Inglaterra x Andorra Palpite; Odds 3+, 7+; Onde Assistir, Eliminatórias (06/09)

Inglaterra e Andorra se enfrentam no sábado, 06 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 13h00 (horário de Brasília) no Villa Park, em Birmingham. A transmissão do jogo será pela SporTV e streaming na Disney+

A Inglaterra busca manter o bom desempenho na competição, enquanto Andorra tenta surpreender. O confronto promete ser disputado, com as duas equipes buscando a vitória.

Confira nossos palpites de Inglaterra x Andorra, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Inglaterra x Andorra: Nossas 3 Melhores Dicas

Para os palpites de Inglaterra x Andorra, analisamos o desempenho recente das equipes e o histórico de confrontos. A Inglaterra, favorita, busca consolidar sua posição, enquanto Andorra luta por um resultado positivo.

Nossas apostas são baseadas em dados estatísticos e na expectativa de um jogo com muitos lances. Confira:



🎯 Inglaterra vence e Mais de 2.5 Gols - odd 1.80

🎯 Ambas as equipes marcam - odd 2.20

🎯 Harry Kane marca a qualquer momento - odd 1.65



Para os apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. Acreditamos que este jogo pode apresentar cenários variados, com boas chances de gols de ambos os lados.



🎯 Total de Gols: Mais de 3.5 - odd 2.70

🎯 Handicap: Inglaterra -2.0 - odd 2.00

🎯 Escanteios: Mais de 9.5 - odd 1.90



Super Palpites Inglaterra x Andorra



🚀 Resultado Exato: Inglaterra 4 x 0 Andorra - odd 7.50



💰 Palpites de Odds Baixas Inglaterra x Andorra

Para quem busca segurança nas apostas, selecionamos opções com odds mais modestas, mas com boas chances de acerto. Acreditamos que a Inglaterra tem grande chances de dominar a partida.



🔵 Inglaterra para vencer o primeiro tempo - odd 1.50

🟢 Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.25

🟡 Handicap Asiático -1.0 Inglaterra - odd 1.45



⚖️ Palpites de Odds Médias Inglaterra x Andorra

Nesta seção, trazemos palpites com odds um pouco mais elevadas, ideais para quem busca um retorno maior sem arriscar tanto. Acreditamos que Andorra pode surpreender em alguns momentos.



🔵 Intervalo/Final: Inglaterra/Inglaterra - odd 2.80

🟢 Tempo com Mais Gols: 2º Tempo - odd 3.00

🟡 Total de Gols Ímpar - odd 2.60



🚀 Palpites de Odds Altas Inglaterra x Andorra

Para os apostadores que gostam de emoção e buscam grandes retornos, separamos palpites com odds elevadas. É importante ter cautela, mas as chances de lucro podem ser altas.



🔵 Placar Exato: 3 x 1 Inglaterra - odd 8.00

🟢 Marcador a qualquer momento: Phil Foden - odd 5.50

🟡 Ambas as equipes marcam e Inglaterra vence - odd 5.00



Inglaterra x Andorra: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Inglaterra x Andorra - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

📅 Data: 06/09/2025

⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Villa Park, Birmingham

📺 Transmissão: SporTV e Disney+



Como Inglaterra e Andorra Chegam Para o Confronto

A Inglaterra, com um time forte e em busca de uma vaga na Copa do Mundo, entra em campo com o favoritismo. A equipe inglesa, sob o comando do técnico, deve apresentar um time ofensivo e determinado.

Andorra, por sua vez, sabe que o desafio é grande. A equipe buscará mostrar organização tática e tentar surpreender com contra-ataques, buscando um resultado que seria histórico.

Últimos Jogos da Inglaterra

A Inglaterra tem mostrado um bom desempenho nos últimos jogos, com vitórias importantes. A equipe tem um ataque eficiente e uma defesa sólida, mas precisa manter a consistência.

Nos últimos jogos, a Inglaterra tem demonstrado uma boa performance, mas oscilações ainda podem ser observadas. A equipe tem mostrado evolução, mas precisa se manter focada para manter a consistência.

Últimos Jogos de Andorra

Andorra, por sua vez, precisa mostrar evolução para conseguir um bom resultado. A equipe tem demonstrado garra e determinação, mas precisa melhorar em diversos aspectos.

Nos últimos jogos, a equipe tem demonstrado que precisa evoluir, buscando se fortalecer na defesa. A equipe tem mostrado evolução, mas precisa se manter focada para manter a consistência.

Nossa Opinião para Inglaterra x Andorra

Acreditamos que a Inglaterra, jogando em casa, é a favorita e deve vencer a partida. A equipe tem um time superior e deve impor seu ritmo de jogo desde o início.

Apesar da diferença técnica, Andorra pode oferecer dificuldades em alguns momentos. No entanto, a Inglaterra tem tudo para sair vitoriosa.