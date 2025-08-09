- D
Independiente x River Plate: Palpite - Odds 3+, 5+, Superliga Argentina (09/08)
Independiente e River Plate se enfrentam neste sábado, 09/08, pela quarta rodada do Grupo B da Superliga Argentina 2025. A bola rola às 18:30 no Estádio Libertadores de América, em Avellaneda.
Segundo análise do UOL Esporte, o superclássico argentino apresenta um cenário estatisticamente favorável ao River Plate, que lidera o grupo com 100% de aproveitamento nos últimos 3 jogos da segunda fase contra apenas 11,1% do Independiente no mesmo período.
Confira nossos palpites de Independiente x River Plate e acompanhe nossa análise completa deste duelo tradicional. Acesse também os melhores palpites de hoje em nossa central de apostas.
Palpites de Independiente x River Plate: Nossas 3 Melhores Dicas
Com base em dados estatísticos da Superliga Argentina 2025, identificamos um cenário de contrastes marcantes na segunda fase do campeonato. Os números do Grupo B revelam uma disparidade técnica significativa entre as equipes.
- 🎯 River Plate vence - odd 2.48
- 🎯 Mais de 1,5 gols - odd 1.53
- 🎯 River Plate não sofre gols - odd 2.35
Análise Estatística Detalhada do Confronto
Dados oficiais mostram que o River Plate possui média de 2,33 gols marcados por jogo na segunda fase, contra 0,67 gols do Independiente. Esta diferença de 248% no poder ofensivo fundamenta nossa confiança no resultado favorável aos visitantes.
Palpites Alternativos Independiente x River Plate
O mercado alternativo oferece oportunidades baseadas no histórico recente favorável ao River nos confrontos diretos recentes.
- 🎯 River Plate handicap -0,5 - odd 2.41
- 🎯 River marca no primeiro tempo - odd 3.20
- 🎯 Resultado exato 0-2 River - odd 9.20
Super Palpites Independiente x River Plate
- 🤩 Miguel Borja marca a qualquer momento + River vence + Menos de 3,5 gols - odd 7.80
💰 Palpites de Odds Baixas
- River dupla chance (X2) - odd 1.34
- Empate anula aposta - River - odd 1.70
- Mais de 1,5 gols - odd 1.53
⚖️ Palpites de Odds Médias
- River Plate vence - odd 2.48
- Mais de 2,5 gols - odd 2.60
- Empate - odd 2.95
🚀 Palpites de Odds Altas
- Independiente vence - odd 3.00
- Resultado exato 1-0 Independiente - odd 5.80
- Miguel Borja marca primeiro - odd 7.20
Independiente x River Plate: Onde Assistir
Informações da Partida:
- Confronto: Independiente x River Plate - Superliga Argentina 2025
- Data: 09/08/2025
- Horário: 18:30 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Libertadores de América, Avellaneda
- Transmissão: Disney+ e ESPN
Independiente x River Plate: Palpite do Dia
Independiente x River Plate: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Independiente x River Plate: Confrontos Diretos
Como as Equipes Chegam Para o Confronto
Análise do UOL baseada em dados da Superliga aponta cenários opostos: o River lidera o Grupo B com 233% de aproveitamento superior ao Independiente.
Últimos Jogos do Independiente
A crise do Independiente é confirmada pelos números: apenas 1 vitória nos últimos 5 jogos (aproveitamento de 20%) e média de 0,8 gols marcados por partida no período.
- Belgrano 2x0 Independiente - Copa Argentina ❌
- Gimn La Plata 1x0 Independiente - Superliga Argentina ❌
- Independiente 1x2 Talleres - Superliga Argentina ❌
- Sarmiento 2x2 Independiente - Superliga Argentina 🟡
- Gim Mendoza 1x2 Independiente - Copa Argentina ✅
Últimos Jogos do River Plate
Segundo estatísticas oficiais, o River apresenta 80% de aproveitamento nos últimos 5 jogos e invencibilidade de 4 partidas na Superliga, com média de 2,4 gols marcados nos últimos confrontos.
- SM Tucumán 0x3 River Plate - Copa Argentina ✅
- River Plate 0x0 San Lorenzo - Superliga Argentina 🟡
- Instituto 0x4 River Plate - Superliga Argentina ✅
- River Plate 3x1 Platense - Superliga Argentina ✅
- Inter 2x0 River Plate - Mundial de Clubes FIFA ❌
Aposte sempre com responsabilidade e dentro de suas possibilidades.