H&W Welders x Portadown: Palpite, Onde Assistir, Amistoso, 26/07

Portadown x H&W Welders: Confira os palpites para o jogo.

Portadown e H&W Welders se enfrentam em um duelo que, embora reúna clubes de divisões diferentes, promete atrair as atenções dos torcedores da Irlanda do Norte.

O Portadown FC disputará a NIFL Premiership nesta temporada, retornando à elite do futebol norte-irlandês. Com elenco reformulado e ambições renovadas, o clube busca uma campanha sólida no topo.

Já o H&W Welders permanece na NIFL Championship (segunda divisão), onde tenta se firmar como candidato ao acesso. A equipe de Belfast encara o confronto como um teste importante diante de um adversário de primeira divisão, e uma chance de medir seu nível competitivo para o novo campeonato.

Seja como amistoso de pré-temporada, jogo de copa ou partida especial no calendário, o duelo entre Portadown e H&W Welders em 2025 reforça a tradição do futebol norte-irlandês: competitivo, físico e cheio de rivalidades locais.

Portadown x H&W Welders: Palpite



⚽ Ambas as equipes marcam: Sim



🎯 Resultado Final: Portadown 3-1 H&W Welders



📊 Over/Under: Over 2.5 gols



🔀 Dupla Chance: 1X



Portadown x H&W Welders: Onde Assistir

O jogo Portadown x H&W Welders não terá transmissão no Brasil. Mas pode passar em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo