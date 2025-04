Huracán x América de Cali: Palpite, Onde Assistir, Escalações - 23/04

Huracán x América de Cali: confira o palpite e onde assistir este duelo da Copa Sul-Americana!

Em um confronto decisivo pela Copa Sul-Americana, o Huracán (1º do Grupo C) recebe o América de Cali (2º) no Estádio Tomás Adolfo Ducó, em um duelo que pode definir a liderança do grupo.

O time argentino busca consolidar sua vantagem na tabela, enquanto os colombianos do América tentam assumir a primeira posição.