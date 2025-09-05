Assine UOL
Faroe Islands
  • V
  • D
  • D
  • D
  • D
World Cup - Qualification Europe - World Wide
Tórsvøllur
Croatia
  • V
  • V
  • D
  • V
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
13
x
5.75
2
1.25
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
12.75
x
5.6
2
1.24
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
12
x
5.8
2
1.22
Apostar agora
Odds atualizadas a 05.09.2025 às 09:00

Ilhas Faroé x Croácia, Palpite, Eliminatórias da Copa (05/09), Odds +5 e +6

Publicado
05.09.2025
Atualizado em
05.09.2025
Tempo de leitura
4 min

lhas Faroé x Croácia: veja os melhores palpites para o jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Conheça odds altas +5 para esse confronto. Saiba também onde assistir ao jogo de 05/09


Ilhas Faroé e Croácia se enfrentam nesta sexta-feira, 05 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026.


A bola rola às 15h45 (horário de Brasília) no Tórsvøllur, em Tórshavn. A transmissão será pelo Disney+.


O duelo promete ser um teste para as estratégias de ambas as equipes, com a Croácia buscando consolidar sua posição na competição, enquanto Ilhas Faroe tenta surpreender. Confira nossos palpites de Ilhas Faroe x Croácia, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas.


Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Ilhas Faroé x Croácia: Palpite



  • 🎯 Croácia para vencer - odd 1.25

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.90

  •  🎯 Croácia para marcar no 1º tempo - odd 1.60


Palpites Alternativos Ilhas Faroé x Croácia


Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. A análise dos confrontos anteriores entre as seleções, aliada à fase atual de cada time, nos permite identificar mercados com potencial de retorno.


Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca diversificar suas apostas. A estratégia é fundamental para quem procura maximizar os lucros em cada partida.



  • 🎯 Ambas as equipes marcam: Não - odd 1.70

  • 🎯 Handicap Croácia -1.5 - odd 2.00

  • 🎯 Total de escanteios: Mais de 9.5 - odd 2.10


Super Palpites Ilhas Faroé x Croácia


- 🚀 Resultado correto: 0x3 - odd 7.50


💰 Palpites de Odds Baixas Ilhas Faroé x Croácia


Apostar em odds baixas pode ser uma estratégia interessante para quem busca segurança. Analisando o histórico recente, separamos algumas opções com boas chances de acontecer.



  • 🔵 Total de Gols: Menos de 3.5 - odd 1.45 

  • 🟢 Croácia para marcar o primeiro gol - odd 1.30

  •  🟡 Dupla chance: Croácia ou Empate - odd 1.15


⚖️ Palpites de Odds Médias Ilhas Faroé x Croácia


As odds médias oferecem um equilíbrio entre risco e recompensa, proporcionando boas oportunidades de lucro. Analisamos as estatísticas e o momento das equipes para selecionar os melhores palpites.



  • 🔵 Handicap de escanteios: Croácia -2.5 - odd 2.70

  • 🟡 Total de cartões: Mais de 4.5 - odd 2.90


🚀 Palpites de Odds Altas Ilhas Faroe x Croácia


As odds altas oferecem grandes emoções e a possibilidade de multiplicar seus ganhos. É fundamental analisar os detalhes de cada partida para aumentar as chances de sucesso.



  • 🔵 Placar Exato: 0x4 - odd 6.00 

  • 🟢 Ambas as equipes recebem cartão: Sim - odd 5.50 

  • 🟡 Croácia vence e ambos marcam: Não - odd 5.00


Ilhas Faroe x Croácia: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Ilhas Faroé x Croácia - Eliminatórias da Europa

  • 📅 Data: 05/09/2025 

  • ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Tórsvøllur, Tórshavn

  • 📺 **Transmissão: Dizney+ 


Como Ilhas Faroe e Croácia Chegam Para o Confronto


As seleções de Ilhas Faroe e Croácia se preparam para um confronto decisivo pelas Eliminatórias. A partida promete ser disputada, com as equipes buscando pontos importantes para alcançar seus objetivos. Ilhas Faroe e Croácia chegam com estratégias definidas e jogadores motivados. Ambos os times sabem da importância da vitória para suas ambições na competição.


Últimos Jogos do Ilhas Faroe


A seleção das Ilhas Faroe tem mostrado um desempenho com altos e baixos, buscando consistência para surpreender nas Eliminatórias. A equipe precisa melhorar para alcançar resultados positivos. Nos últimos jogos, a equipe teve dificuldades contra adversários mais fortes, mas demonstra garra e determinação em campo. Os resultados recentes refletem a necessidade de ajustes táticos e maior entrosamento.



  • ❌ Faroe Islands 0x3 República Tcheca - Eliminatórias

  • ❌ Montenegro 2x0 Faroe Islands - Eliminatórias

  •  ❌ Faroe Islands 0x1 Geórgia - Eliminatórias

  • ✅ Faroe Islands 1x0 Gibraltar - Amistoso

  • ❌ Macedônia do Norte 3x0 Faroe Islands - Eliminatórias


Últimos Jogos do Croácia


A Croácia, por sua vez, chega com um histórico recente de vitórias e busca manter o bom momento nas Eliminatórias. A equipe tem mostrado solidez e confiança em campo, buscando garantir sua vaga. Nos últimos confrontos, a Croácia demonstrou capacidade de superar adversários difíceis, com um ataque eficiente e uma defesa consistente. A equipe está focada em alcançar seus objetivos na competição.



  • ✅ Croácia 2x1 República Tcheca - Eliminatórias 

  • ✅ Gibraltar 0x3 Croácia - Eliminatórias

  • ❌ França 3x0 Croácia - Amistoso

  • ✅ Croácia 3x0 França - Amistoso

  • 🤝 Croácia 2x2 Portugal - Amistoso


Nossa Opinião para Ilhas Faroé x Croácia


Acreditamos que a Croácia é favorita neste confronto, mas Ilhas Faroe pode dificultar o jogo em casa. A experiência da Croácia e sua capacidade de impor o ritmo devem prevalecer, mas não podemos descartar surpresas. Com base nas análises e estatísticas, prevemos um jogo com domínio da Croácia, com boas chances de gols. Acreditamos em uma vitória da Croácia, com um placar favorável. 

Ver mais Ver menos

Faroe Islands x Croatia: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Lesotho - South Africa
2
1.26
Ivory Coast - Burundi
1
1.2
Switzerland - Kosovo
1
1.45
Múltipla
2.19
x
Aposta
20
=
Ganhos
43.85
Apostar agora

Faroe Islands x Croatia: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Faroe Islands x Croatia: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2024 World Cup - Qualification Europe
Croatia
0 - 0
Faroe Islands

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Faroe Islands
Empate
Croatia

Jogo Responsável


Apostas são atividades que devem ser encaradas como uma forma de diversão e entretenimento. É fundamental ter em mente que apostas envolvem riscos e, por isso, nunca devem comprometer recursos financeiros essenciais, como contas pessoais ou dinheiro da casa. Priorize a responsabilidade.

Ver mais Ver menos
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte