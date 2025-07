Inglaterra x Itália: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Eurocopa Feminina 2025

Inglaterra e Itália se enfrentam nesta terça-feira, 22/07, em partida válida pela semifinal da Eurocopa Feminina 2025. A bola rola às 16h00 (Brasília) no Estádio de Genebra, na Suíça, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que até o momento não tem transmissão oficial programada.

A Inglaterra vai a campo com moral após garantir o segundo lugar no Grupo D, com duas vitórias, uma derrota e 11 gols marcados. A seleção italiana também foi segunda colocada, mas no Grupo B, com apenas uma vitória e saldo negativo.

Agora, em jogo único, só uma seguirá rumo à final do torneio. E você confere nos próximos parágrafos bons palpites para a partida entre Inglaterra x Itália.

Inglaterra x Itália Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Mais de 2.5 gols - odd pagando 1.95 na bet365



Ambas equipes marcam - odd pagando 1.78 na Betnacional



Empate Anula Aposta (Inglaterra) - odd pagando 1.19 na Betnacional



Para as apostas em Inglaterra x Itália, sugerimos esses três palpites baseados nas estatísticas recentes das seleções na temporada 2025. Como veremos abaixo, as inglesas chegam com mais volume ofensivo, enquanto a Itália apresenta uma defesa mais cautelosa.

Mais de 2.5 gols - odd pagando 1.95

A seleção inglesa marcou 11 gols em três partidas na Eurocopa, com média de 3,25 gols por jogo. Já a Itália sofreu cinco gols em quatro partidas e também costuma deixar espaços em jogos grandes.

Somando os números da temporada completa, a Inglaterra tem média de 2,59 gols marcados por jogo, enquanto a Itália participa de partidas com média total de 2,44 gols por jogo. O histórico entre elas também tem jogos movimentados.

Ambas equipes marcam - odd pagando 1.78

Apesar do favoritismo inglês, a Itália mostrou força ofensiva contra a Noruega, com dois gols fora de casa. No último encontro direto, inclusive, o placar foi 5-1 para a Inglaterra, o que demonstra que a equipe italiana costuma reagir mesmo quando está atrás.

Com 81% de jogos com gols marcados na temporada, a seleção italiana tem chances de deixar o dela, mesmo contra uma defesa que já sofreu cinco vezes na competição.

Empate Anula Aposta (Inglaterra) - odd pagando 1.19

Na análise de risco, apostar na Inglaterra com proteção em caso de empate parece uma estratégia equilibrada. As inglesas têm mais repertório ofensivo, volume de jogo e venceram dois dos três jogos na fase de grupos.

Apesar da consistência defensiva italiana, o nível técnico entre as equipes parece desequilibrado neste momento. O empate anula protege contra a prorrogação.

Inglaterra x Itália - Últimos 5 jogos Entre Os Times



25/08/2009 - Inglaterra 1x2 Itália (Euro 2009)



07/11/1992 - Inglaterra 0x3 Itália (Euro 1993)



17/10/1992 - Itália 3x2 Inglaterra (Euro 1993)



13/06/1987 - Itália 2x1 Inglaterra (Euro 1987)



2023 - Inglaterra 5x1 Itália (Amistoso)



Últimas Notícias da Inglaterra

A seleção inglesa chega embalada por um empate em 2-2 com a Suécia, em que demonstrou poder de reação. As principais jogadoras seguem em boas condições, e o time tem 94% de jogos com gols marcados na temporada. Destaque para Lauren James, com dois gols no torneio.

O sistema defensivo sofreu cinco gols, mas ainda assim se mostra mais estável que em edições anteriores.

Inglaterra - Últimos 5 jogos



🔁 Inglaterra 2x2 Suécia



✅ Inglaterra 6x1 Gales



✅ Inglaterra 4x0 Holanda



❌ Inglaterra 1x2 França



✅ Inglaterra 5x1 Itália



Últimas Notícias da Itália

A campanha italiana foi irregular na fase de grupos. A equipe venceu apenas um jogo, mas eliminou a Noruega nas quartas, mostrando evolução no momento decisivo. Cristiana Girelli se destaca com três gols marcados na Euro.

Apesar do baixo volume ofensivo (1,5 gols por jogo), o sistema defensivo se manteve equilibrado, com apenas cinco gols sofridos em quatro partidas.

Itália - Últimos 5 jogos



✅ Itália 2x1 Noruega



❌ Itália 1x3 Espanha



🔁 Itália 1x1 Portugal



✅ Itália 2x2 Bélgica



✅ Itália 4x1 Gales



Onde Assistir Inglaterra x Itália ao vivo?

Você pode assistir a Inglaterra x Itália em canais oficiais de TV ou streaming, caso algum seja anunciado até a data do jogo. Até o momento, nenhuma transmissão oficial foi confirmada para o Brasil. A partida será disputada às 16h00 desta terça-feira, no Estádio de Genebra, na Suíça.

Tudo o que você precisa saber de Inglaterra x Itália:



⚽️ Confronto: Inglaterra x Itália - Eurocopa Feminina 2025



📅 Data: 22/07/2025



⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio de Genebra, Suíça



📺 Onde vai passar Inglaterra x Itália: Sem transmissão confirmada



Inglaterra x Itália: Possíveis Escalações

A seleção feminina da Inglaterra: Hannah Hampton, Lucia Bronze, Leah Williamson, Jessica Carter, Alex Greenwood, Ella Toone, Keira Walsh, Georgia Stanway, Lauren James, Alessia Russo e Lauren Hemp.

A seleção feminina da Itália: Laura Giuliani, Lucia Di Guglielmo, Cecilia Salvai, Elena Linari, Elisabetta Oliviero, Arianna Caruso, Manuela Giugliano, Emma Severini, Barbara Bonansea, Cristiana Girelli e Sofia Cantore.

Inglaterra x Itália: quem ganha? - Melhores odds

A Inglaterra tem cerca de 58,8% de chance de vitória com a odd @1.70 na Superbet. Isso porque vem de boa fase, com 44 gols marcados na temporada e atuações mais consistentes. A Itália é uma equipe tradicional, mas tem oscilado.



Inglaterra ganha - Odd de @1.70 na Superbet



Empate - Odd de @3.40 na Superbet



Itália ganha - Odd de @4.50 na Superbet



As apostas devem ser feitas com responsabilidade. Saiba mais sobre Jogo Responsável.