Indonésia x Líbano: Palpite, Odds +20, Onde Assistir, Escalações, Amistosos, 08/09
Indonésia x Líbano: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
O amistoso internacional Indonésia x Líbano acontece na segunda-feira, 08/09, às 10h30 (horário de Brasília), no Estádio Gelora Bung Tomo, em Surabaya, Indonésia, e promete ser um bom teste para as seleções. A transmissão fica a cargo do FIFA+.
De um lado, a Indonésia busca aprimorar sua equipe e testar novas estratégias. Do outro, o Líbano quer mostrar sua força e consolidar sua formação tática, visando as próximas competições.
Palpites de Indonésia x Líbano: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Empate - Odd: 3.10 (F12.Bet)
- 🎯 Ambos Marcam: Sim - Odd: 2.25 (F12.Bet)
- 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - Odd: 2.80 (F12.Bet)
Palpites Alternativos Indonésia x Líbano
- ⚽ Handicap Asiático: Indonésia +0.5 - Odd: 1.65 (F12.Bet)
- ⚽ Resultado Correto: 1 x 1 - Odd: 6.00 (F12.Bet)
- ⚽ 1º Tempo/Tempo Final: Empate/Empate - Odd: 5.50 (F12.Bet)
Essas opções oferecem diferentes níveis de risco e podem aumentar suas chances de lucro. Analise as odds e escolha as que melhor se encaixam no seu perfil de apostador.
Super Palpites Indonésia x Líbano
- 🚀 Vencedor: Líbano - Odd: 3.40 (F12.Bet)
- 🚀 Marcar nos 2 tempos: Sim - Odd: 4.50 (F12.Bet)
- 🚀 Placar Exato: 1 x 2 - Odd: 12.00 (F12.Bet)
⚖️ Palpites de Odds Médias Indonésia x Líbano
- 🟡 Total de Gols: Mais de 1.5 - Odd: 1.80 (F12.Bet)
- 🟡 Escanteios: Mais de 9.5 - Odd: 1.90 (F12.Bet)
- 🟡 1º Tempo: Empate - Odd: 2.10 (F12.Bet)
🚀 Palpites de Odds Altas Indonésia x Líbano
- 🔴 Resultado Correto: 1 x 3 - Odd: 20.00 (F12.Bet)
- 🔴 Jogar ou Empatar: Líbano - Odd: 2.30 (F12.Bet)
- 🔴 Ambos Marcam e Mais de 2.5 Gols - Odd: 3.20 (F12.Bet)
Indonésia x Líbano: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- Partida: Indonésia x Líbano
- Data: Segunda-feira, 08 de setembro de 2025
- Horário: 10h30 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Gelora Bung Tomo, Surabaya, Indonésia
- Competição: Amistoso Internacional
- Onde Assistir: FIFA+
A partida entre Indonésia e Líbano promete ser um confronto interessante, com as duas seleções buscando aprimorar suas estratégias e testar seus jogadores. Fique ligado para não perder nenhum lance!
Indonésia x Líbano: Escalações prováveis
Indonésia: Emil Audero; Rizky Ridho, Jordi Amat, Nathan Tjoe-A-On, Yakob Sayuri; Shayne Pattynama, Eliano Reijnders, Marc Klok, Beckham Putra; Egy Maulana Vikri, Ramadhan Sananta.
Líbano: Mostafa Matar; Waleed Shour, Kassem Al Zein, Hussein Zein, Hasan Srour; Majed Othman, Ahmad Kheir El Dine, Mohamad Safwan, Ali Tneich; Daniel Lajud, Samy Merheg
Como Indonésia e Líbano Chegam Para o Confronto
A Indonésia está em fase de testes e ajustes, buscando consolidar sua formação para as próximas competições. A equipe tem focado em amistosos para encontrar o melhor entrosamento e definir as estratégias.
O Líbano também utiliza os amistosos para aprimorar sua equipe e definir as estratégias. A equipe busca fortalecer a coesão tática e a eficiência ofensiva, visando um bom desempenho nos próximos desafios.
Últimos Jogos da Indonésia
A Indonésia tem mostrado um desempenho misto em seus últimos jogos, com vitórias, empates e derrotas. A equipe busca encontrar consistência e aprimorar tanto o ataque quanto a defesa.
- ✅ Indonésia 2 x 1 Chinese Taipei
- 🟡 Indonésia 1 x 1 Kuwait
- ❌ Japão 3 x 0 Indonésia
- ✅ Indonésia 1 x 0 China
- ✅ Indonésia 3 x 2 Bahrain
Últimos Jogos do Líbano
O Líbano também apresenta um desempenho com altos e baixos, buscando aprimorar seu jogo e encontrar um equilíbrio. A equipe tem demonstrado resiliência e busca aprimorar sua coesão tática.
- 🟡 Kuwait 0 x 0 Líbano
- ✅ Qatar 1 x 2 Líbano
- 🟡 Iêmen 1 x 1 Líbano
- ❌ Omã 2 x 0 Líbano
- ✅ Líbano 3 x 1 Brunei
Nossa Opinião para Indonésia x Líbano
Acreditamos em um jogo equilibrado, com boas chances de gols e um possível empate. As duas equipes estão em fase de preparação, o que pode resultar em um jogo com estratégias cautelosas.
As odds oferecidas mostram a expectativa de um jogo disputado, com oportunidades para ambos os lados. Nossa dica é apostar com cautela, analisando as estatísticas e o desempenho recente das equipes.
Indonesia x Lebanon: Palpite do Dia
Indonesia x Lebanon: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
⚠️ Jogo Responsável
Apostar exige controle e limites claros:
- 🎯 Aposte apenas valores que não afetem seu orçamento.
- 📉 Não tente recuperar perdas aumentando as apostas.
- ⏱️ Defina tempo e limite de valor para cada sessão de jogo.
- 🧠 Evite apostar em momentos de estresse ou forte emoção.
- 👥 Procure apoio de familiares ou contatos de serviços especializados se sentir necessidade.
- ➡️ Aposte de forma consciente e transforme o jogo em entretenimento, nunca em obrigação.