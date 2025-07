Independiente del Valle x Vasco da Gama: Palpite, Onde Assistir, Sul-Americana - 15/7

Independiente del Valle x Vasco se enfrentam nesta terça-feira, 15/07, em partida válida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. A bola rola às 21h30, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito (Equador), e você confere a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que terá transmissão pelo streaming Paramount+.

O Del Valle entra pressionado para fazer valer o mando de campo e abrir vantagem no duelo. Já o Vasco tenta se reestruturar fora de casa, buscando reencontrar as boas atuações da fase de grupos para tentar ir às oitavas de final.

Confira nosso palpite de Independiente del Valle x Vasco, saiba onde assistir ao vivo e as prováveis escalações deste confronto decisivo da noite de hoje.

Independiente del Valle x Vasco Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Vitória do Del Valle – odd pagando @1.73 na Superbet

- Vitória do Del Valle – na Superbet

Palpite 2 - Mais de 2,5 gols – odd pagando @2.01 na Alfa Bet

- Mais de 2,5 gols – na Alfa Bet

Palpite 3 - Vasco com mais cartões – odd pagando @1.71 na Esportes da Sorte



Para as apostas em Independiente del Valle x Vasco, sugerimos esses três palpites baseados no desempenho recente dos dois clubes na temporada 2025. Como você verá a seguir, o Del Valle é favorito em casa, mas o Vasco tem números que indicam chances de um jogo movimentado.

Vitória do Del Valle – odd pagando @1.73

O Independiente del Valle perdeu apenas 1 dos últimos 10 jogos, com aproveitamento sólido mesmo diante de adversários como LDU e Barcelona. Em casa, tem boa regularidade e mostrou força nas vitórias contra Mushuc Runa e Barcelona.

O Vasco, por outro lado, perdeu 3 dos últimos 5 jogos fora de casa, incluindo uma derrota para o Botafogo por 2 a 0. A altitude de Quito também costuma pesar contra clubes brasileiros. Com base nisso, o favoritismo do Del Valle é justificado.

Mais de 2,5 gols – odd pagando @2.01

As estatísticas apontam um jogo propenso a gols. O Del Valle tem média de 1,8 gol marcado por jogo fora de casa na Sula e costuma atuar de forma ofensiva. Já o Vasco apresenta média de 3,2 gols somados nas últimas 10 partidas.

Nos últimos confrontos das duas equipes, 60% dos jogos terminaram com mais de 2,5 gols, o que reforça a tendência para este mercado. Ambos os times têm defesas vulneráveis e linhas de ataque capazes de marcar.

Vasco com mais cartões – odd pagando @1.71

Na média do ano, o Vasco tem se mostrado um time mais faltoso do que o Independiente Del Valle. Ao todo, os cariocas atingiram média de 13.7 faltas por jogo, das quais resultam 2.3 cartões. Já os equatorianos, tem média de 9.3 faltas, das quais resultam 1.9 cartões.

No entanto, é importante considerar o contexto da partida. Jogando em casa, com a força da altitude, o Del Valle deve dominar a posse de bola e propor mais o jogo. Isso coloca o Vasco na defensiva, tendo de fazer pressão. É mais tempo se defendendo e, portanto, com mais chances de levar cartões. Por isso, apostamos no Vasco neste mercado de Resultado Final - Cartões.

Independiente del Valle x Vasco - Últimos 5 Jogos Entre Os Times

Não há confrontos diretos registrados entre Independiente del Valle x Vasco nos últimos anos. Esta é a primeira vez que os times se enfrentam em competiçãoes oficiais.

Últimas Notícias do Independiente del Valle

As notícias do Independiente del Valle mostram que o time equatoriano vive um bom momento na temporada. Líder da LigaPro com 40 pontos, a equipe tem se mostrado equilibrada entre ataque e defesa.

Na Sul-Americana, mesmo após eliminação na Libertadores, o Del Valle vem com força total. A chegada do técnico Javier Rabanal trouxe estabilidade ao time, que não perde há 5 jogos.

Independiente del Valle - Últimos 5 jogos



✅ Macará 2x1 Del Valle



🟡 Del Valle 1x1 Barcelona



✅ Universidad Católica 0x3 Del Valle



🟡 LDU 1x1 Del Valle



🟡 Del Valle 1x1 Libertad



Últimas Notícias do Vasco

As notícias do Vasco indicam um time em fase de transição. Sob comando de Fernando Diniz, o Cruzmaltino teve um respiro no Brasileirão, mas segue instável fora de casa.

O time acabou de anunciar a contratação de Thiago Mendes, ex-São Paulo. No entanto, o atleta ainda não deve estrear pelo time. Na Sula, o Vasco passou com 8 pontos no grupo G.

Vasco - Últimos 5 jogos



❌ Vasco 0x2 Botafogo



✅ São Paulo 1x3 Vasco



❌ Vasco 0x2 RB Bragantino



✅ Vasco 3x0 Melgar



❌ Fluminense 2x1 Vasco



Independiente del Valle x Vasco: Quem Ganha? - Melhores Odds

O Independiente del Valle tem 57,8% de chances de vitória nesta segunda-feira, 15/07. Isso se baseia na odd de 1.73 oferecida pelas casas de apostas, indicando forte favoritismo dos equatorianos.



Independiente del Valle ganha - Odd de @1.73



Empate - Odd de @3.54



Vasco da Gama ganha - Odd de @5.52



Independiente del Valle x Vasco: Palpite de Odds Altas para o Jogo

Quer ousar mais? Confira essa múltipla com odds altas de Independiente del Valle x Vasco:



Independiente del Valle vence os dois tempos + Sornoza, Junior marca a qualquer momento – Odd @5.96 – Na Superbet



Independiente del Valle x Vasco: Estatísticas



Del Valle tem média de 1,8 gols por partida



Vasco tem média combinada de 3,2 gols por jogo



60% dos jogos do Vasco fora de casa tiveram mais de 2,5 gols



Del Valle não perde há 5 partidas



Vegetti tem 19 gols na temporada



Independiente del Valle x Vasco - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir a Independiente del Valle x Vasco ao vivo na Paramount+, com streaming liberado também na Superbet. A partida acontece às 21h30, nesta segunda-feira, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito.

Tudo o que você precisa saber de Independiente del Valle x Vasco:



⚽️ Confronto: Independiente del Valle x Vasco - Copa Sul-Americana



📅 Data: 15/07/2025



⏰ Horário: 21h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Olímpico Atahualpa, Quito



📺 Onde vai passar Independiente del Valle x Vasco: Paramount+ e Superbet



Para quem não tem Paramount+, a opção para assistir Independiente del Valle x Vasco ao vivo é a Superbet. A casa de apostas exibirá o jogo ao vivo e com imagens para todos os usuários com saldo na conta.