Hungria x Portugal Palpite Placar Exato, Eliminatórias Copa, 09/09/2025

A maior estrela e perigo número 1 é Cristiano Ronaldo. O veterano capitão está em plena forma e mostrou recentemente na Armênia que a idade é um posto.

Mas Portugal vale além de Cristiano Ronaldo. Outros jogadores como João Félix também se apresentam em forma nesta fase o que é ótimo para os portugueses.

Só que do outro lado está uma Hungria que conta com rapaziada como Milos Kerkez e Dominik Szoboszlai. Os dois são os mais estrelados da seleção e querem travar a força lusa. Por isso, o Hungria x Portugal será um jogo bom de acompanhar.

Aqui temos palpite placar exato Hungria x Portugal em um jogo que é crucial para as pretensões dos ambas equipes.

Hungria x Portugal: Palpite Placar Exato

⭐ Vitória Portugal 0-3

🔎 Esse é o palpite placar exato para uma vitória dominante do time português. Sugere que a superioridade técnica da equipe favorita será manifestada com uma vitória clara, mas sem permitir a reação do adversário.