Independiente x Banfield: Palpite Odds +10, Onde Assistir, Superliga Argentina, 13/09

Independiente x Banfield: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Superliga Argentina, que acontece no sábado (13/09), às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Libertadores da América, em Avellaneda, e não terá transmissão para o Brasil.

O confronto é pela 8ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O Independiente busca se recuperar de uma série de resultados ruins, enquanto o Banfield tenta manter a boa fase e subir na tabela.

Independiente x Banfield Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Resultado Final (CA Independiente vence) - odd 1.70

🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 2.49

🎯 Palpite: Handicap Asiático (CA Independiente -0.5) - odd 1.68



Apostamos na vitória do Independiente, principalmente pelo fator casa e pela necessidade do time de reverter a fase negativa. O Independiente tem um bom retrospecto em casa, vencendo 7 em 7 jogos em que abriu o marcador. Além disso, a média de gols por jogo do time da casa é de 1.5, o que aponta para uma partida com mais chances de gols. A odd de 2.49 para mais de 2.5 gols é uma boa aposta.

Palpites Alternativos Independiente x Banfield



🎯 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 8.5) - odd 1.85

🎯 Palpite: Total de Cartões (a ser definido) - odd (a ser definido)

🎯 Palpite: Intervalo/Final do Jogo (Empate/CA Independiente) - odd 4.25



Estes palpites alternativos consideram alguns padrões dos times. A média de escanteios nos jogos de ambos os times é alta, o que pode levar a uma partida com mais de 8.5. O Independiente tem um bom retrospecto em jogos que terminam empatados no intervalo e o time da casa acaba vencendo, com uma odd de 4.25. Para as apostas em cartões, o valor é uma estimativa, pois as informações de odd não foram fornecidas.

💰 Independiente x Banfield: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Dupla Hipótese (CA Independiente ou Empate) - odd 1.14

🟢 Palpite: Total (Mais de 1.5) - odd 1.49

🟡 Palpite: CA Independiente (-0.5) - odd 1.68



⚖️ Independiente x Banfield: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Total (Mais de 2.5) - odd 2.49

🟢 Palpite: Gols Exatos (2) - odd 3.29

🟡 Palpite: CA Independiente (-1) - odd 2.30



🚀 Independiente x Banfield: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar Exato (0x0) - odd 6.22

🟢 Palpite: Intervalo/Final do Jogo (Empate/CA Banfield) - odd 10.67

🟡 Palpite: CA Banfield - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 6.72



Independiente x Banfield: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Independiente e Banfield coloca frente a frente duas equipes com trajetórias diferentes na Superliga Argentina. Enquanto o Independiente busca a reabilitação, o Banfield tenta somar pontos para se manter entre os primeiros. A partida tem tudo para ser bastante disputada, já que as duas equipes precisam pontuar para atingir seus objetivos na tabela.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Independiente x Banfield - Superliga Argentina



📅 Data: 13/09/2025



⏰ Horário: 16h45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Libertadores da América, Avellaneda



📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil



Como Independiente e Banfield Chegam Para o Confronto

O Independiente chega para o confronto em uma fase complicada, com uma sequência de três jogos sem vencer. A equipe ocupa a 10ª posição no Grupo A da Superliga Argentina, com oito pontos em sete jogos. Nos últimos dez jogos em todas as competições, o time teve duas vitórias, cinco empates e três derrotas. Em casa, o Independiente venceu um jogo e empatou outro. O ataque tem uma média de 1.16 gols por jogo e a defesa é um ponto de atenção, com 0.76 gols sofridos por partida.

Já o Banfield ocupa a 8ª posição no Grupo A da Superliga Argentina, com dez pontos em sete jogos. A equipe tem um desempenho mais equilibrado, com três vitórias, um empate e três derrotas em seus últimos sete jogos. Nos últimos dez jogos em todas as competições, o time marcou 0.96 gols e sofreu 1.26 gols, em média, por partida. O Banfield tem um retrospecto recente de duas vitórias seguidas em casa e não perde há um jogo.