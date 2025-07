Inglaterra x Espanha – Palpite de Placar Exato na Final da Eurocopa Feminina 2025

A final da Eurocopa Feminina 2025 traz o duelo dos gigantes: Inglaterra, atual campeã europeia, contra Espanha, campeã mundial. Nossa equipe de especialistas analisou as estatísticas recentes para identificar o provável placar exato da partida deste domingo (27), às 13h, no St. Jakob-Park, em Basel.

A expectativa é de um jogo equilibrado, mas com tendências claras baseadas no desempenho das seleções ao longo da competição. Inglaterra entra como mandante técnico, enquanto Espanha chega com solidez defensiva impressionante na Suíça.

Inglaterra x Espanha: Placar Exato Mais Provável

O placar mais provável é 0x1 para a Espanha, baseado no padrão ofensivo superior demonstrado na competição e na eficiência como visitante.