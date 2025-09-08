Indonésia x Líbano: Palpite, Odds +20, Onde Assistir, Escalações, Amistosos, 08/09

Indonésia x Líbano: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O amistoso internacional Indonésia x Líbano acontece na segunda-feira, 08/09, às 10h30 (horário de Brasília), no Estádio Gelora Bung Tomo, em Surabaya, Indonésia, e promete ser um bom teste para as seleções. A transmissão fica a cargo do FIFA+.

De um lado, a Indonésia busca aprimorar sua equipe e testar novas estratégias. Do outro, o Líbano quer mostrar sua força e consolidar sua formação tática, visando as próximas competições.

Palpites de Indonésia x Líbano: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Empate - Odd: 3.10 (F12.Bet)

🎯 Ambos Marcam: Sim - Odd: 2.25 (F12.Bet)

🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - Odd: 2.80 (F12.Bet)



Palpites Alternativos Indonésia x Líbano



⚽ Handicap Asiático: Indonésia +0.5 - Odd: 1.65 (F12.Bet)

⚽ Resultado Correto: 1 x 1 - Odd: 6.00 (F12.Bet)

⚽ 1º Tempo/Tempo Final: Empate/Empate - Odd: 5.50 (F12.Bet)



Essas opções oferecem diferentes níveis de risco e podem aumentar suas chances de lucro. Analise as odds e escolha as que melhor se encaixam no seu perfil de apostador.

Super Palpites Indonésia x Líbano



🚀 Vencedor: Líbano - Odd: 3.40 (F12.Bet)

🚀 Marcar nos 2 tempos: Sim - Odd: 4.50 (F12.Bet)

🚀 Placar Exato: 1 x 2 - Odd: 12.00 (F12.Bet)



⚖️ Palpites de Odds Médias Indonésia x Líbano



🟡 Total de Gols: Mais de 1.5 - Odd: 1.80 (F12.Bet)

🟡 Escanteios: Mais de 9.5 - Odd: 1.90 (F12.Bet)

🟡 1º Tempo: Empate - Odd: 2.10 (F12.Bet)



🚀 Palpites de Odds Altas Indonésia x Líbano



🔴 Resultado Correto: 1 x 3 - Odd: 20.00 (F12.Bet)

🔴 Jogar ou Empatar: Líbano - Odd: 2.30 (F12.Bet)

🔴 Ambos Marcam e Mais de 2.5 Gols - Odd: 3.20 (F12.Bet)



Indonésia x Líbano: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



Partida: Indonésia x Líbano

Data: Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Horário: 10h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Gelora Bung Tomo, Surabaya, Indonésia

Competição: Amistoso Internacional

Onde Assistir: FIFA+



A partida entre Indonésia e Líbano promete ser um confronto interessante, com as duas seleções buscando aprimorar suas estratégias e testar seus jogadores. Fique ligado para não perder nenhum lance!

Indonésia x Líbano: Escalações prováveis

Indonésia: Emil Audero; Rizky Ridho, Jordi Amat, Nathan Tjoe-A-On, Yakob Sayuri; Shayne Pattynama, Eliano Reijnders, Marc Klok, Beckham Putra; Egy Maulana Vikri, Ramadhan Sananta.

Líbano: Mostafa Matar; Waleed Shour, Kassem Al Zein, Hussein Zein, Hasan Srour; Majed Othman, Ahmad Kheir El Dine, Mohamad Safwan, Ali Tneich; Daniel Lajud, Samy Merheg

Como Indonésia e Líbano Chegam Para o Confronto

A Indonésia está em fase de testes e ajustes, buscando consolidar sua formação para as próximas competições. A equipe tem focado em amistosos para encontrar o melhor entrosamento e definir as estratégias.

O Líbano também utiliza os amistosos para aprimorar sua equipe e definir as estratégias. A equipe busca fortalecer a coesão tática e a eficiência ofensiva, visando um bom desempenho nos próximos desafios.

Últimos Jogos da Indonésia

A Indonésia tem mostrado um desempenho misto em seus últimos jogos, com vitórias, empates e derrotas. A equipe busca encontrar consistência e aprimorar tanto o ataque quanto a defesa.



✅ Indonésia 2 x 1 Chinese Taipei



🟡 Indonésia 1 x 1 Kuwait



❌ Japão 3 x 0 Indonésia



✅ Indonésia 1 x 0 China



✅ Indonésia 3 x 2 Bahrain



Últimos Jogos do Líbano

O Líbano também apresenta um desempenho com altos e baixos, buscando aprimorar seu jogo e encontrar um equilíbrio. A equipe tem demonstrado resiliência e busca aprimorar sua coesão tática.



🟡 Kuwait 0 x 0 Líbano



✅ Qatar 1 x 2 Líbano



🟡 Iêmen 1 x 1 Líbano



❌ Omã 2 x 0 Líbano



✅ Líbano 3 x 1 Brunei



Nossa Opinião para Indonésia x Líbano

Acreditamos em um jogo equilibrado, com boas chances de gols e um possível empate. As duas equipes estão em fase de preparação, o que pode resultar em um jogo com estratégias cautelosas.

As odds oferecidas mostram a expectativa de um jogo disputado, com oportunidades para ambos os lados. Nossa dica é apostar com cautela, analisando as estatísticas e o desempenho recente das equipes.