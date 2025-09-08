Assine UOL
Indonesia
Friendlies - World Wide
Stadion Gelora Bung Tomo
Lebanon
  • E
  • V
  • E
  • D
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.67
x
3.5
2
4.2
Apostar agora
Indonésia x Líbano: Palpite, Odds +20, Onde Assistir, Escalações, Amistosos, 08/09

Publicado
08.09.2025
Atualizado em
08.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Indonésia x Líbano: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


O amistoso internacional Indonésia x Líbano acontece na segunda-feira, 08/09, às 10h30 (horário de Brasília), no Estádio Gelora Bung Tomo, em Surabaya, Indonésia, e promete ser um bom teste para as seleções. A transmissão fica a cargo do FIFA+.


De um lado, a Indonésia busca aprimorar sua equipe e testar novas estratégias. Do outro, o Líbano quer mostrar sua força e consolidar sua formação tática, visando as próximas competições.


Palpites de Indonésia x Líbano: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Empate - Odd: 3.10 (F12.Bet)

  • 🎯 Ambos Marcam: Sim - Odd: 2.25 (F12.Bet)

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - Odd: 2.80 (F12.Bet)


Palpites Alternativos Indonésia x Líbano



  • Handicap Asiático: Indonésia +0.5 - Odd: 1.65 (F12.Bet)

  • Resultado Correto: 1 x 1 - Odd: 6.00 (F12.Bet)

  • 1º Tempo/Tempo Final: Empate/Empate - Odd: 5.50 (F12.Bet)


Essas opções oferecem diferentes níveis de risco e podem aumentar suas chances de lucro. Analise as odds e escolha as que melhor se encaixam no seu perfil de apostador.


Super Palpites Indonésia x Líbano



  • 🚀 Vencedor: Líbano - Odd: 3.40 (F12.Bet)

  • 🚀 Marcar nos 2 tempos: Sim - Odd: 4.50 (F12.Bet)

  • 🚀 Placar Exato: 1 x 2 - Odd: 12.00 (F12.Bet)


⚖️ Palpites de Odds Médias Indonésia x Líbano



  • 🟡 Total de Gols: Mais de 1.5 - Odd: 1.80 (F12.Bet)

  • 🟡 Escanteios: Mais de 9.5 - Odd: 1.90 (F12.Bet)

  • 🟡 1º Tempo: Empate - Odd: 2.10 (F12.Bet)


🚀 Palpites de Odds Altas Indonésia x Líbano



  • 🔴 Resultado Correto: 1 x 3 - Odd: 20.00 (F12.Bet)

  • 🔴 Jogar ou Empatar: Líbano - Odd: 2.30 (F12.Bet)

  • 🔴 Ambos Marcam e Mais de 2.5 Gols - Odd: 3.20 (F12.Bet)


Indonésia x Líbano: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: Indonésia x Líbano

  • Data: Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

  • Horário: 10h30 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Gelora Bung Tomo, Surabaya, Indonésia

  • Competição: Amistoso Internacional

  • Onde Assistir: FIFA+


A partida entre Indonésia e Líbano promete ser um confronto interessante, com as duas seleções buscando aprimorar suas estratégias e testar seus jogadores. Fique ligado para não perder nenhum lance!


Indonésia x Líbano: Escalações prováveis


Indonésia: Emil Audero; Rizky Ridho, Jordi Amat, Nathan Tjoe-A-On, Yakob Sayuri; Shayne Pattynama, Eliano Reijnders, Marc Klok, Beckham Putra; Egy Maulana Vikri, Ramadhan Sananta.


Líbano: Mostafa Matar; Waleed Shour, Kassem Al Zein, Hussein Zein, Hasan Srour; Majed Othman, Ahmad Kheir El Dine, Mohamad Safwan, Ali Tneich; Daniel Lajud, Samy Merheg


Como Indonésia e Líbano Chegam Para o Confronto


A Indonésia está em fase de testes e ajustes, buscando consolidar sua formação para as próximas competições. A equipe tem focado em amistosos para encontrar o melhor entrosamento e definir as estratégias.


O Líbano também utiliza os amistosos para aprimorar sua equipe e definir as estratégias. A equipe busca fortalecer a coesão tática e a eficiência ofensiva, visando um bom desempenho nos próximos desafios.


Últimos Jogos da Indonésia


A Indonésia tem mostrado um desempenho misto em seus últimos jogos, com vitórias, empates e derrotas. A equipe busca encontrar consistência e aprimorar tanto o ataque quanto a defesa.



  • ✅ Indonésia 2 x 1 Chinese Taipei

  • 🟡 Indonésia 1 x 1 Kuwait

  • ❌ Japão 3 x 0 Indonésia

  • ✅ Indonésia 1 x 0 China

  • ✅ Indonésia 3 x 2 Bahrain


Últimos Jogos do Líbano


O Líbano também apresenta um desempenho com altos e baixos, buscando aprimorar seu jogo e encontrar um equilíbrio. A equipe tem demonstrado resiliência e busca aprimorar sua coesão tática.



  • 🟡 Kuwait 0 x 0 Líbano

  • ✅ Qatar 1 x 2 Líbano

  • 🟡 Iêmen 1 x 1 Líbano

  • ❌ Omã 2 x 0 Líbano

  • ✅ Líbano 3 x 1 Brunei


Nossa Opinião para Indonésia x Líbano


Acreditamos em um jogo equilibrado, com boas chances de gols e um possível empate. As duas equipes estão em fase de preparação, o que pode resultar em um jogo com estratégias cautelosas.


As odds oferecidas mostram a expectativa de um jogo disputado, com oportunidades para ambos os lados. Nossa dica é apostar com cautela, analisando as estatísticas e o desempenho recente das equipes.

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige controle e limites claros:



  • 🎯 Aposte apenas valores que não afetem seu orçamento.

  • 📉 Não tente recuperar perdas aumentando as apostas.

  • ⏱️ Defina tempo e limite de valor para cada sessão de jogo.

  • 🧠 Evite apostar em momentos de estresse ou forte emoção.

  • 👥 Procure apoio de familiares ou contatos de serviços especializados se sentir necessidade.

  • ➡️ Aposte de forma consciente e transforme o jogo em entretenimento, nunca em obrigação.

