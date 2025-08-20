- D
Independiente x Universidad de Chile: Palpite Odds Altas +10, Sul-Americana, 20/08
Independiente x Universidad de Chile: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de quarta-feira (20/08), às 21h30 (horário de Brasília), válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana no Estadio Libertadores de América, em Buenos Aires, com transmissão na ESPN4 e Disney+. A partida é decisiva, pois o resultado de 1 a 0 para os chilenos no jogo de ida dá a eles a vantagem de se classificarem com um empate.
Independiente x Universidad de Chile Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Empate Anula Aposta (CA Independiente) - odd 1.25
- 🎯 Palpite: Escanteio - Resultado Final (CA Independiente) - odd 1.22
- 🎯 Palpite: Cartão - Resultado Final (Universidade Do Chile) - odd 2.02
As três dicas de palpite buscam resultados com boas chances de acontecer, olhando o retrospecto das equipes. O Independiente terminou a fase de grupos na liderança do Grupo A e busca o resultado em casa para reverter a desvantagem de 1 a 0 do primeiro jogo. Com isso, o time da casa deve se impor no ataque e ter um desempenho melhor em escanteios. Já o Universidad de Chile, que joga por um empate, deve se defender com mais intensidade, o que pode resultar em mais cartões para o time.
Palpites Alternativos Independiente x Universidad de Chile
- 🎯 Palpite: Primeiro Gol (CA Independiente) - odd 1.57
- 🎯 Palpite: Total de Gols (Acima de 2.5) - odd 2.37
- 🎯 Palpite: Handicap Asiático CA Independiente (-0.5) - odd 1.68
Os palpites alternativos são opções para quem busca um palpite mais específico. O Independiente deve se impor no ataque desde o início do jogo, com o objetivo de reverter o placar de 1 a 0 sofrido no jogo de ida. O palpite em "Total de Gols (Acima de 2.5)" é uma boa opção, já que o Universidad de Chile tem uma média de 3.25 gols em seus jogos fora de casa.
💰 Independiente x Universidad de Chile: Palpites de Odds Baixas
- • 🔵 Palpite: Dupla Hipótese (CA Independiente Ou Empate) - odd 1.16
- • 🟢 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Não) - odd 1.57
- • 🟡 Palpite: CA Independiente - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 2.39
⚖️ Independiente x Universidad de Chile: Palpites de Odds Médias
- • 🔵 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo (Empate / CA Independiente) - odd 4.28
- • 🟢 Palpite: Gols Exatos (2) - odd 3.42
- • 🟡 Palpite: CA Independiente - Gols Exatos (2) - odd 3.71
🚀 Independiente x Universidad de Chile: Palpites de Odds Altas
- • 🔵 Palpite: Universidade Do Chile - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 6.83
- • 🟢 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo (Empate / Universidade Do Chile) - odd 10.74
- • 🟡 Palpite: Marcar A Qualquer Momento - Mazzantti, Walter - odd 5.13
Independiente x Universidad de Chile: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto entre Independiente e Universidad de Chile será no Estadio Libertadores de América, em Buenos Aires, Argentina. A partida acontece na quarta-feira, dia 20 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília) e é válida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. O duelo terá transmissão exclusiva da ESPN4 e da Disney+.
📋 Informações Completas da Partida
- • ⚽ Confronto: Independiente x Universidad de Chile - Oitavas de final da Sul-Americana
- • 📅 Data: 20/08/25
- • ⏰ Horário: 21h30 (horário de Brasília)
- • 🏟️ Local: Estadio Libertadores de América, em Buenos Aires
- • 📺 Transmissão: ESPN4 e Disney+
Como Independiente e Universidad de Chile Chegam Para o Confronto
O Club Atlético Independiente, apelidado de "Rey de Copas" por seu histórico de conquistas continentais, tem a Copa Sul-Americana como sua grande prioridade na temporada. O time enfrenta dificuldades no Campeonato Argentino, onde tem se mantido longe das primeiras posições.
Apesar disso, na Sul-Americana a equipe teve uma campanha promissora, terminando a fase de grupos na liderança e vencendo jogos de forma convincente em casa, como a goleada de 7 a 0 sobre o Nacional Potosí. O Independiente vem de uma derrota por 1 a 0 no jogo de ida e tem um retrospecto recente de sete jogos sem vencer globalmente.
O Club Universidad de Chile, apelidado de "La U", vive um momento de recuperação e otimismo na temporada de 2025. A equipe tem se destacado no Campeonato Chileno e, principalmente, na Copa Sul-Americana, onde tem uma campanha sólida e promissora.
O time se classificou para as oitavas de final após terminar a fase de grupos na liderança, com 13 pontos. No jogo de ida contra o Independiente, a equipe conseguiu uma vitória crucial de 1 a 0 em Santiago, o que lhes dá a vantagem do empate para a partida de volta.
Independiente x Universidad de Chile: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Independiente x Universidad de Chile: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Independiente x Universidad de Chile: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
O Jogo Responsável é um compromisso essencial para todos que se envolvem com as apostas. É crucial encarar a atividade como um passatempo e não como uma estratégia financeira. A gestão inteligente de sua banca é o ponto de partida para uma experiência segura, garantindo que você aposte apenas o que pode perder.
Para se proteger e manter o controle, é fundamental estabelecer limites pessoais. Caso o comportamento de aposta se torne problemático, não hesite em procurar ajuda especializada. Sua saúde financeira e emocional são prioridades inegociáveis. Para mais informações, consulte a página sobre Jogo Responsável.
