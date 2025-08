Independência AC x Altos: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Serie D - 03/08

Independência AC x Altos: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

A rodada da Série D do Brasileirão continua neste domingo, 3 de agosto, com o duelo entre Independência AC e Altos, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Arena da Floresta, em Rio Branco.

Independência AC x Altos Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Palpite 1 - Empate Anula Aposta: Altos - odd 1.90 na Novibet







Palpite 2 - Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.72 na Novibet







Palpite 3 - Gols no 1º Tempo: Menos de 1.5 - odd 1.55 na Novibet





Em jogos como esse, a cautela costuma predominar, especialmente na primeira metade da partida.

Empate Anula Aposta: Altos - odd 1.90

O time visitante pode aproveitar a instabilidade do rival, mas esse mercado dá segurança extra em caso de empate.

Menos de 2.5 Gols - odd 1.72

Ambas as equipes vêm de jogos pouco produtivos ofensivamente, e o padrão da Série D reforça essa tendência.

Menos de 1.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.55

A etapa inicial deve ser de estudo, o que torna esse mercado um dos mais seguros da partida.

Independência AC x Altos: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Independência AC x Altos