bola rola às 19h00 (horário de Brasília), no Estadio Presidente Perón, com transmissão ao vivo pela ESPN.


O Unión Santa Fe está em 9º lugar com 5 pontos, enquanto o Instituto Cordoba aparece logo atrás, na 10ª posição, com os mesmos 5 pontos. Uma vitória é fundamental para qualquer uma das equipes que deseja se afastar da parte de baixo e começar a sonhar com posições mais altas.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Instituto Cordoba x Unión Santa Fe Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.42 na Superbet

  • Palpite 2. Resultado Correto: 1 a 1, odd pagando 5.00 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Ambas Marcam: Não, odd pagando 1.59 na Betnacional


Para as apostas em Instituto Cordoba x Unión Santa Fe, indicamos esses três palpites com base no desempenho recente dos dois times e nas estatísticas do Campeonato Argentino.


🔥 Palpite 1. Menos de 2.5 Gols, odd pagando 1.42


A análise dos números mostra uma forte tendência para um jogo com poucos gols. O Unión Santa Fe teve menos de 2,5 gols em 80% de suas partidas na competição, um número impressionante. 


O Instituto reforça esse cenário com 50% de seus jogos abaixo dessa linha. Os confrontos diretos recentes, com dois empates (0 a 0 e 1 a 1), também sugerem um placar baixo.


⚡ Palpite 2. Resultado Correto: 1 a 1, odd pagando 5.00


Apostar no placar exato de 1 a 1 pode ter um retorno excelente. Os times são muito equivalentes na tabela e o histórico recente aponta para o equilíbrio, com dois dos últimos três jogos terminando em empate.


Considerando a dificuldade de ambos em marcar gols, um empate com um gol para cada lado é um resultado altamente plausível.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Ambas Marcam: Não, odd pagando 1.59


Apesar de um dos palpites ser o empate por 1 a 1, a aposta de que não teremos gols dos dois lados tem muito valor.


O Unión marcou em média apenas 0,44 gols por jogo como visitante, enquanto o Instituto também tem um ataque pouco produtivo. Há uma chance considerável de o jogo terminar 0 a 0, 1 a 0 ou 0 a 1, o que validaria esta aposta.


Instituto Cordoba x Unión Santa Fe: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Instituto Cordoba x Unión Santa Fe ao vivo na ESPN (TV Fechada). O jogo começa às 19h00, nesta sexta-feira, no estádio Presidente Perón.


Tudo o que você precisa saber de Instituto Cordoba x Unión Santa Fe:



  • ⚽️ Confronto: Instituto Cordoba x Unión Santa Fe - Campeonato Argentino

  • 📅 Data: 15/08/2025

  • Horário: 19h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estadio Presidente Perón, Córdoba

  • 📺 Onde vai passar: ESPN


Instituto Cordoba x Unión Santa Fe: Últimos 3 jogos entre os times



  • 13/02/2025 - Unión 0-0 Instituto

  • 18/05/2024 - Instituto 1-1 Unión

  • 05/02/2023 - Unión 0-2 Instituto


Instituto Cordoba x Unión Santa Fe: Quem Ganha? Melhores Odds


O Instituto Cordoba tem um leve favoritismo, com cerca de 44% de chance de vitória jogando em casa. O Unión Santa Fe corre por fora, com 29,9% de chances, enquanto o empate tem 34,5% de probabilidade de acontecer.



  • 🏆 Instituto vence, odd 2.27 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 2.90 na Superbet

  • 👀 Unión Santa Fe vence, odd 3.35 na F12.bet

Instituto Cordoba x Union Santa Fe: Palpite do Dia

Instituto Cordoba Vence
Superbet logo
2.5
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
CF Montreal - DC United
1
2
Istanbul Basaksehir - Kayserispor
1
1.59
Cruz Azul - Santos Laguna
1
1.26
Múltipla
4.01
x
Aposta
20
=
Ganhos
80.14
Apostar agora

Instituto Cordoba x Union Santa Fe: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Instituto Cordoba x Union Santa Fe: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2025 Liga Profesional Argentina
Union Santa Fe
0 - 0
Instituto Cordoba
2024 Liga Profesional Argentina
Instituto Cordoba
1 - 1
Union Santa Fe
2023 Liga Profesional Argentina
Union Santa Fe
0 - 2
Instituto Cordoba
2013 Primera Nacional
Union Santa Fe
2 - 0
Instituto Cordoba
2013 Primera Nacional
Instituto Cordoba
1 - 3
Union Santa Fe

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Instituto Cordoba
Empate
Union Santa Fe

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.

