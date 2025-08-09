Imperatriz x Manaus: Palpite, Odds +6, +20 e Onde Assistir Brasileirão Série D

Confira os melhores palpite para Imperatriz x Manaus, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Imperatriz e Manaus se enfrentam neste sábado, 09 de agosto, pelo mata-mata do Campeonato Brasileiro Série D. O confronto acontece às 19h30 (horário de Brasília) no Estádio Frei Epifânio. No primeiro jogo, o Imperatriz venceu por 2x0. Imperatriz x Manaus terá transmissão pelo YouTube do Metrópole.

Palpites de Imperatriz x Manaus: Nossas 3 Melhores Dicas

Com a vantagem de 2 a 0 construída no primeiro jogo, o Imperatriz joga em casa com a tranquilidade de poder administrar o resultado. Já o Manaus precisa de uma vitória por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Analisando o cenário, selecionamos três palpites principais para este confronto.



⚽ Classificação: Imperatriz - Odd de 1.05 na Superbet



⚽ Total de Gols - Abaixo de 2.5 - Odd de 1.55 na Esportes da Sorte



⚽ Resultado Final: Empate - Odd de 3.01 na BetNacional



Palpites Alternativos Imperatriz x Manaus



⚽ Dupla Chance: Imperatriz ou Empate - Odd de 1.34 na Superbet



⚽ Ambas as Equipes Marcam: Não - Odd de 1.80 na Superbet



⚽ Primeiro Tempo: Empate - Odd de 1.96 na Esportes da Sorte



Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Imperatriz x Manaus. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como a necessidade de ataque do Manaus e a postura mais defensiva do Imperatriz, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.

Palpites de Odds Baixas Imperatriz x Manaus



⚽ Imperatriz ou Empate (Dupla Chance) - Odd de 1.30 na Superbet



⚽ Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.28 na BetNacional



⚽ Imperatriz marca a qualquer momento - Odd de 1.25 na Esportes da Sorte



Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, geralmente entre 1.10 e 2.49. São apostas com maior probabilidade de acerto, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Analisamos o cenário da partida para oferecer opções seguras.

Palpites de Odds Médias Imperatriz x Manaus



⚽ 1º Gol - Manaus - Odd de 2.15 na Superbet



⚽ 1º Tempo - Resultado - Imperatriz - Odd de 3.05 na Esportes da Sorte



⚽ Intervalo/Resultado Final - Imperatriz/Imperatriz - Odd de 4.00 na Superbet



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, na faixa de 2.50 a 4.99. Essas apostas oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo indicadas para quem busca valor em mercados ligeiramente mais desafiadores, mas ainda com boas chances de sucesso. Consideramos cenários prováveis do jogo para estas recomendações.

Palpites de Odds Altas Imperatriz x Manaus



⚽ Total de Gols do Time - Imperatriz - Mais de 2.5 - Odd de 6.00 na Superbet



⚽ Resultado Exato - 3x1 - Odd de 21.08 na Esportes da Sorte



⚽ Intervalo/Resultado Final - Manaus/Imperatriz - Odd de 38.00 na Superbet



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas, acima de 5.00. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como resultados exatos ou combinações específicas de eventos na partida.

Informações do Jogo: Imperatriz x Manaus: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Imperatriz x Manaus - Campeonato Brasileiro Série D (mata-mata)

Imperatriz x Manaus - Campeonato Brasileiro Série D (mata-mata)

Data: 09/08/2025

09/08/2025

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

19h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Frei Epifânio, Imperatriz (MA)

Estádio Frei Epifânio, Imperatriz (MA)

Transmissão: YouTube do Metrópole



Como Imperatriz e Manaus Chegam Para o Confronto

O Imperatriz chega para este jogo de volta do mata-mata da Série D com uma excelente vantagem de 2 a 0. A equipe, jogando em casa, terá a oportunidade de administrar o resultado, focando em uma defesa sólida e tentando aproveitar as oportunidades de contra-ataque. O time precisa de apenas um empate para garantir a classificação para a próxima fase. Sua postura deve ser mais cautelosa, buscando não correr riscos desnecessários.

O Manaus enfrenta uma situação difícil, precisando reverter uma desvantagem de dois gols fora de casa. A equipe terá que adotar uma postura extremamente ofensiva, buscando o ataque desde o início para tentar marcar os gols necessários. O Manaus precisará de uma atuação impecável e de muita eficiência na finalização para ter chances de virar o placar e seguir na competição.

* Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.