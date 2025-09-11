Huracán x Velez: Palpite Odds +5, Onde Assistir, Superliga Argentina, 12/09

Huracán x Vélez Sarsfield: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Superliga Argentina, que acontece na sexta-feira (12/09), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires, com transmissão da Disney+.

O confronto é pela 8ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O Huracán busca a recuperação após uma série de resultados negativos, enquanto o Vélez Sarsfield vive uma grande fase e quer manter a boa sequência para subir na tabela.

Huracán x Vélez: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Total de Gols (Menos de 2.5) - odd 1.26

- odd 1.26

🎯 Palpite: Resultado Final (Huracán vence) - odd 2.66

- odd 2.66

🎯 Palpite: Ambas Equipes Marcam (Não) - odd 1.43



A expectativa para o jogo é de um placar baixo. O Huracán tem uma média de 1.8 gols marcados e sofridos por jogo, enquanto o Vélez Sarsfield tem uma média de 1.6. Nos confrontos diretos recentes, os placares também costumam ser apertados, com o último confronto terminando em 0 a 2. O Huracán tem um bom histórico jogando em casa e pode surpreender.

Palpites Alternativos Huracán x Vélez



🎯 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 8.5) - odd 1.78

- odd 1.78

🎯 Palpite: Total de Cartões (Mais de 6.5) - odd 1.64

- odd 1.64

🎯 Palpite: Resultado Exato (1x0) - odd 4.74



Estes palpites alternativos consideram a intensidade de um clássico decisivo. As partidas de Huracán e Vélez têm uma média alta de escanteios (mais de 8,5) e cartões (mais de 6,5).

💰 Huracán x Vélez: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Dupla Hipótese (Huracán ou Empate) - odd 1.30

- odd 1.30

🟢 Palpite: Handicap Asiático (Huracán +0.5) - odd 1.33

- odd 1.33

🟡 Palpite: Total de Gols (Menos de 3.5) - odd 1.07



⚖️ Huracán x Vélez: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.84

- odd 1.84

🟢 Palpite: Empate Anula Aposta (Huracán) - odd 1.70

- odd 1.70

🟡 Palpite: Total de Cartões (Mais de 6.5) - odd 1.64



🚀 Huracán x Vélez: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Velez Sarsfield para vencer e não sofrer gols (Sim) - odd 4.05

- odd 4.05

🟢 Palpite: Placar Exato (0x0) - odd 3.92

- odd 3.92

🟡 Palpite: Intervalo/Final do Jogo (Empate/Huracán) - odd 5.46



Huracán x Vélez: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo será um confronto direto na Superliga Argentina, com o Huracán recebendo o Vélez Sarsfield para mais uma rodada do torneio. A partida tem tudo para ser bastante disputada, já que as duas equipes precisam pontuar para se manterem em posições favoráveis na tabela.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Huracán x Vélez Sarsfield - Superliga Argentina



📅 Data: 12/09/2025



⏰ Horário: 19h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Tomás Adolfo Ducó, Buenos Aires



📺 Transmissão: Disney+



Como Huracán e Vélez Chegam Para o Confronto

O Huracán chega para a partida em uma fase difícil, com três jogos sem vencer. A equipe ocupa a 7ª posição no Grupo A da Superliga Argentina, com onze pontos em sete jogos. Nos últimos dez jogos em todas as competições, o time teve três vitórias, três empates e quatro derrotas. Em casa, o Huracán venceu duas partidas e perdeu duas. O ataque tem uma média de 0.6 gols por jogo e a defesa sofre 1.2, em média, por partida.

Já o Vélez Sarsfield está em uma ótima fase, com uma sequência de cinco vitórias consecutivas. A equipe está em 2º lugar no Grupo B da Superliga Argentina, com catorze pontos em sete jogos. Nos últimos dez jogos em todas as competições, o time teve cinco vitórias e cinco empates. Fora de casa, o Vélez não perde há dois jogos. O ataque tem uma média de 1.3 gols por jogo e a defesa tem um bom desempenho, com uma média de 0.3 gols sofridos por partida.