Independiente Rivadavia x Argentino Jrs: Palpite, Onde Assistir, Liga Argentina, 30/8
Independiente Rivadavia x Argentinos Jrs: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo do Campeonato Argentino, que acontece neste sábado (30/08), às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Bautista Gargantini, em Mendoza, sem transmissão para o Brasil.
O jogo é decisivo para a tabela do Campeonato Argentino. O Independiente Rivadavia está na 24ª colocação na tabela geral do torneio, com 5 pontos, e o Argentinos Jrs. vem em uma posição melhor, na 16ª, com 8 pontos. Ambos os times buscam a vitória para subir na classificação e se afastarem da parte de baixo da tabela.
Independiente Rivadavia x Argentinos Jrs Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Argentinos Jrs (-0.5) - odd 2.44
- 🎯 Palpite: Cartão - Resultado Final: Argentinos Jrs - odd 1.93
- 🎯 Palpite: Escanteio - Resultado Final: Argentinos Jrs - odd 1.70
As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam no desempenho superior do Argentinos Jrs.. O time tem uma média de 1.5 gols marcados por jogo e uma defesa sólida, que sofre em média 0.7 gols por partida. O Independiente Rivadavia, por sua vez, tem uma média de 1.3 gols marcados e 1.4 gols sofridos por jogo. O mercado de cartões se mostra uma opção interessante, já que o Argentinos Jrs., por ser o favorito, pode cometer mais faltas para segurar o resultado, enquanto o mercado de escanteios reflete a expectativa de um domínio de jogo do Argentinos Juniors, que pode levar a um maior número de bolas paradas.
Palpites Alternativos Independiente Rivadavia x Argentinos Jrs
- 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.52
- 🎯 Palpite: Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.36
- 🎯 Palpite: 1º Gol: Argentinos Jrs - odd 2.05
Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como o placar com poucos gols ou a aposta em quem marca primeiro, que podem dar mais valor à aposta. O confronto direto nos últimos anos é de poucos gols, o que reforça o palpite para uma partida com o placar baixo.
💰 Independiente Rivadavia x Argentinos Jrs: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Independiente Rivadavia Ou Argentinos Jrs - odd 1.35
- 🟢 Palpite: Argentinos Jrs (0) - odd 1.71
- 🟡 Palpite: Total de Gols: Menos de 1.5 - odd 2.13
⚖️ Independiente Rivadavia x Argentinos Jrs: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Resultado Final: Independiente Rivadavia - odd 3.05
- 🟢 Palpite: Argentinos Jrs E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 3.25
- 🟡 Palpite: Independiente Rivadavia E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 3.96
🚀 Independiente Rivadavia x Argentinos Jrs: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: 1º Gol: Nenhum - odd 5.85
- 🟢 Palpite: Empate E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 5.46
- 🟡 Palpite: Empate / Argentinos Jrs - odd 5.23
Independiente Rivadavia x Argentinos Jrs: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto entre Independiente Rivadavia e Argentinos Jrs. é crucial para as duas equipes, já que ambos os times precisam de um resultado positivo para os seus objetivos no Campeonato Argentino. O Argentinos Jrs., em busca de uma vaga na próxima fase, tem um desempenho superior ao do Independiente Rivadavia, que luta para não ser rebaixado. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia, já que ambos os times precisam de um resultado positivo.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Independiente Rivadavia x Argentinos Jrs - Campeonato Argentino
- 📅 Data: 30/08/25
- ⏰ Horário: 14h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Bautista Gargantini, em Mendoza
- 📺 Transmissão: Disney+
Como Independiente Rivadavia e Argentinos Jrs Chegam Para o Confronto
O Independiente Rivadavia chega para a partida na 24ª colocação da tabela, com 5 pontos em 6 jogos. O time tem um desempenho global de 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Em casa, o Independiente Rivadavia não perde há um jogo, com 1 empate e 2 derrotas. A equipe tem uma sequência de um empate seguido e não perde há um jogo.
O Argentinos Jrs está na 16ª posição da tabela, com 8 pontos em 6 jogos. O time tem um desempenho global de 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Argentinos Jrs. tem uma sequência de uma vitória seguida e não perde há um jogo. Fora de casa, o time tem um histórico de um empate e duas derrotas em três jogos, mas em seus últimos 10 jogos tem um desempenho superior ao do Independiente Rivadavia, com uma média de 1.5 gols marcados por jogo e 0.7 gols sofridos.
Independ. Rivadavia x Argentinos JRS: Palpite do Dia
Independ. Rivadavia x Argentinos JRS: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Independ. Rivadavia x Argentinos JRS: Confrontos Diretos
