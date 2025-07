Pacers x Bulls NBA Summer League: Onde Assistir, Palpite - 14/07

Palpite 2 – Mais de 188.5 pontos – odd 1.88

Ambas as equipes têm defesas frágeis: os Bulls sofreram 116 e 109 pontos, enquanto os Pacers levaram 104 no último jogo. O ritmo acelerado da Summer League, somado às deficiências defensivas, favorece um total alto novamente.

Palpite 3 – Bulls mais de 90.5 pontos – odd 1.60

Mesmo com as derrotas, Chicago marcou 92 pontos contra Sacramento e tem peças como Javon Freeman-Liberty e Essengue que podem explorar a instabilidade defensiva do Pacers, principalmente no perímetro. Boa opção de over individual.