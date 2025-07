Independiente x Talleres Córdoba: Palpite, Onde Assistir, Liga Argentina 20/07

Independiente x Talleres Córdoba: Confira os palpites e prognósticos para o jogo da Liga Profissional Argentina, que se joga no domingo, às 21h (horário em Brasília). Veja dicas de apostas, odds e onde assistir, se quiser fazer apostas ao vivo.

Neste duelo da liga argentina, o Independiente aparece como leve favorito segundo as melhores casas de apostas, com odd de 1.86 para vitória, contra 3.94 do Talleres e 3.04 para o empate.

A expectativa é de uma partida equilibrada, mas com leve tendência para vitória dos mandantes, que contam com boa performance em casa.

No entanto, Talleres costuma surpreender como visitante e tem chances reais de dificultar o jogo, especialmente se conseguir conter o ímpeto inicial do Independiente.

O que Sugerem as Odds?

As odds para o jogo Independiente x Talleres Córdoba sugerem um jogo com poucos gols.

O mercado de menos de 2.5 gols está em 1.50, bem abaixo dos 2.21 pagos no over.

Ou seja, isso indica um cenário de partida truncada e estratégica, algo típico do futebol argentino.

Independiente x Talleres Córdoba: Palpite Pela Liga Argentina



✅ Vitória do Independiente (Odd 1.86) - Esportes da Sorte



🔐 Menos de 2.5 gols (Odd 1.50) - Superbet



⚖️ Empate no 1º tempo (Odd 1.98) - Bet365



Palpites de Odds Altas Para o Independiente x Talleres: +4, +8



🎯 Talleres vence com empate protegido (Empate anula aposta - odd 2.68)

Boa oportunidade de lucro se o Talleres surpreender.

🚫 Ambas equipes NÃO marcam no 2º tempo (3.81 - “Não”)

A solidez defensiva pode prevalecer na etapa final.

🔄 Empate no intervalo e Independiente vence no final (HT/FT Empate/Casa - 4.71)

Palpite ousado, mas respaldado pela tendência de equilíbrio no 1º tempo.

⚽ Independiente vence por 2x1 (Resultado Exato - 8.30)

Placar possível num jogo apertado, com favoritismo leve dos donos da casa.



🔍 Dica ao apostador: Este é um jogo ideal para apostas em mercados alternativos como 1º tempo, gols exatos, ou empate anula aposta.

Apostar no favorito pode não ser tão lucrativo, então o segredo está em buscar valor em cenários específicos.

Independiente x Talleres Cordoba: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo