Instituto Cordoba x Platense: Palpite, Odds +10 e Onde Assistir Campeonato Argentino

Confira os melhores palpite para Instituto Cordoba x Platense, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Instituto Cordoba e Platense se enfrentam pela 4ª rodada do Campeonato Argentino neste domingo, dia 10 de agosto, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes. O Instituto Cordoba é o 10º colocado e o Platense o 14º. Instituto Cordoba x Platense terá transmissão das casas de apostas Bet365 e Novibet.

Palpites de Instituto Cordoba x Platense: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas da Superliga 2025, analisamos o desempenho de Instituto Cordoba e Platense para trazer as melhores dicas de apostas. Observando a média de gols sofridos, chutes a gol e escanteios, selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto.



⚽ Resultado Final: Instituto Cordoba - Odd de 2.25 na Bet365



⚽ Total de Gols - Abaixo de 2.5 - Odd de 1.34 na Novibet



⚽ Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 2.65 na Superbet



Palpites Alternativos Instituto Cordoba x Platense



⚽ Total de Cartões - Mais de 5.5 - Odd de 2.00 na Bet365



⚽ Total de Escanteios - Acima de 5.5 - Odd de 2.00 na Stake



⚽ Total de Chutes na Trave - Mais de 0.5 - Odd de 2.55 na Superbet



Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Instituto Cordoba x Platense. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como o volume ofensivo do Instituto e a solidez defensiva do Platense, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.

Palpites de Odds Baixas Instituto Cordoba x Platense



⚽ Dupla Chance: Instituto Cordoba ou Empate - Odd de 1.28 na Superbet



⚽ Total de Gols - Platense - Mais de 0.5 - Odd de 1.71 na Esportes da Sorte



⚽ Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.68 na Stake



Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, geralmente entre 1.10 e 2.49. São apostas com maior probabilidade de acerto, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Analisamos o desempenho recente das equipes e as estatísticas da Superliga para oferecer opções seguras.

Palpites de Odds Médias Instituto Cordoba x Platense



⚽ Resultado no Intervalo/Final do Jogo: Instituto Cordoba/Instituto Cordoba - Odd de 3.40 na Bet365



⚽ Instituto Cordoba vence e Ambos Marcam: Não - Odd de 2.75 na Superbet



⚽ Ambos marcam e total de gols abaixo de 2.5: Sim - Odd de 3.50 na Stake



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, na faixa de 2.50 a 4.99. Essas apostas oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo indicadas para quem busca valor em mercados ligeiramente mais desafiadores, mas ainda com boas chances de sucesso. Consideramos cenários prováveis do jogo para estas recomendações.

Palpites de Odds Altas Instituto Cordoba x Platense



⚽ Instituto Córdoba Para Ganhar de Virada - Odd de 15.00 na Bet365



⚽ Resultado Exato - 2x1 - Odd de 10.51 na Esportes da Sorte



⚽ Intervalo/Resultado Final - 2/1 - Odd de 50.00 na Superbet



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas, acima de 5.00. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como resultados exatos ou combinações específicas de eventos na partida.

Informações do Jogo: Instituto Cordoba x Platense: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Instituto Cordoba x Platense - Campeonato Argentino

Instituto Cordoba x Platense - Campeonato Argentino

Data: 10/08/2025

10/08/2025

Horário: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Mario Alberto Kempes, Córdoba (Argentina)

Estádio Mario Alberto Kempes, Córdoba (Argentina)

Transmissão: Bet365 e Novibet



Como assistir Instituto Cordoba x Platense

É possível assistir jogos ao vivo através das plataformas Bet365 e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.

Como Instituto Cordoba e Platense Chegam Para o Confronto

O Instituto Cordoba, 10º colocado na Superliga 2025, tem uma defesa que sofreu uma média de 1.3 gols por jogo. Ofensivamente, a equipe registrou uma média de 4.3 chutes no gol e 4.0 chutes fora do gol, indicando um volume ofensivo considerável. A média de 5.7 escanteios sugere que o time busca o ataque pelas laterais. Jogando em casa, o Instituto Cordoba buscará a vitória para subir na tabela.

O Platense, 14º colocado na competição, tem uma defesa mais sólida, com uma média de apenas 1.0 gol sofrido por jogo. No ataque, a equipe registrou uma média de 3.3 chutes no gol e 4.7 chutes fora do gol, indicando um volume ofensivo menor que o do adversário. A média de 3.7 escanteios também sugere que a equipe é menos propensa a pressionar o adversário. O Platense buscará um bom resultado fora de casa para se afastar da zona de rebaixamento.