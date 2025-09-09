Assine UOL
Últimas Notícias de Apostas no Brasil

Hungria x Portugal Palpite Placar Exato, Eliminatórias Copa, 09/09/2025

Ademilson Júnior
Atualizada em
Imagem

Hungria x Portugal: veja o palpite de placar exato para o duelo das Eliminatórias europeias da Copa do Mundo. O duelo é hoje dia 09/09, a partir das 15:40 (horário de Brasília), sendo válido pelo Grupo F, marcado para o Estádio Puskás Aréna, Budapeste, Hungria. A transmissão do Hungria x Portugal no Brasil passa ao vivo no Disney+ e Sportv.

Esportes da Sorte
Amplo mercado de apostas esportivas
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 136, de 22 de janeiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

O time português conta com figuras mundialmente conhecidas e algumas jogam nos principais emblemas do futebol internacional. 

A maior estrela e perigo número 1 é Cristiano Ronaldo. O veterano capitão está em plena forma e mostrou recentemente na Armênia que a idade é um posto. 

Mas Portugal vale além de Cristiano Ronaldo. Outros jogadores como João Félix também se apresentam em forma nesta fase o que é ótimo para os portugueses.

Só que do outro lado está uma Hungria que conta com rapaziada como Milos Kerkez e Dominik Szoboszlai. Os dois são os mais estrelados da seleção e querem travar a força lusa. Por isso, o Hungria x Portugal será um jogo bom de acompanhar.

Aqui temos palpite placar exato Hungria x Portugal em um jogo que é crucial para as pretensões dos ambas equipes.

Esportes da Sorte
Amplo mercado de apostas esportivas
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 136, de 22 de janeiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Hungria x Portugal: Palpite Placar Exato

Vitória Portugal 0-3

🔎 Esse é o palpite placar exato para uma vitória dominante do time português. Sugere que a superioridade técnica da equipe favorita será manifestada com uma vitória clara, mas sem permitir a reação do adversário.

O placar exato 0-3 tem odd 9.36 na Esportes da Sorte. Este resultado sugere uma vitória sólida do time de Ronaldo.

A equipe treinada por Roberto Martínez provou nos jogos mais recentes que sua defesa está passando um bom momento e o ataque é produtivo. Por isso, esse palpite é bem provável.

Esportes da Sorte
Amplo mercado de apostas esportivas
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 136, de 22 de janeiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Hungria x Portugal Palpite Placar Exato: Alternativas

  • 0-2, odd pagando 6.82 na Esportes da Sorte
  • ⚡ 1-2, odd pagando 7.49 na Esportes da Sorte
  • ⚡ 2-2, odd pagando 14.93 na Esportes da Sorte
Esportes da Sorte
Amplo mercado de apostas esportivas
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 136, de 22 de janeiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Hungria 0-2 Portugal

🔎 Este resultado sugere uma vitória controlada do time visitante, que se mostra superior, mas sem um domínio avassalador. É um placar comum para jogos em que o favorito capitaliza bem as suas chances.

Esportes da Sorte
Amplo mercado de apostas esportivas
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 136, de 22 de janeiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Hungria 1-2 Portugal

🔎 Um placar que representa um cenário muito interessante. Ele indica que o time da casa (azarão) consegue marcar um gol, mas a qualidade do time visitante prevalece, garantindo a vitória.

Esportes da Sorte
Amplo mercado de apostas esportivas
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 136, de 22 de janeiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Hungria 2-2 Portugal

🔎 Este placar exato sugere uma partida muito aberta e emocionante, com as duas equipes a marcarem e a lutarem até ao fim. É um palpite de alto risco, perfeito para quem espera um jogo com muitos gols e um resultado de grande imprevisibilidade.

Esportes da Sorte
Amplo mercado de apostas esportivas
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 136, de 22 de janeiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Hungria x Portugal: Momento dos times

Hungria

Hungria sabe das dificuldades que esperam no duelo contra Portugal. Porém, a jogar na Puskás Aréna, a equipa magiar quer brilhar diante de sua torcida.

A equipe sabe que Portugal é claro favorito e as outras seleções do grupo têm rendimento semelhante. Por isso, cada ponto é importante.

  • ⚽️ 1 Jogo
  • 0 Vitórias (0%)
  • 🤝 1 Empate (100%)
  • 0 Derrotas (0%)
  • 🥅 2 Gols marcados (Média de 2 por jogo)
  • 🛡️ 2 Gols sofridos (Média de 2 por jogo)
Esportes da Sorte
Amplo mercado de apostas esportivas
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 136, de 22 de janeiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Portugal

Portugal entra no campo na certeza de que a goleada contra Armênia abriu fortes possibilidades de apuramento para a Copa.

Os 5 a 0 da estreia mostram que, novo triunfo diante da Hungria e um empate ou derrota da Irlanda atira Portugal para a liderança reforçada do grupo.

Portugal chega motivado e certo de que há caminho para a Copa do Mundo bem aberto, se vencer hoje.

  • ⚽️ 1 Jogo
  • 1 Vitória (100%)
  • 🤝 0 Empates (0%)
  • 0 Derrotas (0%)
  • 🥅 5 Gols marcados (Média de 5 por jogo)
  • 🛡️ 0 Gols sofridos (Média de 0 por jogo)
Esportes da Sorte
Amplo mercado de apostas esportivas
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 136, de 22 de janeiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Hungria x Portugal Palpite Placar Exato: Conclusão

Portugal não conta com Francisco Conceição. O jogador da Juventus ainda viajou para solo húngaro, mas acabou dispensado face a problemas musculares.

Mas não faltam soluções para Roberto Martínez que leva um time favorito em casa da Hungria. É esperado um ambiente contra Portugal, mas o time luso tem gente experimentada nas grandes decisões.

Ou seja, o ambiente da Puskás Aréna não deverá afetar o mental de jogadores como Cristiano Ronaldo, Vitinha, João Neves ou Bruno Fernandes. 

Assim, Hungria x Portugal deverá ter um Placar Exato com alguns gols, e a pender para o lado português.

Esportes da Sorte
Amplo mercado de apostas esportivas
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 136, de 22 de janeiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Hungria x Portugal: Onde Assistir

  • ⚽️ Confronto: Hungria x Portugal - Eliminatórias Copa Mundo
  • 📅 Data: 09/09/2025
  • ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)
  • 🏟️ Local: Estádio Puskás Aréna, Budapeste, Hungria
  • 📺 Onde vai passar: Disney+ e Sportv
Esportes da Sorte
Amplo mercado de apostas esportivas
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 136, de 22 de janeiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

⚠️ Jogo Responsável

Apostar exige controle e limites claros sempre com o Jogo Responsável:

  • 🎯 Aposte apenas valores que não afetem seu orçamento.
  • 📉 Não tente recuperar perdas aumentando as apostas.
  • ⏱️ Defina tempo e limite de valor para cada sessão de jogo.
  • 🧠 Evite apostar em momentos de estresse ou forte emoção.
  • 👥 Procure apoio de familiares ou contatos de serviços especializados se sentir necessidade.
  • ➡️ Aposte de forma consciente e transforme o jogo em entretenimento, nunca em obrigação.