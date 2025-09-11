Assine UOL
Huracan
  • E
  • V
  • D
  • V
  • D
Liga Profesional Argentina - Argentina
Estadio Tomás Adolfo Ducó
Velez Sarsfield
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.65
x
2.52
2
3.2
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.47
x
2.57
2
3.26
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.54
x
2.64
2
3.36
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.45
x
2.75
2
3.6
Apostar agora
Odds atualizadas a 11.09.2025 às 12:30

Huracán x Velez: Palpite Odds +5, Onde Assistir, Superliga Argentina, 12/09

Publicado
11.09.2025
Atualizado em
11.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Huracán x Vélez Sarsfield: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Superliga Argentina, que acontece na sexta-feira (12/09), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires, com transmissão da Disney+.


O confronto é pela 8ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O Huracán busca a recuperação após uma série de resultados negativos, enquanto o Vélez Sarsfield vive uma grande fase e quer manter a boa sequência para subir na tabela.


Huracán x Vélez: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Total de Gols (Menos de 2.5) - odd 1.26

  • 🎯 Palpite: Resultado Final (Huracán vence) - odd 2.66

  • 🎯 Palpite: Ambas Equipes Marcam (Não) - odd 1.43


A expectativa para o jogo é de um placar baixo. O Huracán tem uma média de 1.8 gols marcados e sofridos por jogo, enquanto o Vélez Sarsfield tem uma média de 1.6. Nos confrontos diretos recentes, os placares também costumam ser apertados, com o último confronto terminando em 0 a 2. O Huracán tem um bom histórico jogando em casa e pode surpreender.


Palpites Alternativos Huracán x Vélez



  • 🎯 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 8.5) - odd 1.78

  • 🎯 Palpite: Total de Cartões (Mais de 6.5) - odd 1.64

  • 🎯 Palpite: Resultado Exato (1x0) - odd 4.74


Estes palpites alternativos consideram a intensidade de um clássico decisivo. As partidas de Huracán e Vélez têm uma média alta de escanteios (mais de 8,5) e cartões (mais de 6,5).


💰 Huracán x Vélez: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Dupla Hipótese (Huracán ou Empate) - odd 1.30

  • 🟢 Palpite: Handicap Asiático (Huracán +0.5) - odd 1.33

  • 🟡 Palpite: Total de Gols (Menos de 3.5) - odd 1.07


⚖️ Huracán x Vélez: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.84

  • 🟢 Palpite: Empate Anula Aposta (Huracán) - odd 1.70

  • 🟡 Palpite: Total de Cartões (Mais de 6.5) - odd 1.64


🚀 Huracán x Vélez: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Velez Sarsfield para vencer e não sofrer gols (Sim) - odd 4.05

  • 🟢 Palpite: Placar Exato (0x0) - odd 3.92

  • 🟡 Palpite: Intervalo/Final do Jogo (Empate/Huracán) - odd 5.46


Huracán x Vélez: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo será um confronto direto na Superliga Argentina, com o Huracán recebendo o Vélez Sarsfield para mais uma rodada do torneio. A partida tem tudo para ser bastante disputada, já que as duas equipes precisam pontuar para se manterem em posições favoráveis na tabela.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Huracán x Vélez Sarsfield - Superliga Argentina

  • 📅 Data: 12/09/2025

  • ⏰ Horário: 19h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Tomás Adolfo Ducó, Buenos Aires

  • 📺 Transmissão: Disney+


Como Huracán e Vélez Chegam Para o Confronto


O Huracán chega para a partida em uma fase difícil, com três jogos sem vencer. A equipe ocupa a 7ª posição no Grupo A da Superliga Argentina, com onze pontos em sete jogos. Nos últimos dez jogos em todas as competições, o time teve três vitórias, três empates e quatro derrotas. Em casa, o Huracán venceu duas partidas e perdeu duas. O ataque tem uma média de 0.6 gols por jogo e a defesa sofre 1.2, em média, por partida.


Já o Vélez Sarsfield está em uma ótima fase, com uma sequência de cinco vitórias consecutivas. A equipe está em 2º lugar no Grupo B da Superliga Argentina, com catorze pontos em sete jogos. Nos últimos dez jogos em todas as competições, o time teve cinco vitórias e cinco empates. Fora de casa, o Vélez não perde há dois jogos. O ataque tem uma média de 1.3 gols por jogo e a defesa tem um bom desempenho, com uma média de 0.3 gols sofridos por partida.

Ver mais Ver menos

Huracan x Velez Sarsfield: Palpite do Dia

Velez Sarsfield Vence
Superbet logo
3.6
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Benfica - Santa Clara
1
1.3
Getafe - Oviedo
1
2
Al Shabab - Al-Hazm
1
1.53
Múltipla
3.98
x
Aposta
20
=
Ganhos
79.56
Apostar agora

Huracan x Velez Sarsfield: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Huracan x Velez Sarsfield: Confrontos Diretos

3 Vitórias
0 Empates
2 Vitórias
2025 Liga Profesional Argentina
Velez Sarsfield
0 - 2
Huracan
2024 Liga Profesional Argentina
Velez Sarsfield
2 - 0
Huracan
2024 Copa de la Liga Profesional
Velez Sarsfield
1 - 0
Huracan
2023 Copa de la Liga Profesional
Huracan
3 - 0
Velez Sarsfield
2023 Liga Profesional Argentina
Huracan
1 - 0
Velez Sarsfield

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Huracan
Empate
Velez Sarsfield

Jogo Responsável


Entender que as apostas esportivas são uma forma de entretenimento, e não uma fonte de renda, é um passo crucial para uma experiência segura e positiva. Lembre-se que as perdas são parte do jogo, por isso, nunca aposte mais do que você pode perder e não tente recuperar o dinheiro perdido. Mantenha a diversão como seu principal objetivo e procure ajuda se sentir que o jogo está se tornando um problema. O autocontrole e a consciência são seus melhores aliados no mundo das apostas. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Cagliari
  • D
  • D
  • V
  • E
  • V
-
Parma
  • E
  • D
  • D
  • V
  • D

Cagliari Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
VfL Wolfsburg
  • V
  • V
  • V
  • D
  • D
-
1.FC Köln
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V

VfL Wolfsburg Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Botafogo
  • V
  • E
  • V
  • D
  • D
-
Vasco DA Gama
  • V
  • E
  • D
  • D
  • V

Botafogo Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Feyenoord
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Heerenveen
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V

Feyenoord Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte