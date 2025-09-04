Indonésia x Chinese Taipei, Palpite, Odds 5+, Amistoso Internacional

Indonésia x Chinese Taipei: veja os melhores palpites para o amistoso. Conheça odds altas +3, +5 para esse confronto. Saiba também onde assistir ao jogo de 05/09, no Stadion Gelora Bung Tomo.

A bola vai rolar no Stadion Gelora Bung Tomo, em Surabaya, nesta sexta-feira, 05/09, às 13:30 (horário de Brasília), para um amistoso internacional entre Indonésia e Chinese Taipei. A partida promete, e você pode acompanhar tudo pela internet, através de plataformas de streaming.

O confronto coloca frente a frente duas seleções em busca de seus objetivos. A Indonésia, jogando em casa, quer mostrar sua força e buscar a vitória. Já Chinese Taipei, que vem de resultados menos favoráveis, precisa se recuperar e mostrar um bom futebol.

Confira agora mesmo os nossos palpites de Indonésia x Chinese Taipei, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Indonésia x Chinese Taipei

Para os palpites de Indonésia x Chinese Taipei, analisamos o histórico recente das equipes, o desempenho em campo e as odds oferecidas. Acreditamos que este jogo tem tudo para ser emocionante, com boas chances de gols e jogadas estratégicas.

Com base nessas análises, separamos três dicas que podem te ajudar nas apostas:





🎯 Vitória da Indonésia - odd 1.75







🎯 Ambos marcam - odd 2.00







🎯 Mais de 2.5 gols - odd 2.20





Palpites Alternativos Indonésia x Chinese Taipei

Para os apostadores mais experientes, que buscam opções alternativas com odds atrativas, o jogo entre Indonésia e Chinese Taipei oferece boas oportunidades. Acreditamos que a partida será disputada, com chances para ambos os lados.

Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem gosta de ousar. Para você que gosta de analisar os jogos com atenção, separamos mais 3 palpites:





🎯 Total de escanteios acima de 9.5 - odd 1.80







🎯 Indonésia marca o primeiro gol - odd 1.60







🎯 Empate no primeiro tempo - odd 2.10





Super Palpite Indonésia x Chinese Taipei





🚀 Resultado exato 2x1 para Indonésia - odd 8.00





Palpites de Odds Baixas Indonésia x Chinese Taipei

Apostar com odds mais baixas pode ser uma estratégia interessante para quem busca maior segurança e menores riscos. Apesar de oferecerem retornos menores, as chances de acerto são maiores, o que pode ser ideal para iniciantes.

Confira algumas sugestões de palpites com odds entre 1.10 e 2.49:





🔵 Indonésia para vencer ou empatar - odd 1.25







🟢 Total de gols acima de 1.5 - odd 1.45







🟡 Indonésia marca no primeiro tempo - odd 1.90





⚖️ Palpites de Odds Médias Indonésia x Chinese Taipei

Se você gosta de um pouco mais de emoção e busca odds com valores intermediários, os palpites com odds entre 2.50 e 4.99 podem ser uma boa opção. Veja nossas sugestões:





🔵 Ambos marcam e Indonésia vence - odd 3.20







🟢 Indonésia vence por 2 gols de diferença - odd 3.50







🟡 Artilheiro a qualquer momento: [Jogador da Indonésia] - odd 2.80





🚀 Palpites de Odds Altas Indonésia x Chinese Taipei

Para os apostadores que não têm medo de arriscar e buscam grandes emoções, os palpites com odds altas (entre 5.00 e 12.00) podem ser a escolha perfeita. As chances de acerto são menores, mas os retornos podem ser significativos.





🔵 Resultado exato 3x1 para Indonésia - odd 7.50







🟢 Chinese Taipei vence - odd 6.00







🟡 Hat-trick de [Jogador da Indonésia] - odd 9.00





Indonésia x Chinese Taipei: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida





⚽ Confronto: Indonésia x Chinese Taipei - Amistoso Internacional 2025







📅 Data: 05/09/2025







⏰ Horário: 13:30 (horário de Brasília)







🏟️ Local: Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya







📺 Transmissão: Plataformas de Streaming





Como Indonésia e Chinese Taipei Chegam Para o Confronto

A Indonésia, jogando em casa, busca uma vitória para consolidar sua força no cenário internacional. A equipe tem demonstrado evolução, mas precisa mostrar consistência para alcançar seus objetivos. Chinese Taipei, por outro lado, chega para o confronto com o objetivo de surpreender. Apesar de enfrentar um adversário forte, a equipe busca apresentar um bom futebol e somar pontos importantes.

Últimos Jogos da Indonésia

A Indonésia tem alternado bons e maus momentos, buscando uma identidade em campo. A equipe tem um ataque promissor, mas precisa melhorar a defesa para garantir os resultados positivos. Nos últimos jogos, a Indonésia tem mostrado potencial, mas precisa de mais consistência para alcançar seus objetivos. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a equipe.





✅ Indonésia 2x1 China - Amistoso Internacional







❌ Japão 1x0 Indonésia - Amistoso Internacional







✅ Indonésia 3x1 Bahrein - Amistoso Internacional







❌ Austrália 2x1 Indonésia - Amistoso Internacional







❌ Indonésia 0x1 Filipinas - Amistoso Internacional





Últimos Jogos de Chinese Taipei

Chinese Taipei tem apresentado um desempenho com resultados negativos, mas busca se reestruturar. A equipe precisa melhorar seu desempenho para buscar resultados mais positivos. Nos últimos jogos, a equipe tem mostrado dificuldades, mas busca evoluir para os próximos jogos. O técnico trabalha para encontrar o melhor caminho para a equipe.





❌ Sri Lanka 1x0 Chinese Taipei - Amistoso Internacional







❌ Chinese Taipei 0x2 Turcomenistão - Amistoso Internacional







❌ Hong Kong 3x1 Chinese Taipei - Amistoso Internacional







✅ Chinese Taipei 1x0 Mongólia - Amistoso Internacional







✅ Cingapura 1x2 Chinese Taipei - Amistoso Internacional





Indonésia x Chinese Taipei: Nota Final

Acreditamos que a Indonésia, jogando em casa, é favorita, mas o Chinese Taipei pode surpreender.

A partida promete ser disputada, com boas chances de gols.

A expectativa é de um jogo aberto, com as duas equipes buscando o ataque.