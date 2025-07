Inglaterra x Espanha: Palpite, Odds e Onde Assistir - Eurocopa Feminina

A final da Eurocopa Feminina 2025 promete ser histórica. Inglaterra e Espanha se enfrentam neste domingo, 27 de julho, às 13h (horário de Brasília), no St. Jakob-Park, em Basel.

Palpites de Inglaterra x Espanha analisam o confronto entre a atual campeã europeia contra a atual campeã mundial. As inglesas buscam o bicampeonato consecutivo, enquanto as espanholas querem conquistar sua primeira Eurocopa.

Confira nossos melhores palpites para este duelo decisivo. A transmissão será da CazéTV no YouTube.

Palpites de Inglaterra x Espanha: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas e no momento das equipes, selecionamos três palpites principais para a final. As odds indicam favoritismo espanhol, mas a partida promete ser equilibrada.

🎯 Espanha vence - odd 1.77

🎯 Ambos os times marcam - odd 1.74

🎯 Mais de 2.5 gols - odd 1.77

Palpites Alternativos Inglaterra x Espanha

Para apostadores que preferem mercados diferenciados, identificamos três opções alternativas. Baseamos as sugestões no histórico recente das equipes e características do confronto.

🎯 Espanha marca primeiro - odd 1.58

🎯 Resultado ao intervalo/final: Empate/Espanha - odd 4.90

🎯 Esther Gonzalez marca a qualquer momento - odd 2.80

💰 Palpites de Odds Baixas Inglaterra x Espanha



🔵 Espanha não perde - odd 1.20

🟢 Menos de 4.5 gols - odd 1.18

🟡 Espanha ou ambas marcam - odd 1.14



⚖️ Palpites de Odds Médias Inglaterra x Espanha



🔵 Espanha vence e ambos marcam - odd 3.40

🟢 Inglaterra marca mais de 0.5 gols - odd 2.50

🟡 Resultado exato: 2-1 Espanha - odd 2.80



🚀 Palpites de Odds Altas Inglaterra x Espanha



🔵 Inglaterra vence - odd 4.50

🟢 Placar exato 3-1 Espanha - odd 9.40

🟡 Espanha vence por 3+ gols - odd 6.20



Inglaterra x Espanha: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Inglaterra x Espanha - Eurocopa Feminina 2025 (Final)

📅 Data: 27/07/2025

⏰ Horário: 13h (horário de Brasília)

🏟️ Local: St. Jakob-Park, Basel

📺 Transmissão: CazéTV (YouTube)



Como Inglaterra e Espanha Chegam Para o Confronto

A Inglaterra chega à final após uma campanha de superação. As inglesas começaram tropeçando contra a França na fase de grupos (derrota por 2-1). Depois se recuperaram com vitórias convincentes sobre Holanda (4-0) e País de Gales (6-1).

No mata-mata, enfrentaram dificuldades consideráveis. Venceram a Suécia apenas nos pênaltis (3-2) nas quartas de final. Na semifinal, superaram a Itália com gol nos acréscimos da prorrogação (2-1).

Sob comando de Sarina Wiegman, as inglesas mantêm sequência de quatro vitórias consecutivas no tempo regulamentar. A equipe tem média de 2.8 gols marcados e 1.2 sofridos nos últimos 10 jogos.

A Espanha apresenta a melhor campanha da competição até aqui. As espanholas dominaram completamente a fase de grupos com três vitórias. Golearam Portugal (5-0) e Bélgica (6-2), além de vencer a Itália (3-1).

No mata-mata, passaram tranquilamente pela Suíça (2-0) nas quartas. Na semifinal, venceram a poderosa Alemanha com gol de Aitana Bonmatí nos minutos finais da prorrogação.

Com Montserrat Tomé no comando técnico, as espanholas estão invictas há cinco jogos. A equipe tem média impressionante de 3.2 gols marcados e apenas 0.6 sofridos nos últimos 10 confrontos.