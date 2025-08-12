Assine UOL
Independiente del Valle
  • E
  • V
  • V
  • V
  • E
CONMEBOL Sudamericana - World Wide
Mushuc Runa SC
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.42
x
4.33
2
8.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.44
x
4.57
2
7.79
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.44
x
4.4
2
7.7
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.41
x
4.2
2
7.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.45
x
4.5
2
7.4
Apostar agora
Odds atualizadas a 12.08.2025 às 15:48

Independiente del Valle x Mushuc Runa: Palpite, Odds 3+, 5+, Sul-Americana (12/08)

Publicado
12.08.2025
Atualizado em
12.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Nesta terça-feira, 12/08, Independiente del Valle e Mushuc Runa protagonizam confronto direto pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá início às 19:00 no Complejo Independiente del Valle, em Sangolquí.


O time de Sangolquí busca aproveitar o favoritismo absoluto em casa para avançar às quartas. O Independiente del Valle vive excelente momento, sem perder há 10 jogos e com sete vitórias nos últimos 10 confrontos. Já o Mushuc Runa atravessa crise profunda, com apenas três vitórias nos últimos 10 jogos e sequência de quatro derrotas consecutivas.


Confira nossos palpites de Independiente del Valle x Mushuc Runa, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Independiente del Valle x Mushuc Runa: Nossas 3 Melhores Dicas


Com base na disparidade de momentos, o Independiente del Valle é favorito absoluto. O time marca 1.8 gols por jogo, enquanto o Mushuc Runa não marca em 40% dos confrontos.



  • 🎯 Independiente del Valle vence - odd 1.39

  • 🎯 Independiente del Valle não sofre gols - odd 2.03

  • 🎯 Independiente del Valle marca 2+ gols - odd 2.38


Palpites Alternativos Independiente Valle x Mushuc Runa


Para apostadores mais experientes, a superioridade técnica é evidente. O Mushuc Runa não abre marcador em nenhum jogo como visitante nos últimos confrontos.


Os mercados alternativos exploram o domínio esperado dos mandantes. O Independiente abre marcador em 100% dos jogos em casa na Sul-Americana.



  • 🎯 Independiente del Valle marca primeiro - odd 1.35

  • 🎯 Independiente del Valle vence por 2+ gols - odd 3.55

  • 🎯 Mushuc Runa não marca - odd 2.28


Super Palpites Independiente Valle x Mushuc Runa



  • 🚀 Independiente del Valle vence 3x0 - odd 8.40


💰 Palpites de Odds Baixas Independiente Valle x Mushuc Runa



  • 🔵 Independiente del Valle não perde - odd 1.10

  • 🟢 Independiente del Valle marca - odd 1.08

  • 🟡 Mais de 1.5 gols - odd 1.20


⚖️ Palpites de Odds Médias Independiente Valle x Mushuc Runa



  • 🔵 Independiente del Valle não sofre gols - odd 2.03

  • 🟢 Independiente del Valle marca 2+ gols - odd 2.38

  • 🟡 Independiente del Valle vence por 1 gol - odd 3.65


🚀 Palpites de Odds Altas Independiente Valle x Mushuc Runa



  • 🔵 Independiente del Valle vence por 3+ gols - odd 6.00

  • 🟢 Mais de 4.5 gols - odd 8.00

  • 🟡 Independiente del Valle marca 4+ gols - odd 12.00


Independiente Valle x Mushuc Runa: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Independiente del Valle x Mushuc Runa - Copa Sul-Americana 2025

  • 📅 Data: 12/08/2025

  • Horário: 19:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Complejo Independiente del Valle, Sangolquí

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+


 

Ver mais Ver menos

Independiente del Valle x Mushuc Runa SC: Palpite do Dia

Independiente del Valle Vence
Superbet logo
1.45
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Portsmouth - Reading
1
1.44
Ferencvarosi TC - Ludogorets
1
1.52
Dundee Utd - Rapid Vienna
2
1.8
Múltipla
3.94
x
Aposta
20
=
Ganhos
78.80
Apostar agora

Independiente del Valle x Mushuc Runa SC: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Independiente del Valle x Mushuc Runa SC: Confrontos Diretos

2 Vitórias
3 Empates
0 Vitórias
2025 Liga Pro
Mushuc Runa SC
0 - 0
Independiente del Valle
2025 CONMEBOL Sudamericana
Mushuc Runa SC
0 - 0
Independiente del Valle
2025 Liga Pro
Independiente del Valle
2 - 1
Mushuc Runa SC
2024 Liga Pro
Mushuc Runa SC
1 - 1
Independiente del Valle
2024 Liga Pro
Independiente del Valle
2 - 1
Mushuc Runa SC

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Independiente del Valle
Empate
Mushuc Runa SC

Como Independiente Valle e Mushuc Runa Chegam Para o Confronto


O Independiente del Valle atravessa fase excepcional, sem derrotas há 10 jogos consecutivos e com sete vitórias. O time não sofre gols em 50% dos jogos e marca principalmente no segundo tempo.


O Mushuc Runa enfrenta crise severa, com apenas três vitórias nos últimos 10 jogos. A equipe sofre 2 gols por jogo em média e não consegue vitórias há muito tempo.


Últimos Jogos do Independiente del Valle


O time de Sangolquí demonstra consistência absoluta na temporada atual. A equipe não sofre gols em 50% dos jogos e mantém invencibilidade há 10 partidas consecutivas.


O Independiente vem de sequência perfeita em casa e controla bem suas partidas. O time marca principalmente entre 46-60 minutos e tem defesa muito sólida.



  • 🟡 Manta 0-0 Independiente del Valle - Campeonato Equatoriano

  • ✅ Independiente del Valle 1-0 El Nacional - Campeonato Equatoriano

  • ✅ Deportivo Cuenca 0-3 Independiente del Valle - Campeonato Equatoriano

  • 🟡 Vasco 1-1 Independiente del Valle - Copa Sul-Americana

  • ✅ Independiente del Valle 2-1 Aucas - Campeonato Equatoriano


Últimos Jogos do Mushuc Runa


O time de Pontevedra atravessa momento dramático na temporada. A equipe sofre 2 gols por jogo em média e tem apenas três vitórias nos últimos 10 confrontos.


O Mushuc Runa não consegue vitórias há muito tempo e mostra fragilidade total principalmente fora de casa. O time marca principalmente nos minutos finais, mas sofre demais na defesa.



  • ❌ Mushuc Runa 1-2 Libertad - Campeonato Equatoriano

  • ❌ LDU Quito 2-1 Mushuc Runa - Campeonato Equatoriano

  • ❌ Mushuc Runa 0-1 Universitario - Campeonato Equatoriano

  • ❌ Emelec 1-0 Mushuc Runa - Campeonato Equatoriano

  • 🟡 Vinotinto FC 1-1 Mushuc Runa - Campeonato Equatoriano


Nossa Opinião para Independiente Valle x Mushuc Runa


O Independiente del Valle chega como favorito absoluto devido ao momento superior e grande diferença técnica. A disparidade de fases é evidente entre as equipes.


O Mushuc Runa precisará de milagre para conseguir resultado positivo. Esperamos vitória tranquila do time mandante, que deve controlar a partida do início ao fim.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Hammarby FF
  • V
  • E
  • V
  • V
  • E
-
Rosenborg
  • E
  • D
  • V
  • V
  • V

Hammarby FF Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Salford City
  • V
  • D
  • D
  • E
  • V
-
Rotherham
  • D
  • V
  • D
  • D
  • V

Rotherham Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Celje
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
-
FC Lugano
  • V
  • D
  • D
  • D
  • D

FC Lugano Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Utrecht
  • V
  • V
  • V
  • V
  • E
-
Servette FC
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D

Utrecht Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Fenerbahce
  • E
  • D
  • V
  • D
  • V
-
Feyenoord
  • V
  • V
  • V
  • D
  • D

Fenerbahce Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Burgos
  • V
  • V
  • V
  • E
  • D
-
Cultural Leonesa
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V

Burgos Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Gillingham
  • V
  • E
  • V
  • D
  • E
-
AFC Wimbledon
  • V
  • D
  • D
  • D
  • D

AFC Wimbledon Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Watford
  • D
  • E
  • E
  • E
  • D
-
Norwich
  • D
  • D
  • E
  • D
  • V

Norwich Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites