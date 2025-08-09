Independiente x River Plate: Palpite - Odds 3+, 5+, Superliga Argentina (09/08)

Independiente e River Plate se enfrentam neste sábado, 09/08, pela quarta rodada do Grupo B da Superliga Argentina 2025. A bola rola às 18:30 no Estádio Libertadores de América, em Avellaneda.

Segundo análise do UOL Esporte, o superclássico argentino apresenta um cenário estatisticamente favorável ao River Plate, que lidera o grupo com 100% de aproveitamento nos últimos 3 jogos da segunda fase contra apenas 11,1% do Independiente no mesmo período.

Confira nossos palpites de Independiente x River Plate e acompanhe nossa análise completa deste duelo tradicional. Acesse também os melhores palpites de hoje em nossa central de apostas.

Palpites de Independiente x River Plate: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base em dados estatísticos da Superliga Argentina 2025, identificamos um cenário de contrastes marcantes na segunda fase do campeonato. Os números do Grupo B revelam uma disparidade técnica significativa entre as equipes.



🎯 River Plate vence - odd 2.48

🎯 Mais de 1,5 gols - odd 1.53

🎯 River Plate não sofre gols - odd 2.35



Análise Estatística Detalhada do Confronto

Dados oficiais mostram que o River Plate possui média de 2,33 gols marcados por jogo na segunda fase, contra 0,67 gols do Independiente. Esta diferença de 248% no poder ofensivo fundamenta nossa confiança no resultado favorável aos visitantes.

Palpites Alternativos Independiente x River Plate

O mercado alternativo oferece oportunidades baseadas no histórico recente favorável ao River nos confrontos diretos recentes.



🎯 River Plate handicap -0,5 - odd 2.41

🎯 River marca no primeiro tempo - odd 3.20

🎯 Resultado exato 0-2 River - odd 9.20



Super Palpites Independiente x River Plate



🤩 Miguel Borja marca a qualquer momento + River vence + Menos de 3,5 gols - odd 7.80



💰 Palpites de Odds Baixas



River dupla chance (X2) - odd 1.34

Empate anula aposta - River - odd 1.70

Mais de 1,5 gols - odd 1.53



⚖️ Palpites de Odds Médias



River Plate vence - odd 2.48

Mais de 2,5 gols - odd 2.60

Empate - odd 2.95



🚀 Palpites de Odds Altas



Independiente vence - odd 3.00

Resultado exato 1-0 Independiente - odd 5.80

Miguel Borja marca primeiro - odd 7.20



Independiente x River Plate: Onde Assistir

Informações da Partida: