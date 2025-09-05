Inglaterra x Andorra: Super Odds, Palpites para a Goleada - Copa Mundo 06/09

As Eliminatórias para a Copa do Mundo seguem a todo vapor, e um dos confrontos que mais chama a atenção no dia 6 de setembro é entre a poderosa Inglaterra e a seleção de Andorra. A partida, marcada para as 13h (horário de Brasília), coloca frente a frente uma das favoritas ao título e uma equipe que luta para se defender.

Com a Inglaterra em uma fase excepcional, cheia de estrelas e com um ataque avassalador, as casas de apostas já mostram um favoritismo gigantesco.

Veja Inglaterra x Andorra Palpite com Super Odds para o Jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026! Veja também nossos melhores palpites para hoje.