Hungria x Portugal Palpite Placar Exato, Eliminatórias Copa, 09/09/2025
Hungria x Portugal: veja o palpite de placar exato para o duelo das Eliminatórias europeias da Copa do Mundo. O duelo é hoje dia 09/09, a partir das 15:40 (horário de Brasília), sendo válido pelo Grupo F, marcado para o Estádio Puskás Aréna, Budapeste, Hungria. A transmissão do Hungria x Portugal no Brasil passa ao vivo no Disney+ e Sportv.
O time português conta com figuras mundialmente conhecidas e algumas jogam nos principais emblemas do futebol internacional.
A maior estrela e perigo número 1 é Cristiano Ronaldo. O veterano capitão está em plena forma e mostrou recentemente na Armênia que a idade é um posto.
Mas Portugal vale além de Cristiano Ronaldo. Outros jogadores como João Félix também se apresentam em forma nesta fase o que é ótimo para os portugueses.
Só que do outro lado está uma Hungria que conta com rapaziada como Milos Kerkez e Dominik Szoboszlai. Os dois são os mais estrelados da seleção e querem travar a força lusa. Por isso, o Hungria x Portugal será um jogo bom de acompanhar.
Aqui temos palpite placar exato Hungria x Portugal em um jogo que é crucial para as pretensões dos ambas equipes.
Hungria x Portugal: Palpite Placar Exato
⭐ Vitória Portugal 0-3
🔎 Esse é o palpite placar exato para uma vitória dominante do time português. Sugere que a superioridade técnica da equipe favorita será manifestada com uma vitória clara, mas sem permitir a reação do adversário.
O placar exato 0-3 tem odd 9.36 na Esportes da Sorte. Este resultado sugere uma vitória sólida do time de Ronaldo.
A equipe treinada por Roberto Martínez provou nos jogos mais recentes que sua defesa está passando um bom momento e o ataque é produtivo. Por isso, esse palpite é bem provável.
Hungria x Portugal Palpite Placar Exato: Alternativas
- ⚡ 0-2, odd pagando 6.82 na Esportes da Sorte
- ⚡ 1-2, odd pagando 7.49 na Esportes da Sorte
- ⚡ 2-2, odd pagando 14.93 na Esportes da Sorte
Hungria 0-2 Portugal
🔎 Este resultado sugere uma vitória controlada do time visitante, que se mostra superior, mas sem um domínio avassalador. É um placar comum para jogos em que o favorito capitaliza bem as suas chances.
Hungria 1-2 Portugal
🔎 Um placar que representa um cenário muito interessante. Ele indica que o time da casa (azarão) consegue marcar um gol, mas a qualidade do time visitante prevalece, garantindo a vitória.
Hungria 2-2 Portugal
🔎 Este placar exato sugere uma partida muito aberta e emocionante, com as duas equipes a marcarem e a lutarem até ao fim. É um palpite de alto risco, perfeito para quem espera um jogo com muitos gols e um resultado de grande imprevisibilidade.
Hungria x Portugal: Momento dos times
Hungria
Hungria sabe das dificuldades que esperam no duelo contra Portugal. Porém, a jogar na Puskás Aréna, a equipa magiar quer brilhar diante de sua torcida.
A equipe sabe que Portugal é claro favorito e as outras seleções do grupo têm rendimento semelhante. Por isso, cada ponto é importante.
- ⚽️ 1 Jogo
- ✅ 0 Vitórias (0%)
- 🤝 1 Empate (100%)
- ❌ 0 Derrotas (0%)
- 🥅 2 Gols marcados (Média de 2 por jogo)
- 🛡️ 2 Gols sofridos (Média de 2 por jogo)
Portugal
Portugal entra no campo na certeza de que a goleada contra Armênia abriu fortes possibilidades de apuramento para a Copa.
Os 5 a 0 da estreia mostram que, novo triunfo diante da Hungria e um empate ou derrota da Irlanda atira Portugal para a liderança reforçada do grupo.
Portugal chega motivado e certo de que há caminho para a Copa do Mundo bem aberto, se vencer hoje.
- ⚽️ 1 Jogo
- ✅ 1 Vitória (100%)
- 🤝 0 Empates (0%)
- ❌ 0 Derrotas (0%)
- 🥅 5 Gols marcados (Média de 5 por jogo)
- 🛡️ 0 Gols sofridos (Média de 0 por jogo)
Hungria x Portugal Palpite Placar Exato: Conclusão
Portugal não conta com Francisco Conceição. O jogador da Juventus ainda viajou para solo húngaro, mas acabou dispensado face a problemas musculares.
Mas não faltam soluções para Roberto Martínez que leva um time favorito em casa da Hungria. É esperado um ambiente contra Portugal, mas o time luso tem gente experimentada nas grandes decisões.
Ou seja, o ambiente da Puskás Aréna não deverá afetar o mental de jogadores como Cristiano Ronaldo, Vitinha, João Neves ou Bruno Fernandes.
Assim, Hungria x Portugal deverá ter um Placar Exato com alguns gols, e a pender para o lado português.
Hungria x Portugal: Onde Assistir
- ⚽️ Confronto: Hungria x Portugal - Eliminatórias Copa Mundo
- 📅 Data: 09/09/2025
- ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Puskás Aréna, Budapeste, Hungria
- 📺 Onde vai passar: Disney+ e Sportv
⚠️ Jogo Responsável
Apostar exige controle e limites claros sempre com o Jogo Responsável:
- 🎯 Aposte apenas valores que não afetem seu orçamento.
- 📉 Não tente recuperar perdas aumentando as apostas.
- ⏱️ Defina tempo e limite de valor para cada sessão de jogo.
- 🧠 Evite apostar em momentos de estresse ou forte emoção.
- 👥 Procure apoio de familiares ou contatos de serviços especializados se sentir necessidade.
- ➡️ Aposte de forma consciente e transforme o jogo em entretenimento, nunca em obrigação.