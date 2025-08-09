Assine UOL
Independiente
Liga Profesional Argentina - Argentina
Estadio Libertadores de América
River Plate
Independiente x River Plate: Palpite - Odds 3+, 5+, Superliga Argentina (09/08)

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Independiente e River Plate se enfrentam neste sábado, 09/08, pela quarta rodada do Grupo B da Superliga Argentina 2025. A bola rola às 18:30 no Estádio Libertadores de América, em Avellaneda.


Segundo análise do UOL Esporte, o superclássico argentino apresenta um cenário estatisticamente favorável ao River Plate, que lidera o grupo com 100% de aproveitamento nos últimos 3 jogos da segunda fase contra apenas 11,1% do Independiente no mesmo período.


Confira nossos palpites de Independiente x River Plate e acompanhe nossa análise completa deste duelo tradicional. Acesse também os melhores palpites de hoje em nossa central de apostas.


Palpites de Independiente x River Plate: Nossas 3 Melhores Dicas


Com base em dados estatísticos da Superliga Argentina 2025, identificamos um cenário de contrastes marcantes na segunda fase do campeonato. Os números do Grupo B revelam uma disparidade técnica significativa entre as equipes.



  • 🎯 River Plate vence - odd 2.48

  • 🎯 Mais de 1,5 gols - odd 1.53

  • 🎯 River Plate não sofre gols - odd 2.35


Análise Estatística Detalhada do Confronto


Dados oficiais mostram que o River Plate possui média de 2,33 gols marcados por jogo na segunda fase, contra 0,67 gols do Independiente. Esta diferença de 248% no poder ofensivo fundamenta nossa confiança no resultado favorável aos visitantes.


Palpites Alternativos Independiente x River Plate


O mercado alternativo oferece oportunidades baseadas no histórico recente favorável ao River nos confrontos diretos recentes.



  • 🎯 River Plate handicap -0,5 - odd 2.41

  • 🎯 River marca no primeiro tempo - odd 3.20

  • 🎯 Resultado exato 0-2 River - odd 9.20


Super Palpites Independiente x River Plate



  • 🤩 Miguel Borja marca a qualquer momento + River vence + Menos de 3,5 gols - odd 7.80


💰 Palpites de Odds Baixas



  • River dupla chance (X2) - odd 1.34

  • Empate anula aposta - River - odd 1.70

  • Mais de 1,5 gols - odd 1.53


⚖️ Palpites de Odds Médias



  • River Plate vence - odd 2.48

  • Mais de 2,5 gols - odd 2.60

  • Empate - odd 2.95


🚀 Palpites de Odds Altas



  • Independiente vence - odd 3.00

  • Resultado exato 1-0 Independiente - odd 5.80

  • Miguel Borja marca primeiro - odd 7.20


Independiente x River Plate: Onde Assistir


Informações da Partida:



  • Confronto: Independiente x River Plate - Superliga Argentina 2025

  • Data: 09/08/2025

  • Horário: 18:30 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Libertadores de América, Avellaneda

  • Transmissão: Disney+ e ESPN


 

Independiente x River Plate: Palpite do Dia

Independiente x River Plate: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Independiente x River Plate: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
3 Vitórias
2025 Liga Profesional Argentina
River Plate
2 - 0
Independiente
2024 Liga Profesional Argentina
Independiente
0 - 0
River Plate
2024 Copa de la Liga Profesional
Independiente
1 - 1
River Plate
2023 Copa de la Liga Profesional
River Plate
3 - 0
Independiente
2023 Liga Profesional Argentina
River Plate
2 - 0
Independiente

Como as Equipes Chegam Para o Confronto


Análise do UOL baseada em dados da Superliga aponta cenários opostos: o River lidera o Grupo B com 233% de aproveitamento superior ao Independiente.


Últimos Jogos do Independiente


A crise do Independiente é confirmada pelos números: apenas 1 vitória nos últimos 5 jogos (aproveitamento de 20%) e média de 0,8 gols marcados por partida no período.



  • Belgrano 2x0 Independiente - Copa Argentina ❌

  • Gimn La Plata 1x0 Independiente - Superliga Argentina ❌

  • Independiente 1x2 Talleres - Superliga Argentina ❌

  • Sarmiento 2x2 Independiente - Superliga Argentina 🟡

  • Gim Mendoza 1x2 Independiente - Copa Argentina ✅


Últimos Jogos do River Plate


Segundo estatísticas oficiais, o River apresenta 80% de aproveitamento nos últimos 5 jogos e invencibilidade de 4 partidas na Superliga, com média de 2,4 gols marcados nos últimos confrontos.



  • SM Tucumán 0x3 River Plate - Copa Argentina ✅

  • River Plate 0x0 San Lorenzo - Superliga Argentina 🟡

  • Instituto 0x4 River Plate - Superliga Argentina ✅

  • River Plate 3x1 Platense - Superliga Argentina ✅

  • Inter 2x0 River Plate - Mundial de Clubes FIFA ❌


Aposte sempre com responsabilidade e dentro de suas possibilidades.

