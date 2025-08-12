- E
Independiente del Valle x Mushuc Runa: Palpite, Odds 3+, 5+, Sul-Americana (12/08)
Nesta terça-feira, 12/08, Independiente del Valle e Mushuc Runa protagonizam confronto direto pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá início às 19:00 no Complejo Independiente del Valle, em Sangolquí.
O time de Sangolquí busca aproveitar o favoritismo absoluto em casa para avançar às quartas. O Independiente del Valle vive excelente momento, sem perder há 10 jogos e com sete vitórias nos últimos 10 confrontos. Já o Mushuc Runa atravessa crise profunda, com apenas três vitórias nos últimos 10 jogos e sequência de quatro derrotas consecutivas.
Confira nossos palpites de Independiente del Valle x Mushuc Runa, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Independiente del Valle x Mushuc Runa: Nossas 3 Melhores Dicas
Com base na disparidade de momentos, o Independiente del Valle é favorito absoluto. O time marca 1.8 gols por jogo, enquanto o Mushuc Runa não marca em 40% dos confrontos.
- 🎯 Independiente del Valle vence - odd 1.39
- 🎯 Independiente del Valle não sofre gols - odd 2.03
- 🎯 Independiente del Valle marca 2+ gols - odd 2.38
Palpites Alternativos Independiente Valle x Mushuc Runa
Para apostadores mais experientes, a superioridade técnica é evidente. O Mushuc Runa não abre marcador em nenhum jogo como visitante nos últimos confrontos.
Os mercados alternativos exploram o domínio esperado dos mandantes. O Independiente abre marcador em 100% dos jogos em casa na Sul-Americana.
- 🎯 Independiente del Valle marca primeiro - odd 1.35
- 🎯 Independiente del Valle vence por 2+ gols - odd 3.55
- 🎯 Mushuc Runa não marca - odd 2.28
Super Palpites Independiente Valle x Mushuc Runa
- 🚀 Independiente del Valle vence 3x0 - odd 8.40
💰 Palpites de Odds Baixas Independiente Valle x Mushuc Runa
- 🔵 Independiente del Valle não perde - odd 1.10
- 🟢 Independiente del Valle marca - odd 1.08
- 🟡 Mais de 1.5 gols - odd 1.20
⚖️ Palpites de Odds Médias Independiente Valle x Mushuc Runa
- 🔵 Independiente del Valle não sofre gols - odd 2.03
- 🟢 Independiente del Valle marca 2+ gols - odd 2.38
- 🟡 Independiente del Valle vence por 1 gol - odd 3.65
🚀 Palpites de Odds Altas Independiente Valle x Mushuc Runa
- 🔵 Independiente del Valle vence por 3+ gols - odd 6.00
- 🟢 Mais de 4.5 gols - odd 8.00
- 🟡 Independiente del Valle marca 4+ gols - odd 12.00
Independiente Valle x Mushuc Runa: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Independiente del Valle x Mushuc Runa - Copa Sul-Americana 2025
- 📅 Data: 12/08/2025
- ⏰ Horário: 19:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Complejo Independiente del Valle, Sangolquí
- 📺 Transmissão: ESPN e Disney+
Independiente del Valle x Mushuc Runa SC: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Independiente del Valle x Mushuc Runa SC: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Independiente del Valle x Mushuc Runa SC: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Como Independiente Valle e Mushuc Runa Chegam Para o Confronto
O Independiente del Valle atravessa fase excepcional, sem derrotas há 10 jogos consecutivos e com sete vitórias. O time não sofre gols em 50% dos jogos e marca principalmente no segundo tempo.
O Mushuc Runa enfrenta crise severa, com apenas três vitórias nos últimos 10 jogos. A equipe sofre 2 gols por jogo em média e não consegue vitórias há muito tempo.
Últimos Jogos do Independiente del Valle
O time de Sangolquí demonstra consistência absoluta na temporada atual. A equipe não sofre gols em 50% dos jogos e mantém invencibilidade há 10 partidas consecutivas.
O Independiente vem de sequência perfeita em casa e controla bem suas partidas. O time marca principalmente entre 46-60 minutos e tem defesa muito sólida.
- 🟡 Manta 0-0 Independiente del Valle - Campeonato Equatoriano
- ✅ Independiente del Valle 1-0 El Nacional - Campeonato Equatoriano
- ✅ Deportivo Cuenca 0-3 Independiente del Valle - Campeonato Equatoriano
- 🟡 Vasco 1-1 Independiente del Valle - Copa Sul-Americana
- ✅ Independiente del Valle 2-1 Aucas - Campeonato Equatoriano
Últimos Jogos do Mushuc Runa
O time de Pontevedra atravessa momento dramático na temporada. A equipe sofre 2 gols por jogo em média e tem apenas três vitórias nos últimos 10 confrontos.
O Mushuc Runa não consegue vitórias há muito tempo e mostra fragilidade total principalmente fora de casa. O time marca principalmente nos minutos finais, mas sofre demais na defesa.
- ❌ Mushuc Runa 1-2 Libertad - Campeonato Equatoriano
- ❌ LDU Quito 2-1 Mushuc Runa - Campeonato Equatoriano
- ❌ Mushuc Runa 0-1 Universitario - Campeonato Equatoriano
- ❌ Emelec 1-0 Mushuc Runa - Campeonato Equatoriano
- 🟡 Vinotinto FC 1-1 Mushuc Runa - Campeonato Equatoriano
Nossa Opinião para Independiente Valle x Mushuc Runa
O Independiente del Valle chega como favorito absoluto devido ao momento superior e grande diferença técnica. A disparidade de fases é evidente entre as equipes.
O Mushuc Runa precisará de milagre para conseguir resultado positivo. Esperamos vitória tranquila do time mandante, que deve controlar a partida do início ao fim.
Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.
