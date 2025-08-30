Independiente Rivadavia x Argentino Jrs: Palpite, Onde Assistir, Liga Argentina, 30/8

Independiente Rivadavia x Argentinos Jrs: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo do Campeonato Argentino, que acontece neste sábado (30/08), às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Bautista Gargantini, em Mendoza, sem transmissão para o Brasil.

O jogo é decisivo para a tabela do Campeonato Argentino. O Independiente Rivadavia está na 24ª colocação na tabela geral do torneio, com 5 pontos, e o Argentinos Jrs. vem em uma posição melhor, na 16ª, com 8 pontos. Ambos os times buscam a vitória para subir na classificação e se afastarem da parte de baixo da tabela.

Independiente Rivadavia x Argentinos Jrs Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Argentinos Jrs (-0.5) - odd 2.44

- odd 2.44

🎯 Palpite: Cartão - Resultado Final: Argentinos Jrs - odd 1.93

- odd 1.93

🎯 Palpite: Escanteio - Resultado Final: Argentinos Jrs - odd 1.70



As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam no desempenho superior do Argentinos Jrs.. O time tem uma média de 1.5 gols marcados por jogo e uma defesa sólida, que sofre em média 0.7 gols por partida. O Independiente Rivadavia, por sua vez, tem uma média de 1.3 gols marcados e 1.4 gols sofridos por jogo. O mercado de cartões se mostra uma opção interessante, já que o Argentinos Jrs., por ser o favorito, pode cometer mais faltas para segurar o resultado, enquanto o mercado de escanteios reflete a expectativa de um domínio de jogo do Argentinos Juniors, que pode levar a um maior número de bolas paradas.

Palpites Alternativos Independiente Rivadavia x Argentinos Jrs



🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.52

- odd 1.52

🎯 Palpite: Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.36

- odd 1.36

🎯 Palpite: 1º Gol: Argentinos Jrs - odd 2.05



Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como o placar com poucos gols ou a aposta em quem marca primeiro, que podem dar mais valor à aposta. O confronto direto nos últimos anos é de poucos gols, o que reforça o palpite para uma partida com o placar baixo.

💰 Independiente Rivadavia x Argentinos Jrs: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Independiente Rivadavia Ou Argentinos Jrs - odd 1.35

- odd 1.35

🟢 Palpite: Argentinos Jrs (0) - odd 1.71

- odd 1.71

🟡 Palpite: Total de Gols: Menos de 1.5 - odd 2.13



⚖️ Independiente Rivadavia x Argentinos Jrs: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Resultado Final: Independiente Rivadavia - odd 3.05

- odd 3.05

🟢 Palpite: Argentinos Jrs E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 3.25

- odd 3.25

🟡 Palpite: Independiente Rivadavia E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 3.96



🚀 Independiente Rivadavia x Argentinos Jrs: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: 1º Gol: Nenhum - odd 5.85

- odd 5.85

🟢 Palpite: Empate E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 5.46

- odd 5.46

🟡 Palpite: Empate / Argentinos Jrs - odd 5.23



Independiente Rivadavia x Argentinos Jrs: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Independiente Rivadavia e Argentinos Jrs. é crucial para as duas equipes, já que ambos os times precisam de um resultado positivo para os seus objetivos no Campeonato Argentino. O Argentinos Jrs., em busca de uma vaga na próxima fase, tem um desempenho superior ao do Independiente Rivadavia, que luta para não ser rebaixado. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia, já que ambos os times precisam de um resultado positivo.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Independiente Rivadavia x Argentinos Jrs - Campeonato Argentino

- Campeonato Argentino

📅 Data: 30/08/25



⏰ Horário: 14h45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Bautista Gargantini, em Mendoza



📺 Transmissão: Disney+



Como Independiente Rivadavia e Argentinos Jrs Chegam Para o Confronto

O Independiente Rivadavia chega para a partida na 24ª colocação da tabela, com 5 pontos em 6 jogos. O time tem um desempenho global de 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Em casa, o Independiente Rivadavia não perde há um jogo, com 1 empate e 2 derrotas. A equipe tem uma sequência de um empate seguido e não perde há um jogo.

O Argentinos Jrs está na 16ª posição da tabela, com 8 pontos em 6 jogos. O time tem um desempenho global de 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Argentinos Jrs. tem uma sequência de uma vitória seguida e não perde há um jogo. Fora de casa, o time tem um histórico de um empate e duas derrotas em três jogos, mas em seus últimos 10 jogos tem um desempenho superior ao do Independiente Rivadavia, com uma média de 1.5 gols marcados por jogo e 0.7 gols sofridos.