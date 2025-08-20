Independiente x Universidad de Chile: Palpite Odds Altas +10, Sul-Americana, 20/08

Independiente x Universidad de Chile: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de quarta-feira (20/08), às 21h30 (horário de Brasília), válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana no Estadio Libertadores de América, em Buenos Aires, com transmissão na ESPN4 e Disney+. A partida é decisiva, pois o resultado de 1 a 0 para os chilenos no jogo de ida dá a eles a vantagem de se classificarem com um empate.

Independiente x Universidad de Chile Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Empate Anula Aposta (CA Independiente) - odd 1.25

🎯 Palpite: Escanteio - Resultado Final (CA Independiente) - odd 1.22

🎯 Palpite: Cartão - Resultado Final (Universidade Do Chile) - odd 2.02



As três dicas de palpite buscam resultados com boas chances de acontecer, olhando o retrospecto das equipes. O Independiente terminou a fase de grupos na liderança do Grupo A e busca o resultado em casa para reverter a desvantagem de 1 a 0 do primeiro jogo. Com isso, o time da casa deve se impor no ataque e ter um desempenho melhor em escanteios. Já o Universidad de Chile, que joga por um empate, deve se defender com mais intensidade, o que pode resultar em mais cartões para o time.

Palpites Alternativos Independiente x Universidad de Chile



🎯 Palpite: Primeiro Gol (CA Independiente) - odd 1.57

🎯 Palpite: Total de Gols (Acima de 2.5) - odd 2.37

🎯 Palpite: Handicap Asiático CA Independiente (-0.5) - odd 1.68



Os palpites alternativos são opções para quem busca um palpite mais específico. O Independiente deve se impor no ataque desde o início do jogo, com o objetivo de reverter o placar de 1 a 0 sofrido no jogo de ida. O palpite em "Total de Gols (Acima de 2.5)" é uma boa opção, já que o Universidad de Chile tem uma média de 3.25 gols em seus jogos fora de casa.

💰 Independiente x Universidad de Chile: Palpites de Odds Baixas



• 🔵 Palpite: Dupla Hipótese (CA Independiente Ou Empate) - odd 1.16

• 🟢 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Não) - odd 1.57

• 🟡 Palpite: CA Independiente - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 2.39



⚖️ Independiente x Universidad de Chile: Palpites de Odds Médias



• 🔵 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo (Empate / CA Independiente) - odd 4.28

• 🟢 Palpite: Gols Exatos (2) - odd 3.42

• 🟡 Palpite: CA Independiente - Gols Exatos (2) - odd 3.71



🚀 Independiente x Universidad de Chile: Palpites de Odds Altas



• 🔵 Palpite: Universidade Do Chile - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 6.83

• 🟢 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo (Empate / Universidade Do Chile) - odd 10.74

• 🟡 Palpite: Marcar A Qualquer Momento - Mazzantti, Walter - odd 5.13



Independiente x Universidad de Chile: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Independiente e Universidad de Chile será no Estadio Libertadores de América, em Buenos Aires, Argentina. A partida acontece na quarta-feira, dia 20 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília) e é válida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. O duelo terá transmissão exclusiva da ESPN4 e da Disney+.

📋 Informações Completas da Partida



• ⚽ Confronto: Independiente x Universidad de Chile - Oitavas de final da Sul-Americana

• 📅 Data: 20/08/25

• ⏰ Horário: 21h30 (horário de Brasília)

• 🏟️ Local: Estadio Libertadores de América, em Buenos Aires

• 📺 Transmissão: ESPN4 e Disney+



Como Independiente e Universidad de Chile Chegam Para o Confronto

O Club Atlético Independiente, apelidado de "Rey de Copas" por seu histórico de conquistas continentais, tem a Copa Sul-Americana como sua grande prioridade na temporada. O time enfrenta dificuldades no Campeonato Argentino, onde tem se mantido longe das primeiras posições.

Apesar disso, na Sul-Americana a equipe teve uma campanha promissora, terminando a fase de grupos na liderança e vencendo jogos de forma convincente em casa, como a goleada de 7 a 0 sobre o Nacional Potosí. O Independiente vem de uma derrota por 1 a 0 no jogo de ida e tem um retrospecto recente de sete jogos sem vencer globalmente.

O Club Universidad de Chile, apelidado de "La U", vive um momento de recuperação e otimismo na temporada de 2025. A equipe tem se destacado no Campeonato Chileno e, principalmente, na Copa Sul-Americana, onde tem uma campanha sólida e promissora.

O time se classificou para as oitavas de final após terminar a fase de grupos na liderança, com 13 pontos. No jogo de ida contra o Independiente, a equipe conseguiu uma vitória crucial de 1 a 0 em Santiago, o que lhes dá a vantagem do empate para a partida de volta.