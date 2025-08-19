Huracán x Once Caldas: Palpite Odd Alta e Onde Assistir, Sul-Americana, 19/08

A noite de terça-feira, 19 de agosto, é de decisão na Copa Sul-Americana. Às 19h (horário de Brasília), o Huracán recebe o Once Caldas no Estádio Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires, para o jogo de volta das oitavas de final. Após a vitória dos colombianos por 1 a 0 na partida de ida, o time argentino precisa reverter o placar para seguir vivo na competição. Confira a análise completa, o melhor Huracán x Once Caldas palpite e saiba onde assistir.

Além disso, veja nossos outros palpites de hoje.

Huracán x Once Caldas Palpites

O cenário é claro: o Huracán precisa atacar, e o Once Caldas defenderá sua vantagem. O fator casa e a necessidade do resultado ditam os palpites para esta decisão.

Resultado Final - Vitória do Huracán: Odd 1.63 na Betnacional

A derrota na Colômbia obriga o Huracán a vencer. Jogando em casa, no "Palácio" Ducó, e com o apoio de sua torcida, a equipe argentina tem a força e a qualidade técnica necessárias para superar o adversário e, no mínimo, forçar a disputa por pênaltis.

Menos de 2.5 gols: Odd 1.57 na Bet365

Jogos de volta de mata-mata sul-americano costumam ser tensos e com poucos gols. O Once Caldas virá com uma proposta totalmente defensiva para segurar a vantagem, e o Huracán, apesar da necessidade de marcar, enfrentará uma defesa bem postada. A tendência é de um placar magro.

Huracán para se classificar: Odd 2.00 na Superbet

Esta aposta vai além da vitória no tempo normal. Ela engloba a classificação seja nos 90 minutos ou em uma eventual disputa de pênaltis. Considerando o favoritismo e a força do Huracán em casa, a aposta na classificação da equipe argentina é de grande valor.

Como chegam os times

O Huracán chega pressionado após perder o jogo de ida por 1 a 0, em um gol de pênalti. O "Globo" sabe que precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar diretamente. A equipe aposta na sua forte defesa, que sofreu poucos gols na fase de grupos, e na força de seu estádio para reverter o placar. A expectativa é de um time muito agressivo desde o primeiro minuto.

O Once Caldas chega a Buenos Aires com uma vantagem crucial. A equipe colombiana fez o dever de casa e agora joga pelo empate para garantir a vaga nas quartas de final. O time, que tem no experiente Dayro Moreno sua principal referência, deve adotar uma postura de muita marcação e explorar os contra-ataques para tentar matar o confronto. Segurar a pressão inicial do Huracán será a chave para a classificação.

Onde Assistir Huracán x Once Caldas

A partida terá transmissão ao vivo pelo serviço de streaming Disney+, pelo Prime Vídeo e na ESPN, que detém os direitos de exibição de parte dos jogos da Copa Sul-Americana para o Brasil.

Ficha de jogo

⚽ Confronto: Huracán x Once Caldas

📅 Data: 19/08/2025

⏰ Horário: 19h (Horário de Brasília)

🏟️ Local: Estadio Tomás Adolfo Ducó (Buenos Aires, Argentina)

📺 Transmissão: Disney+, ESPN e Prime Vídeo

Palpite odd alta - Huracán x Once Caldas

Para este jogo decisivo, um palpite ousado pode estar no mercado de intervalo/final de jogo, refletindo a pressão inicial do time da casa e a consolidação do resultado.

Intervalo/Final de Jogo | Huracán / Huracán: Odd 2.47 na Superbet

Esta aposta exige que o Huracán vença tanto o primeiro quanto o segundo tempo. Em um cenário onde o time argentino precisa do resultado e vai pressionar desde o início, conseguir um gol na primeira etapa e confirmar a vitória no segundo tempo é uma possibilidade real e que oferece odds muito altas.

Conclusão

A decisão no Estádio Tomás Adolfo Ducó promete ser um jogo típico de Libertadores, com muita tensão e disputa. O Huracán é o favorito para vencer a partida por jogar em casa e ter a necessidade do resultado, mas não terá vida fácil contra um Once Caldas bem armado defensivamente. A análise aponta para uma vitória magra dos argentinos, com a decisão da vaga podendo ir para os pênaltis.

As apostas podem adicionar uma camada extra de emoção ao acompanhar o futebol, mas é vital manter o controle e a perspectiva. Encare-as como uma forma de lazer, nunca como uma solução financeira. Estabeleça limites para si mesmo e, se sentir que está exagerando, converse com amigos ou procure grupos de apoio. O mais importante é que a paixão pelo esporte continue sendo saudável e divertida.