Hyde United
  • D
  • D
  • V
  • V
  • D
FA Cup - United Kingdom
Project Solar UK Stadium
Whitby Town
  • D
  • V
  • V
  • D
  • D
Odds atualizadas a 12.09.2025 às 19:30

Hyde United x Whitby Town Palpite; Odds 3+; Onde Assistir, Copa da Inglaterra (13/09)

Publicado
12.09.2025
Atualizado em
12.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Buscando palpite para Hyde United x Whitby Town? A partida válida pela Copa da Inglaterra promete fortes emoções, com as equipes buscando a vitória para avançar na competição.


O confronto acontece no Project Solar UK Stadium, em Hyde, no Reino Unido, às 11h00 (horário de Brasília) de sábado, 13 de setembro de 2025. Neste artigo, vamos analisar as equipes, apresentar nossos palpites e mostrar onde você pode assistir ao jogo.


Confira as melhores dicas de apostas para Hyde United x Whitby Town, com odds atualizadas, estatísticas e informações essenciais. Veja também [os melhores palpites].


Hyde United x Whitby Town: Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para te ajudar a apostar neste jogo, separamos três dicas com boas chances de acontecer.



  • 🎯 Vitória do Hyde United - Odd 2.30

  • 🎯 Ambos Marcam Sim - Odd 1.95

  • 🎯 Mais de 2.5 Gols no Jogo - Odd 2.00


Analisando as estatísticas recentes e o desempenho das equipes, elaboramos nossos palpites de Hyde United x Whitby Town, considerando as odds e as chances de cada resultado.


💰 Palpites de Odds Baixas Hyde United x Whitby Town


Vamos começar pelos palpites com menor risco, mas com boas chances de trazer um retorno.


Nossa dica é apostar na vitória do Hyde United, que joga em casa e pode se aproveitar disso para sair com a vitória. A odd para esse palpite é de 2.30, o que representa um bom retorno em caso de vitória.


⚖️ Palpites de Odds Médias Hyde United x Whitby Town


Se você busca um pouco mais de emoção, confira os palpites com risco moderado e odds atrativas.


Apostar que ambos os times marcam é uma boa opção, com odd de 1.95. O histórico de jogos entre as equipes mostra que ambas as equipes têm potencial ofensivo, e essa aposta pode ser certeira.


🚀 Palpites de Odds Altas Hyde United x Whitby Town


Para os mais ousados, temos um palpite com maior risco, mas com um retorno ainda maior.


Apostar em mais de 2.5 gols no jogo é uma ótima opção, com odd de 2.00. A FA Cup costuma ter jogos com muitos gols, e essa aposta pode ser uma boa oportunidade.


Hyde United x Whitby Town: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Saiba como acompanhar a partida, os detalhes e onde assistir ao jogo.


📋 Informações Completas da Partida



  • Data: 13 de setembro de 2025

  • Horário: 11h00 (horário de Brasília)

  • Local: Project Solar UK Stadium, em Hyde, Reino Unido

  • Competição: Copa da Inglaterra 

  • Onde assistir: Sem transmissão oficial confirmada, mas pode assistir pelo streaming de casas de apostas


Como Hyde United e Whitby Town Chegam Para o Confronto


O Hyde United busca se consolidar em casa e começar a temporada com uma vitória. A equipe quer mostrar sua força desde o início da FA Cup.


Já o Whitby Town tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes como visitante. A equipe vem de resultados mistos, precisando mostrar consistência para avançar na competição.


Últimos Jogos do Hyde United


O Hyde United teve um desempenho recente misto, com algumas vitórias e derrotas. A equipe precisa melhorar a consistência para evitar gols sofridos.



  • 09/09/2025 - Hyde United 0 x 1 Leek Town

  • 06/09/2025 - Hebburn Town 2 x 0 Hyde United

  • 02/09/2025 - Prescot Cables 1 x 2 Hyde United

  • 30/08/2025 - Hyde United 2 x 1 Prescot Cables

  • 25/08/2025 - Ilkeston Town 2 x 0 Hyde United


Últimos Jogos do Whitby Town


O Whitby Town teve resultados variados em seus últimos jogos, com vitórias e derrotas. A equipe precisa mostrar consistência para avançar na FA Cup.



  • 09/09/2025 - Whitby Town 0 x 1 Stockton Town

  • 06/09/2025 - Ilkeston Town 1 x 2 Whitby Town

  • 30/08/2025 - Lancaster City 1 x 2 Whitby Town

  • 25/08/2025 - Whitby Town 2 x 3 Hebburn Town

  • 23/08/2025 - Hyde United 5 x 2 Whitby Town


Nossa Opinião para Hyde United x Whitby Town


A partida entre Hyde United e Whitby Town promete ser equilibrada, com ambas as equipes buscando a vitória para avançar na FA Cup. Com base nas análises e estatísticas, acreditamos que o Hyde United tem uma ligeira vantagem por jogar em casa, mas o Whitby Town pode surpreender.


Nossos palpites são baseados no desempenho recente das equipes e nas odds oferecidas. Acreditamos que as apostas com odds médias e altas podem trazer bons resultados.


Lembre-se de sempre analisar as estatísticas e as odds antes de fazer suas apostas.

Hyde United x Whitby Town: Palpite do Dia

Hyde United x Whitby Town: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Hyde United x Whitby Town: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2025 Non League Premier - Northern
Hyde United
5 - 2
Whitby Town
2024 Non League Premier - Northern
Whitby Town
1 - 2
Hyde United
2024 Non League Premier - Northern
Hyde United
1 - 1
Whitby Town
2023 Non League Premier - Northern
Whitby Town
2 - 1
Hyde United
2023 Non League Premier - Northern
Hyde United
1 - 2
Whitby Town

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Hyde United
Empate
Whitby Town

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.

