Inglaterra x Andorra Palpite Placar Exato, Eliminatórias Copa do Mundo 06/09

Já Andorra chega como a zebra óbvia da partida. Com um elenco de jogadores sem grande expressão internacional, a seleção tem como principal objetivo minimizar os danos e evitar uma goleada histórica. A equipe se destaca pela garra e organização defensiva, mas tem dificuldades para criar jogadas de ataque e frequentemente cede à pressão de times mais fortes.

Veja nossos melhores palpites para hoje no jogo Inglaterra x Andorra.

Inglaterra x Andorra: Palpite de Placar Exato

O placar mais provável é a vitória da Inglaterra por 4 a 0, com uma odd de 4.38.

Odds elevados e muitos mercados Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.100, de 30 de dezembro de 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

A Inglaterra entra em campo como franco favorita. O momento da equipe é excelente, com um ataque poderoso e uma defesa que raramente concede oportunidades. O time de Gareth Southgate tem um elenco de alto nível, com jogadores em grande fase, o que garante a eles total domínio da partida. O jogo contra Andorra, que tem uma equipe com limitações técnicas e foca em uma defesa reativa, é uma oportunidade para a Inglaterra consolidar sua campanha de qualificação e até mesmo aplicar uma goleada.