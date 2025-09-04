Assine UOL
Mauritius
  • E
  • E
  • E
  • E
  • D
World Cup - Qualification Africa - World Wide
Cape Verde Islands
  • E
  • V
  • E
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
8
x
4.1
2
1.45
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
7.3
x
3.85
2
1.44
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
7.4
x
3.75
2
1.43
Apostar agora
Odds atualizadas a 04.09.2025 às 11:22

Ilhas Maurício x Cabo Verde: Palpite, Onde Assistir, Eliminatórias da Copa (04/09)

Alex Alves
Autor
Publicado
04.09.2025
Atualizado em
04.09.2025
Tempo de leitura
6 min

Ilhas Maurício x Cabo Verde se enfrentam nesta quinta-feira, 04/09, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola rola às 13h00 (horário de Brasília), no National Sports Complex Pitch 1. A transmissão do jogo será pela FIFA+.


A partida promete ser disputada, com as duas seleções buscando um bom resultado para avançar na competição. Ilhas Maurício busca a vitória em casa, enquanto Cabo Verde tenta manter o bom momento.


Confira nossos palpites de Ilhas Maurício x Cabo Verde, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Ilhas Maurício x Cabo Verde: Nossas 3 Melhores Dicas


Para os palpites de Ilhas Maurício x Cabo Verde, analisamos o desempenho recente das equipes e o histórico de confrontos. A expectativa é de um jogo equilibrado, com chances para ambos os lados. Observando as odds oferecidas, separamos algumas dicas para você.



  • 🎯 Empate no 1º Tempo - odd 2.10

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam - odd 2.45

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 3.00


Palpites Alternativos Ilhas Maurício x Cabo Verde


Para os apostadores que buscam opções mais ousadas, separamos mercados alternativos com boas odds. Acreditamos que a partida pode ter reviravoltas e jogadas inesperadas, com potencial para bons lucros.



  • 🎯 Vencedor: Cabo Verde e Ambas as Equipes Marcam - odd 4.50

  • 🎯 Placar Exato: 1-2 - odd 7.50

  • 🎯 Cartão Vermelho na Partida - odd 6.00


Super Palpites Ilhas Maurício x Cabo Verde


Para quem gosta de emoção e grandes retornos, separamos um super palpite com odds ainda mais atrativas.



  • 🚀 Dupla Chance: Empate ou Cabo Verde e Mais de 2.5 Gols - odd 7.00


💰 Palpites de Odds Baixas Ilhas Maurício x Cabo Verde


Para quem busca segurança, selecionamos algumas opções com odds mais conservadoras, mas com boas chances de acerto. São mercados ideais para quem prefere apostas mais tranquilas.



  • 🔵 Resultado de Cada Tempo: Cabo Verde / Empate - odd 2.20

  • 🟢 Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.55

  • 🟡 Dupla Chance: Cabo Verde ou Empate - odd 1.40


⚖️ Palpites de Odds Médias Ilhas Maurício x Cabo Verde


Se você busca um equilíbrio entre risco e recompensa, as odds médias podem ser a escolha ideal. Oferecem um bom potencial de lucro, sem arriscar tanto.



  • 🔵 Handicap Asiático: Cabo Verde -0.5 - odd 2.60

  • 🟢 Ambas as Equipes Marcam e Mais de 2.5 Gols - odd 3.20

  • 🟡 Vencedor do 1º Tempo: Cabo Verde - odd 2.90


🚀 Palpites de Odds Altas Ilhas Maurício x Cabo Verde


Para os apostadores que não têm medo de arriscar, separamos algumas opções com odds altas. São mercados que podem render ótimos lucros, mas exigem mais cautela.



  • 🔵 Placar Exato: 1-3 - odd 9.00

  • 🟢 Cabo Verde Ganha Por Exatamente 2 Gols - odd 6.50


Ilhas Maurício x Cabo Verde: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Ilhas Maurício x Cabo Verde - Eliminatórias da Copa

  • 📅 Data: 04/09/2025

  • Horário: 13:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: National Sports Complex Pitch 1

  • 📺 Transmissão: FIFA+


Como Ilhas Maurício x Cabo Verde Chegam Para o Confronto


Ilhas Maurício, buscando surpreender em casa, precisa mostrar organização tática e aproveitar as oportunidades de gol. A equipe busca impor seu ritmo e conquistar os primeiros pontos na competição.


Cabo Verde, com uma equipe experiente e entrosada, visa manter o bom desempenho e garantir a vitória fora de casa. O time busca impor seu estilo de jogo e aproveitar as chances para marcar.


Nossa Opinião para Ilhas Maurício x Cabo Verde


Acreditamos em um jogo disputado, com Cabo Verde como favorita, mas Ilhas Maurício pode surpreender jogando em casa. A estratégia de cada time e a capacidade de aproveitar as oportunidades serão cruciais.


Acreditamos em um jogo aberto, com chances de gols para ambos os lados, mas com Cabo Verde levando a melhor. A partida promete ser emocionante, com muita disputa e lances de perigo.


 

Ver mais Ver menos

Mauritius x Cape Verde Islands: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Uganda - Mozambique
1
1.85
Australia - New Zealand
1
1.62
Brazil - Chile
1
1.25
Múltipla
3.75
x
Aposta
20
=
Ganhos
74.93
Apostar agora

Mauritius x Cape Verde Islands: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Mauritius x Cape Verde Islands: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2023 World Cup - Qualification Africa
Cape Verde Islands
1 - 0
Mauritius

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Mauritius
Empate
Cape Verde Islands

Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte somente por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


 



 

Ver mais Ver menos
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte