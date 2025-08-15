Instituto Cordoba x Unión Santa Fe: Palpite Odds Altas +5, Onde Assistir (16/08)

Instituto Cordoba x Unión Santa Fe: veja o palpite com odds altas +5, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta sexta-feira, 15/08, pela 5ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino 2025. A bola rola às 19h00 (horário de Brasília), no Estadio Presidente Perón, com transmissão ao vivo pela ESPN.

O Unión Santa Fe está em 9º lugar com 5 pontos, enquanto o Instituto Cordoba aparece logo atrás, na 10ª posição, com os mesmos 5 pontos. Uma vitória é fundamental para qualquer uma das equipes que deseja se afastar da parte de baixo e começar a sonhar com posições mais altas.

Instituto Cordoba x Unión Santa Fe Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.42 na Superbet



⚡ Palpite 2. Resultado Correto: 1 a 1, odd pagando 5.00 na Bet365



💧 Palpite 3. Ambas Marcam: Não, odd pagando 1.59 na Betnacional



Para as apostas em Instituto Cordoba x Unión Santa Fe, indicamos esses três palpites com base no desempenho recente dos dois times e nas estatísticas do Campeonato Argentino.

🔥 Palpite 1. Menos de 2.5 Gols, odd pagando 1.42

A análise dos números mostra uma forte tendência para um jogo com poucos gols. O Unión Santa Fe teve menos de 2,5 gols em 80% de suas partidas na competição, um número impressionante.

O Instituto reforça esse cenário com 50% de seus jogos abaixo dessa linha. Os confrontos diretos recentes, com dois empates (0 a 0 e 1 a 1), também sugerem um placar baixo.

⚡ Palpite 2. Resultado Correto: 1 a 1, odd pagando 5.00

Apostar no placar exato de 1 a 1 pode ter um retorno excelente. Os times são muito equivalentes na tabela e o histórico recente aponta para o equilíbrio, com dois dos últimos três jogos terminando em empate.

Considerando a dificuldade de ambos em marcar gols, um empate com um gol para cada lado é um resultado altamente plausível.

💧 Palpite 3. Ambas Marcam: Não, odd pagando 1.59

Apesar de um dos palpites ser o empate por 1 a 1, a aposta de que não teremos gols dos dois lados tem muito valor.

O Unión marcou em média apenas 0,44 gols por jogo como visitante, enquanto o Instituto também tem um ataque pouco produtivo. Há uma chance considerável de o jogo terminar 0 a 0, 1 a 0 ou 0 a 1, o que validaria esta aposta.

Instituto Cordoba x Unión Santa Fe: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Instituto Cordoba x Unión Santa Fe ao vivo na ESPN (TV Fechada). O jogo começa às 19h00, nesta sexta-feira, no estádio Presidente Perón.

Tudo o que você precisa saber de Instituto Cordoba x Unión Santa Fe:



⚽️ Confronto: Instituto Cordoba x Unión Santa Fe - Campeonato Argentino

📅 Data: 15/08/2025

⏰ Horário: 19h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estadio Presidente Perón, Córdoba

📺 Onde vai passar: ESPN



Instituto Cordoba x Unión Santa Fe: Últimos 3 jogos entre os times



13/02/2025 - Unión 0-0 Instituto



18/05/2024 - Instituto 1-1 Unión



05/02/2023 - Unión 0-2 Instituto



Instituto Cordoba x Unión Santa Fe: Quem Ganha? Melhores Odds

O Instituto Cordoba tem um leve favoritismo, com cerca de 44% de chance de vitória jogando em casa. O Unión Santa Fe corre por fora, com 29,9% de chances, enquanto o empate tem 34,5% de probabilidade de acontecer.